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Молодой картофель будет как с грядки: секрет долгого хранения без ростков

Алексей Тесля
7 июля 2026, 00:57
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Чтобы сохранить картофель как можно дольше, его рекомендуется держать в прохладном, сухом и защищенном от света месте.
Молодой картофель будет как с грядки: секрет долгого хранения без ростков
Где правильно хранить картошку / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Хозяйки советуют положить рядом с картофелем обычное яблоко
  • Хранение картофеля в холодильнике может увеличить срок его свежести

Картофель остается одним из самых популярных продуктов на кухне. Его используют для приготовления супов, гарниров, запеканок, жареных и вареных блюд. Однако многие сталкиваются с тем, что уже через несколько недель хранения клубни начинают выпускать ростки или приобретают зеленоватый оттенок.

Существует простой способ замедлить этот процесс. Опытные хозяйки советуют положить рядом с картофелем обычное яблоко. Такой прием стал широко известен благодаря рекомендациям в социальных сетях и основан на естественных свойствах фрукта, пишет Express.

видео дня

Яблоки выделяют этилен - природный газ, который влияет на процессы созревания растений. При правильных условиях хранения он способен замедлить образование ростков у картофеля, благодаря чему клубни дольше остаются пригодными к употреблению.

Однако одного яблока недостаточно. Чтобы сохранить картофель как можно дольше, его рекомендуется держать в прохладном, сухом и защищенном от света месте. Именно такие условия помогают предотвратить преждевременную порчу.

Некоторые специалисты также считают, что хранение картофеля в холодильнике может увеличить срок его свежести. По их словам, современные исследования не подтверждают прежние опасения относительно такого способа хранения, если соблюдать рекомендации по дальнейшему приготовлению продукта.

При этом картофель необходимо регулярно осматривать. Если на клубнях появились длинные ростки или зеленые участки, такие экземпляры лучше не использовать без предварительной оценки, поскольку они могут содержать повышенное количество природных токсичных веществ.

Кроме того, после покупки желательно переложить картофель из полиэтиленового пакета в бумажный пакет, сетку или открытую корзину. Пластик плохо пропускает воздух, задерживает влагу и может ускорить появление плесени и порчу овощей.

Что любит и чего не любит картофель
/ Инфографика: Главред

Смотрите видео о том, как хранить картошку:

В этом видео автор отвечает на вопрос одной из подписчиц и рассказывает, как правильно подготовить картофель к длительному хранению, чтобы он сохранил свои качества до следующего сезона. Он делится проверенными рекомендациями, которыми пользуются опытные огородники, а также объясняет основные этапы подготовки клубней. Представленная информация может оказаться полезной не только тем, кто давно выращивает картофель, но и начинающим садоводам.

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Об источнике: Express.co.uk

Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

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