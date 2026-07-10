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Чтобы лаванда не потеряла цвет и пахла годами: когда собирать и как ее правильно сушить

Дарья Пшеничник
10 июля 2026, 14:23
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Срывать лаванду руками нельзя - лучше срезать её острым секатором.

Лаванда
Как правильно сушить лаванду / Коллаж: Главред, фото: magnific

Вы узнаете:

видео дня
  • Когда лучше всего собирать лаванду для сушки
  • Почему сушить растение следует только естественным способом
  • Как можно использовать лаванду в засушенном виде

Июль и август - единственное подходящее время для сбора лаванды, если растение планируется сушить. Срезать соцветия нужно ещё до того, как они полностью раскроются, когда большинство бутонов только набирают цвет - именно в этой фазе концентрация эфирных масел в растении самая высокая, сообщает УНИАН.

Время суток для срезки тоже имеет значение. Лучше всего делать это в полдень, когда роса уже высохла, а концентрация масел выше, чем вечером. Срезать стебли рекомендуют острым секатором, а после этого - разделить растение на небольшие пучки, скрепляя их резинкой, а не веревкой или лентой: высохшие стебли со временем становятся тоньше и могут выскользнуть из более жесткого крепления.

Сушить лаванду нужно медленно и терпеливо, любая попытка ускорить процесс наносит ущерб качеству сырья. Использование духовки или прямых солнечных лучей категорически не рекомендуется - в таких условиях растение теряет не только летучие ароматические компоненты, но и характерный цвет. Оптимальная температура сушки - ниже 40 градусов, в затененном и проветриваемом помещении, с цветочными головками, направленными вниз.

Процесс длится примерно неделю. Проверить готовность просто: если цветок легко отделяется от стебля, лаванда полностью высохла и остаточная влага, которая могла бы вызвать появление плесени, отсутствует.

В что поместить сухие цветы лаванды

После полного высыхания возникает вопрос хранения и дальнейшего использования сырья. Если цветы предназначены для немедленного использования в качестве ароматического саше, их следует сразу расфасовать в мешочки из дышащих тканей, тогда как для более длительного хранения - более безопасным вариантом остается плотно закрытая стеклянная банка.

Применение сушеной лаванды

Самый популярный способ использования сушеной лаванды - именно ароматические саше. Такие мешочки кладут в машину, небольшие комнаты, а особенно часто - в шкафы и комоды, поскольку аромат придает текстилю приятный запах и одновременно отпугивает моль. Саше с лавандой также нередко вешают в детских комнатах: считается, что её аромат успокаивает малышей и способствует спокойному сну.

Кроме того, сушеную лаванду используют в косметической промышленности для изготовления натурального мыла и солей для ванн, а также в кулинарии - для тортов и мороженого. Отдельно из высушенных цветов готовят настой, для которого используют узколистную, или лекарственную, лаванду (Lavandula angustifolia).

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Об источнике: УНИАН

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