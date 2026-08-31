Маричко Падалко рассказала, зачем они повенчались с мужем

Телеведущая Маричка Падалко рассказала о своем венчании.

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Маричка Падалко и Егор Соболев обвенчались / коллаж: Главред, фото: instagram.com/marichkapadalko, instagram.com/yehorsoboliev

Кратко:

О чем рассказала Падалко

Почему они пошли на такой шаг

Известная украинская телеведущая Маричка Падалко, которая недавно снова обвенчалась со своим мужем, ведущим и военным Егором Соболевым, рассказала, почему решилась на такой шаг.

В комментарии программе "Тур звездами" Маричка рассказала, когда и почему возникла эта идея и что она испытала во время и после обряда.

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Маричка Падалко рассказа о венчании / Скриншот

"История с решением о венчании на самом деле началась осенью прошлого года за день до того, как в октябре сын отправлялся в другой город, где базируется его часть, чтобы подписать контракт. У нас тогда было такое состояние "надо что-то делать", и мы подумали пойти в церковь к священнику, который его крестил, чтобы он его каким-то образом благословил. есть целый обряд освящения человека, который идет защищать страну", – говорит Маричка.

Ведущая также говорит, что она очень рада, что решилась на такой шаг.

Маричка Падалко в свадебном платье / фото: instagram.com, Маричка Падалко

"Это действительно было очень мощно, сильно. Священник это сделал и для сына, и для мужчины. А потом он говорит: "Вы сколько можете жить во грехе? Пожалуйста, подготовьтесь, сделайте все, что нужно, и сделайте, наконец, это". Так и родилась эта идея", - призналась Падалко.

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О персоне: Маричка Падалко Маричка Падалко - украинская журналистка, ведущая ТСН на канале 1+1. На канале 1+1 работает с 2002 года. Сначала работала ведущей спортивных новостей "Проспорт". С 2006 года - ведущая ТСН. Вместе с Юрием Горбуновым вела воскресную утреннюю программу "Сніданок +", которая была в эфире в 2006-2008 годах. В 2009-2010 годах была ведущей утреннего шоу "Сніданок з 1+1". Также вела программу "Маричкин кинозал", где рассказывала малышам о мультфильмах. В 2009 году участвовала в танцевальном шоу "Танцую для тебя". На данный момент - одна из постоянных ведущих ТСН и специальный корреспондент.

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