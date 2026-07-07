Секрет пышного цветения лаванды: раскрыта главная хитрость опытных садоводов

Вы узнаете:
- Лаванда не нуждается в большом количестве питательных веществ
- Опытные садоводы советуют использовать гравий или мелкую гальку
Многие садоводы летом активно удобряют цветы, рассчитывая добиться более продолжительного и обильного цветения. Однако с лавандой такой подход может дать противоположный результат.
Это растение привыкло расти в совершенно иных условиях и не нуждается в большом количестве питательных веществ. Об этом пишет издание Express.
В естественной среде лаванда встречается на сухих, каменистых почвах Средиземноморья, где земля бедна органикой. Именно поэтому избыток удобрений нередко приводит к тому, что куст начинает активно наращивать зеленую массу вместо формирования цветоносов. Кроме того, нежные молодые побеги могут стать более уязвимыми для вредителей.
Еще один важный фактор - влажность почвы. Лаванда плохо переносит застой воды возле корней, поэтому чрезмерный полив способен ослабить растение и негативно сказаться на его развитии.
Чтобы создать условия, максимально приближенные к природным, опытные садоводы советуют использовать гравий или мелкую гальку вокруг куста. Такой слой помогает быстрее отводить лишнюю влагу после полива или дождя, улучшает доступ воздуха к корневой системе и снижает вероятность переувлажнения.
Есть и еще одно преимущество этого способа. Камни быстро нагреваются под солнечными лучами и постепенно отдают тепло почве, создавая благоприятный микроклимат для растения. Благодаря этому лаванда чувствует себя комфортнее и может дольше радовать цветением.
Если же куст по-прежнему не выпускает цветоносы, стоит обратить внимание на место посадки. Для полноценного развития лаванде необходимо не менее шести–восьми часов прямого солнечного света в течение дня. В тени растение развивается значительно хуже и цветет менее обильно.
Таким образом, при выращивании лаванды лучше отказаться от частых подкормок и чрезмерного полива. Гораздо важнее обеспечить ей хорошо дренированную почву, достаточное количество солнца и условия, напоминающие естественную среду произрастания.
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Об источнике: Express.co.uk
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