Секрет пышного цветения лаванды: раскрыта главная хитрость опытных садоводов

В естественной среде лаванда встречается на сухих, каменистых почвах.

https://glavred.info/sad-ogorod/sekret-pyshnogo-cveteniya-lavandy-raskryta-glavnaya-hitrost-opytnyh-sadovodov-10778813.html Ссылка скопирована

Как добиться пышного цветения лаванды / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

Лаванда не нуждается в большом количестве питательных веществ

Опытные садоводы советуют использовать гравий или мелкую гальку

Многие садоводы летом активно удобряют цветы, рассчитывая добиться более продолжительного и обильного цветения. Однако с лавандой такой подход может дать противоположный результат.

Это растение привыкло расти в совершенно иных условиях и не нуждается в большом количестве питательных веществ. Об этом пишет издание Express.

видео дня

В естественной среде лаванда встречается на сухих, каменистых почвах Средиземноморья, где земля бедна органикой. Именно поэтому избыток удобрений нередко приводит к тому, что куст начинает активно наращивать зеленую массу вместо формирования цветоносов. Кроме того, нежные молодые побеги могут стать более уязвимыми для вредителей.

Еще один важный фактор - влажность почвы. Лаванда плохо переносит застой воды возле корней, поэтому чрезмерный полив способен ослабить растение и негативно сказаться на его развитии.

Чтобы создать условия, максимально приближенные к природным, опытные садоводы советуют использовать гравий или мелкую гальку вокруг куста. Такой слой помогает быстрее отводить лишнюю влагу после полива или дождя, улучшает доступ воздуха к корневой системе и снижает вероятность переувлажнения.

Есть и еще одно преимущество этого способа. Камни быстро нагреваются под солнечными лучами и постепенно отдают тепло почве, создавая благоприятный микроклимат для растения. Благодаря этому лаванда чувствует себя комфортнее и может дольше радовать цветением.

/ Инфографика: Главред

Если же куст по-прежнему не выпускает цветоносы, стоит обратить внимание на место посадки. Для полноценного развития лаванде необходимо не менее шести–восьми часов прямого солнечного света в течение дня. В тени растение развивается значительно хуже и цветет менее обильно.

Таким образом, при выращивании лаванды лучше отказаться от частых подкормок и чрезмерного полива. Гораздо важнее обеспечить ей хорошо дренированную почву, достаточное количество солнца и условия, напоминающие естественную среду произрастания.

Ранее садовник дал действенный совет. Один предмет очень легко использовать, а эффект от него будет заметен мгновенно.

Напомним, ранее Главред писал о том, что делать с опавшей листвой. Есть несколько замечательных вариантов, как переработать опавшие листья, чтобы они принесли пользу садовому участку и домашним растениям.

Читайте также:

Об источнике: Express.co.uk Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред