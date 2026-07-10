Ты не развиваешься: Падалко рассказала, как ее "стимулировал" муж Соболев

Маричка Падалко рассказала о том, что ей говорил ее муж Егор Соболев.

https://glavred.info/starnews/ty-ne-razvivaeshsya-padalko-rasskazala-kak-ee-stimuliroval-muzh-sobolev-10779548.html Ссылка скопирована

Маричка Падалко поделилась личным в интервью / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Маричка Падалко

Кратко:

Что сказала Маричка

Почему она хотела бросить в мужа чем-то

Украинская известная ведущая Маричка Падалко поделилась в новом интервью некоторыми моментами своей супружеской жизни с журналистом и военнослужащим Егором Соболевым.

Об этом она рассказала в интервью Маше Ефросининой.

видео дня

По словам телеведущей, когда она была молодой мамой и имела троих детей-погодок - 3 года, полтора и новорожденный.

Маричка Падалко пришла на интервью к Ефросининой / Скриншот

"И он мне говорит фразу, которая могла довести меня до того, что я готова была в него кинуть что-то. Я не бросала, конечно. Падалко, ты не развиваешься. Он всегда меня мотивировал делать что-то новое. Не наблюдать за тем, что я уже когда-то сделала", - рассказывает она.

По словам ведущей, ее муж может предугадывать, что будет через 5-10 лет.

"Я думаю, что он внутренне предвидел, как будет нивелироваться профессия телеведущей, насколько телевидение потеряет право на эксклюзив в тех самых новостях. Он всегда хотел рядом иметь человека, довольного своей жизнью", - поясняет она.

Маричка Падалко об отношениях / Скриншот

Падалко добавляет, что довольная жизнью жена - это самая лучшая жена, которая только может быть.

Егор Соболев - муж Падалко / Скриншот YouTube

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Отметим, как сообщал Главред, ранее украинская известная ведущая Маричка Падалко рассказала, как переживает за своего 18-летнего сына, который был мобилизован.

Ранее также популярная украинская ведущая Соломия Витвицкая поделилась своими эмоциями по поводу беременности и ожидания рождения ребенка. В своем Instagramзнаменитость показала нежную фотосессию.

Вас также может заинтересовать:

О персоне: Маричка Падалко Маричка Падалко - украинская журналистка, ведущая ТСН на канале 1+1. На канале 1+1 работает с 2002 года. Сначала работала ведущей спортивных новостей "Проспорт". С 2006 года - ведущая ТСН. Вместе с Юрием Горбуновым вела воскресную утреннюю программу "Сніданок +", которая была в эфире в 2006-2008 годах. В 2009-2010 годах была ведущей утреннего шоу "Сніданок з 1+1". Также вела программу "Маричкин кинозал", где рассказывала малышам о мультфильмах. В 2009 году участвовала в танцевальном шоу "Танцую для тебя". На данный момент - одна из постоянных ведущих ТСН и специальный корреспондент.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред