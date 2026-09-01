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Копеечный метод уборки: почему все массово льют уксус на лед в унитазе

Константин Пономарев
1 сентября 2026, 13:24
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Кубики льда с уксусом стали популярным средством для чистки унитаза. В чем заключается необычный метод и как безопасно применять его дома во время уборки.
Метод привлек внимание благодаря своей простоте и доступности
Метод привлек внимание благодаря своей простоте и доступности / Коллаж Главред, фото: скриншот с YouTube

Вы узнаете:

  • Зачем кубики льда и уксус кладут в унитаз
  • Как необычная смесь помогает бороться с налетом
  • Почему этот способ нельзя сочетать с отбеливателем

В социальных сетях набирает популярность необычный способ уборки ванной комнаты. Пользователи предлагают положить в унитаз кубики льда, залить их белым уксусом и оставить на несколько минут. Считается, что такой прием помогает справиться с известковым налетом, неприятным запахом и загрязнениями.

Метод привлек внимание благодаря своей простоте и доступности: необходимые ингредиенты обычно уже есть дома. Однако лед и уксус не заменяют полноценную уборку, а скорее дополняют чистку унитаза ершиком. Об этом пишет El Cronista.

видео дня

Зачем в унитаз кладут кубики льда и уксус

Главным действующим компонентом в этой смеси является белый уксус. Содержащаяся в нем уксусная кислота способна размягчать легкий известковый налет и минеральные отложения, постепенно скапливающиеся на стенках чаши.

Кубики льда во время таяния перемещаются внутри унитаза и создают дополнительное механическое воздействие. Это якобы помогает отделить часть присохшей грязи. Однако при стойком налете без ершика, скорее всего, обойтись не получится.

Кубики льда во время таяния перемещаются внутри унитаза и создают дополнительное механическое воздействие
Кубики льда во время таяния перемещаются внутри унитаза и создают дополнительное механическое воздействие / Фото: Shutterstock

Кроме того, уксус может временно уменьшить неприятный запах. При этом он не считается полноценной заменой специальным дезинфицирующим средствам.

Как почистить унитаз льдом и уксусом

Для применения популярного способа предлагают выполнить несколько простых действий:

  • положить в чашу унитаза около трех стаканов кубиков льда;
  • налить непосредственно на лед половину стакана белого уксуса;
  • оставить смесь примерно на 10 минут;
  • обработать оставшиеся пятна ершиком;
  • смыть воду после завершения чистки.

Для более заметного результата уксусу необходимо соприкасаться с загрязненной поверхностью. Поэтому участки над уровнем воды придется дополнительно протереть или обработать ершиком.

Почему способ стал популярным

Главными преимуществами этого метода считают низкую стоимость и доступность ингредиентов. Для него не требуются сложные приспособления или дорогостоящая бытовая химия.

Популярность кубиков льда также связана с роликами об уборке ресторанных туалетов. В таких видео лед используют для механического удаления загрязнений и уменьшения запаха. В домашних условиях эффективность метода во многом зависит от состояния сантехники.

Смотрите в видео о том, как легко очистить унитаз:

Ранее Главред писал о том, что появление ржавчины на ножах и вилках после мытья связано с несколькими факторами. Простые изменения в уходе помогут избежать повторной коррозии.

Также сообщалось о том, пригоревшие пятна и накипь на утюге исчезнут без следа. Постоянное использование утюга неизбежно приводит к тому, что он начинает работать хуже. Со временем в резервуаре скапливается накипь, а на подошве образуются пригоревшие пятна, которые могут испортить ткань.

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Об источнике: El Cronista

El Cronista - аргентинское деловое издание, основанное в 1908 году. Это одна из старейших экономических газет Аргентины, специализирующаяся на финансах, бизнесе, экономике, рынках, политике и потребительских темах.

Изначально газета выходила под названием El Cronista Comercial и была ориентирована преимущественно на предпринимателей и представителей деловых кругов. Впоследствии издание расширило тематику и стало одним из ведущих информационных ресурсов страны, публикуя новости не только об экономике, но и о технологиях, образе жизни, недвижимости, здоровье и бытовых советах.

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