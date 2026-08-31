У Трампа предложили России мирный план из 28 пунктов для прекращения войны — СМИ

Бессент обсуждает с россиянами на саммите "Большой двадцатки" мирный план Трампа, состоящий из 28 пунктов.

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28 пунктов для мира - что Бессент предлагает России на саммите "Группы двадцати" / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, Офис президента Украины

Ключевые тезисы:

Бессент обсуждает с РФ мирный план Трампа

План предусматривает 28 пунктов, детали пока не раскрыты

Переговоры проходят в кулуарах саммита G20

США предложили стране-агрессору России 28-пунктный мирный план президента Дональда Трампа для завершения войны против Украины. Министр финансов США Скотт Бессент обсуждает его с российской делегацией в кулуарах саммита G20. Об этом сообщает корреспондент Fox Business Эдвард Лоуренс.

По его данным, американский министр ведет переговоры с российским коллегой и пытается продвинуть инициативу Трампа по прекращению войны.

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"Министр Бессент продвигает 28-пунктный мирный план президента Трампа в отношении Украины", - сообщил Лоуренс.

О встрече также сообщила журналистка NBC News Джули Циркин со ссылкой на собственный источник. По ее словам, переговоры проходят непосредственно во время саммита G20, а стороны затрагивают не только вопросы войны, но и экономическую тематику.

"Как мне сообщили, министр финансов Бессент сейчас проводит встречу со своим российским коллегой на саммите G20. Бессент еще раз подчеркивает мирный план президента Трампа в отношении Украины; они также обсуждают вопросы экономического роста. Это происходит на фоне того, как Кремль преуменьшает значение переговоров с Украиной", - отметила Циркин.

Переговоры проходят после активизации контактов между Вашингтоном и Москвой. Среди последних событий - недавний визит директора ЦРУ Джона Ретклиффа в Россию.

В то же время конкретные положения 28-пунктного документа и возможные результаты встречи Бессента с российской стороной пока официально не обнародованы.

Какие страны входят в G20 / Инфографика: Главред

Когда может закончиться война - комментарий политолога

Война в Украине может продолжаться еще как минимум два года, а быстрого завершения боевых действий Запад пока не планирует. На ситуацию влияют подготовка европейских стран к потенциальным угрозам и приближение президентских выборов в США в 2028 году. Об этом сообщил дипломат и эксперт по международным отношениям Валерий Чалый в интервью 24 Каналу.

Европейские государства, по словам Чалого, могут рассматривать нынешнюю ситуацию как время для укрепления собственной обороноспособности. Украина при этом остается страной, сдерживающей российскую армию.

"Кто-то из европейских стран недоволен? Их позиция - чтобы мы держали оборону, пока они лучше подготовятся", - пояснил эксперт.

Отдельным фактором дипломат называет политический календарь США. Президентская кампания 2028 года уже влияет на долгосрочное видение американской политики, что может снижать готовность Вашингтона делать ставку на быстрый результат.

"По разным оценкам, это еще примерно два года. Желательно до конца 2028 года. У многих в США в голове уже 2028 год, президентские выборы 2028 года и то, что после них что-то может измениться. То есть у всех в голове уже нет 2027 года. Публично могут говорить другое, но за кулисами желания быстро остановить войну я сейчас не вижу", - добавил Чалый.

По его оценке, именно поэтому Украине стоит учитывать сценарий затяжного противостояния, даже если публично западные партнеры демонстрируют иные ожидания.

Трамп и его войны / Инфографика: Главред

Мирные переговоры - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, экс-глава украинского МИД Владимир Огрызко заявил, что мира с Россией не будет, и привел аргументы в пользу невозможности достижения соглашения. По его словам, заключение любого мира будет означать конец режима Путина, а нынешняя ситуация изменилась в пользу Украины, которая наносит удары по России.

Глава МИД Андрей Сибига сообщил, что ожидает прибытия американской переговорной команды для активизации мирного процесса. Министр подчеркнул необходимость приезда американской делегации и наличие творческих идей Киева для продвижения процесса. Он также отметил, что в мирном процессе не должно быть пауз, а новый дипломатический сезон должен быть сосредоточен на завершении войны.

Александр Стубб высказал оценку позиций России и Украины в войне и намерений Кремля. Президент Финляндии сказал, что Путин не намерен заканчивать войну и Кремль может изменить позицию только в случае угрозы режиму. Стубб также отметил, что Россия переживает кризис из-за санкций и ударов по ее территории, а Украина сейчас находится в самой сильной позиции с 2022 года.

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Об источнике: Fox Business Fox Business - ведущий американский кабельный телеканал, специализирующийся на освещении событий в мире финансов, бизнеса и глобальной экономики. Основанный медиамагнатом Рупертом Мердоком в октябре 2007 года, канал стал ключевым медиаактивом корпорации Fox Corporation и главным конкурентом CNBC. Штаб-квартира FBN расположена в самом сердце делового мира - на Манхэттене (Нью-Йорк).

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