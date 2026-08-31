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Крысы больше не вернутся: простой способ прогнать грызунов из дома

Алексей Тесля
31 августа 2026, 23:04
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Для борьбы с грызунами существуют различные химические составы, однако некоторые предпочитают более простые способы.
Крысы больше не вернутся: простой способ прогнать грызунов из дома
Как избавиться от крыс в доме / Колаж: Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

  • Для борьбы с грызунами существуют различные химические составы
  • Домашний вариант основан на сочетании белого уксуса и масла мяты

Появление крыс в доме - это не просто неприятность. Грызуны способны быстро испортить продукты, мебель и отделочные материалы, а при наличии доступа к электропроводке могут повредить и ее.

О присутствии незваных гостей часто говорят характерные следы зубов, помет, загрязнения в укромных местах и специфический запах, пишет Express.

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Для борьбы с грызунами существуют различные химические составы, однако некоторые предпочитают более простые способы отпугивания. Один из домашних вариантов основан на сочетании обычного белого уксуса и масла мяты перечной.

Резкий запах уксуса может временно перебивать другие запахи, которыми крысы ориентируются в помещении. Но рассчитывать исключительно на него не стоит: такой метод скорее дополняет комплекс мер, чем полностью решает проблему с грызунами.

Более выраженный запах дает эфирное масло мяты перечной. Считается, что сильный ментоловый аромат неприятен крысам из-за их чувствительного обоняния и может заставить их избегать обработанных участков. Однако и этот способ нельзя рассматривать как полноценную замену герметизации помещения и другим мерам борьбы с вредителями.

Для домашнего отпугивания небольшое количество уксуса и масла мяты можно нанести на ватные диски и разместить их в местах, через которые потенциально могут перемещаться грызуны: возле бытовой техники, в кладовых, на чердаке или рядом с обнаруженными щелями. По мере исчезновения запаха такие диски необходимо заменять.

При этом гораздо важнее устранить саму причину появления крыс. Следует внимательно осмотреть фундамент, полы, стены и другие конструкции и закрыть даже небольшие отверстия, через которые животное может проникнуть внутрь.

Не менее важно лишить грызунов доступных источников еды и воды. Продукты лучше хранить в закрытой таре, своевременно выносить мусор и не оставлять пищевые остатки. В доме также желательно убрать лишние вещи и захламленные зоны, которые могут стать удобным укрытием.

Какие растения отпугивают крыс инфографика
/ Главред

Отдельное внимание стоит уделить канализации. Необходимо проверить состояние ревизионных люков и убедиться, что неиспользуемые трубы надежно закрыты. Любые потенциальные пути проникновения должны быть герметизированы.

Таким образом, запах уксуса и мяты может использоваться лишь как дополнительная мера. Самый надежный подход - одновременно перекрыть крысам доступ в помещение, убрать источники пищи и воды и устранить места, где они могут обосноваться.

Смотрите видео - как избавиться от грызунов:

Специалисты отмечают, что в быту пищевую соду иногда пытаются применять для уничтожения мышей, добавляя её в продукты, которые могут привлечь грызунов. После попадания в пищеварительный тракт сода реагирует с желудочной кислотой, в результате чего образуется газ.

Предполагается, что из-за особенностей организма мышь не способна эффективно вывести его, что может вызвать тяжелые нарушения и в конечном итоге привести к гибели животного.

Ранее сообщалось о том, что крысы и мыши разбегутся и исчезнут навсегда. Одного простого продукта питания, который употребляет в пищу многие люди, очень боятся грызуны. Поэтому их можно эффективно отогнать, используя этот продукт.

Напомним, Главред ранее писал о том, как защитить дом от грызунов за копейки. Эксперты поделились бюджетным, но чрезвычайно действенным методом, который позволит вам раз и навсегда заблокировать путь грызунам.

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Об источнике: Express.co.uk

Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

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