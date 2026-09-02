РФ может усилить удары по Украине, дата известна: политолог раскрыл худший сценарий

Кремль планирует усилить давление на Украину не только в воздухе.

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В Кремле не намерены заканчивать войну / Коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, ua.depositphotos.com

Что сказал Фесенко:

После выборов в РФ Кремль может усилить давление на Украину

На фронте через несколько месяцев могут начаться масштабные наступательные операции

Россия может усилить ракетные и дронные удары по Украине

Напряженность в войне после 20 сентября вряд ли снизится. Наоборот, как заявил политолог Владимир Фесенко, после выборов в РФ может начаться новый этап эскалации.

Об этом он сказал в комментарии журналистке Вечер.LIVE. Один из возможных сценариев - проведение выборочной мобилизации в России. В частности, об этом свидетельствуют данные украинской разведки.

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"Я не думаю, что это будет всеобщая мобилизация. Россия к этому сейчас не готова - к полной мобилизации - по разным причинам: организационным, ресурсным. Но провести выборочную мобилизацию по отдельным категориям, мобилизовать от 300 до 500 тысяч человек осенью, я думаю, что такие плановые показатели уже есть", - утверждает Фесенко.

Когда РФ может начать масштабные операции на фронте

Поскольку после мобилизации России нужно подготовить новые резервы, масштабные наступательные операции оккупационной армии могут начаться не раньше, чем через 3–4 месяца.

"Для того чтобы мобилизация дала дополнительные резервы и ресурсы, в том числе людские ресурсы для атак, потребуется несколько месяцев, минимум три-четыре месяца", - подчеркнул политолог.

В то же время РФ вряд ли откажется от точечных атак и попыток усиления наступления на отдельных участках фронта. Среди возможных направлений удара - Донбасс. Также оккупанты могут оказывать давление на севере.

Как изменится интенсивность атак РФ

Еще одним сценарием эскалации войны Фесенко называет усиление воздушного террора. Россия может менять тактику ударов ракетами и беспилотниками. Поэтому Украине необходимо иметь средства для противодействия баллистическим ракетам РФ.

Какими ракетами РФ атакует Украину / Инфографика: Главред

Когда закончится война в Украине - прогноз

Главред писал , что, по словам руководителя политико-правовых программ Украинского центра общественного развития Игоря Рейтеровича, у Украины действительно есть шанс увидеть существенные изменения на фронте и в переговорном процессе еще до наступления зимы.

В то же время речь сейчас идет не об окончательном урегулировании конфликта, а о гораздо более ограниченном формате развития событий. Вероятность переговоров и условного замораживания войны - примерно 30%.

Война в Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что утром 2 сентября россияне атаковали Киев реактивными БПЛА. В Шевченковском районе столицы в результате попадания загорелся шестиэтажный жилой дом.

Ранее стало известно, что Путин запутался в географии и фактически признал, что наступление оккупантов в Сумской области затормозилось, а продвижение происходит в обратном направлении.

Накануне стало известно, что украинские войска в августе 2026 года освободили больше территории, чем оккупировала армия РФ за тот же период: не менее 129,81 кв. км против 90,35 кв. км российских завоеваний.

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О персоне: Владимир Фесенко Фесенко Владимир (8 ноября 1958, Лозовая, Харьковская область) - украинский политолог, председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента". Лауреат премии "Celebrity Awards 2020" в номинации "Политолог года", пишет Википедия.

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