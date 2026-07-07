Женщина, подозреваемая в покушении на Ермолаева, мертва: задержанный признался СБУ

Кратко:
- Найден труп украинки, подозреваемой в покушении на убийство в Монако
- Задержаны двое фигурантов, один из них - сотрудник ГУР МОУ
- Обнаружен подвал, похожий на комнату пыток
В Украине обнаружили тело Анастасии Березовской, которую подозревали в покушении на олигарха Вадима Ермолаева в Монако. Один из задержанных признался в убийстве женщины. Об этом сообщили СБУ и Офис генерального прокурора Украины.
Правоохранительные органы Княжества Монако подозревали Анастасию Березовскую в причастности к покушению на убийство семьи на территории страны. В результате этого нападения пострадали три человека, среди которых был ребенок.
По данному факту украинские правоохранители начали досудебное расследование 1 июля 2026 года. По данным следствия, Березовская прибыла в Украину в тот же день. После этого правоохранители установили круг её контактов и маршруты передвижения.
Правоохранители выяснили, что после возвращения женщина контактировала с семьей и двумя мужчинами. Один из них - бывший сотрудник правоохранительных органов, другой - действующий сотрудник Главного управления разведки Министерства обороны Украины.
Правоохранители выяснили, что оба мужчины ранее осуществляли переводы на криптовалютные и банковские счета Березовской. В связи с этим их начали проверять на возможную причастность к покушению на убийство в Монако.
Что рассказал сотрудник ГУР
В ходе неотложных следственных действий действующий сотрудник ГУР МОУ признался в убийстве Березовской, совершенном совместно со вторым фигурантом.
Второй подозреваемый заявил, что никаких действий, касающихся контактов с Березовской, переводов средств или иного взаимодействия с ней, он не согласовывал с руководством и действовал по собственному усмотрению. Обоих мужчин задержали по подозрению в убийстве, совершенном по предварительному сговору группой лиц.
Где нашли тело Березовской
Во время обыска в доме бывшего сотрудника правоохранительных органов следователи обнаружили подвальное помещение, напоминавшее комнату пыток. Впоследствии, опираясь на показания одного из соучастников, провели следственный эксперимент, в результате которого нашли тело Березовской.
"Обнаружено тело Березовской А. с огнестрельными ранениями в голову и пистолетными гильзами", - отметили в СБУ.
Смотрите видео из камеры пыток в подвале бывшего сотрудника правоохранительных органов:
В настоящее время готовится уведомление о подозрении, а следствие продолжается. Всю имеющуюся информацию украинские правоохранители уже передали следственным органам Монако, с которыми Офис генерального прокурора поддерживает тесное взаимодействие по этому делу.
Украинские правоохранители передали всю имеющуюся информацию следственным органам Княжества Монако. Офис генерального прокурора Украины находится во взаимодействии с правоохранительными структурами Монако.
Правоохранители также устанавливают возможных заказчиков и других лиц, которые могут быть причастны к покушению на убийство семьи. Досудебное расследование проводит Национальная полиция Украины при оперативном сопровождении контрразведки СБУ и при содействии начальника ГУР МОУ Олега Иващенко.
Взрыв в Монако - новости по теме
Напомним, ранее следователи в Монако установили первые обстоятельства нападения на бизнесмена Вадима Ермолаева. Они подтвердили, что взрыв возле дома украинского олигарха в центре Монако произошел с применением самодельного взрывного устройства с поражающими элементами.
Отметим, что следствие подозревает украинку в деле о нападении на бизнесмена в Монако. Ее объявили в международный розыск.
Как ранее сообщал Главред, под Киевом 6 июля нашли тело женщины, которую подозревали в покушении на бизнесмена из Днепра Вадима Ермолаева. По данным СМИ, женщину застрелили и закопали.
Кто такой Вадим Ермолаев
Вадим Ермолаев - бизнесмен из Днепра, основатель торгово-производственной корпорации "Алеф" и один из крупнейших застройщиков города. При его участии были реализованы такие известные проекты, как "Мост-Сити", Cascade Plaza, "Босфор", Enigma и "Призма".
По оценке украинского Forbes, за год до начала полномасштабного вторжения России его состояние составляло около 221 млн долларов. По словам самого Ермолаева, как сообщало Громадское, в 2017 году он отказался от украинского гражданства и получил гражданство Кипра, объяснив это стремлением иметь международную защиту.
В декабре 2023 года президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о введении в отношении Ермолаева персональных санкций сроком на 10 лет.
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Об источнике: СБУ
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