Как избавиться от неприятного запаха мусора на кухне — что положить на дно ведра

Вы узнаете:
- Как сода помогает устранить запах из мусорного ведра
- Как использовать соду, чтобы ее было легче убрать
Часто на кухне возникает неприятный запах из-за органических отходов в мусорном ведре. Даже если его регулярно мыть, зловоние иногда появляется уже через 2–3 дня.
Но Главред узнал, что решить эту проблему поможет обычная пищевая сода. Как она помогает уменьшить неприятный запах, рассказали эксперты El Cronista.
Как применить трюк с содой на практике
Перед процедурой дно мусорного ведра должно быть чистым и полностью сухим - на влажную поверхность сыпать соду бессмысленно. Затем её нужно равномерно распределить тонким слоем, а сверху положить пакет для мусора.
"Альтернативный вариант - насыпать соду на лист бумаги или картона и положить эту подкладку под пакет. Так порошок не смешивается с отходами, и его легче убрать при замене пакета", - говорится в статье.
@sizovasofiaa Обязательно сделай это, прежде чем вставлять пакет в мусорное ведро ✅ Даже если мусор протечет - полотенце впитает влагу, а сода нейтрализует неприятный запах ?➡️? Ещё один лайфхак: добавь несколько капель эфирного масла - и в мусорном ведре будет свежий аромат ? #лайфхак#полезно#уборка#чистота#clean♬ оригинальная аудиозапись - Сизова София
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Об источнике: El Cronista
El Cronista - аргентинское деловое издание, основанное в 1908 году. Это одна из старейших экономических газет Аргентины, специализирующаяся на финансах, бизнесе, экономике, рынках, политике и потребительских темах.
Изначально газета выходила под названием El Cronista Comercial и была ориентирована преимущественно на предпринимателей и представителей деловых кругов. Впоследствии издание расширило тематику и стало одним из ведущих информационных ресурсов страны, публикуя новости не только об экономике, но и о технологиях, образе жизни, недвижимости, здоровье и бытовых советах.
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