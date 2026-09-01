Копеечный метод уборки: почему все массово льют уксус на лед в унитазе

Вы узнаете:
- Зачем кубики льда и уксус кладут в унитаз
- Как необычная смесь помогает бороться с налетом
- Почему этот способ нельзя сочетать с отбеливателем
В социальных сетях набирает популярность необычный способ уборки ванной комнаты. Пользователи предлагают положить в унитаз кубики льда, залить их белым уксусом и оставить на несколько минут. Считается, что такой прием помогает справиться с известковым налетом, неприятным запахом и загрязнениями.
Метод привлек внимание благодаря своей простоте и доступности: необходимые ингредиенты обычно уже есть дома. Однако лед и уксус не заменяют полноценную уборку, а скорее дополняют чистку унитаза ершиком. Об этом пишет El Cronista.
Зачем в унитаз кладут кубики льда и уксус
Главным действующим компонентом в этой смеси является белый уксус. Содержащаяся в нем уксусная кислота способна размягчать легкий известковый налет и минеральные отложения, постепенно скапливающиеся на стенках чаши.
Кубики льда во время таяния перемещаются внутри унитаза и создают дополнительное механическое воздействие. Это якобы помогает отделить часть присохшей грязи. Однако при стойком налете без ершика, скорее всего, обойтись не получится.
Кроме того, уксус может временно уменьшить неприятный запах. При этом он не считается полноценной заменой специальным дезинфицирующим средствам.
Как почистить унитаз льдом и уксусом
Для применения популярного способа предлагают выполнить несколько простых действий:
- положить в чашу унитаза около трех стаканов кубиков льда;
- налить непосредственно на лед половину стакана белого уксуса;
- оставить смесь примерно на 10 минут;
- обработать оставшиеся пятна ершиком;
- смыть воду после завершения чистки.
Для более заметного результата уксусу необходимо соприкасаться с загрязненной поверхностью. Поэтому участки над уровнем воды придется дополнительно протереть или обработать ершиком.
Почему способ стал популярным
Главными преимуществами этого метода считают низкую стоимость и доступность ингредиентов. Для него не требуются сложные приспособления или дорогостоящая бытовая химия.
Популярность кубиков льда также связана с роликами об уборке ресторанных туалетов. В таких видео лед используют для механического удаления загрязнений и уменьшения запаха. В домашних условиях эффективность метода во многом зависит от состояния сантехники.
Смотрите в видео о том, как легко очистить унитаз:
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Об источнике: El Cronista
El Cronista - аргентинское деловое издание, основанное в 1908 году. Это одна из старейших экономических газет Аргентины, специализирующаяся на финансах, бизнесе, экономике, рынках, политике и потребительских темах.
Изначально газета выходила под названием El Cronista Comercial и была ориентирована преимущественно на предпринимателей и представителей деловых кругов. Впоследствии издание расширило тематику и стало одним из ведущих информационных ресурсов страны, публикуя новости не только об экономике, но и о технологиях, образе жизни, недвижимости, здоровье и бытовых советах.
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