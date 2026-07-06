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"Мгновенная карма" для РФ: уничтожен обстреливавший Киев комплекс С-400

Алексей Тесля
6 июля 2026, 21:09
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413-й полк СБС обнаружил и уничтожил в Брянской области пусковую установку комплекса С-400.
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Уничтожен российский комплекс С-400 / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Важное:

  • Украинские защитники уничтожили российский комплекс С-400
  • В Брянской области атакована пусковая установка россиян

Украинские защитники из 413-й полка Сил беспилотных систем "РЕЙД" уничтожили российский комплекс С-400, обстреливавший Киев.

Об успехе бойцов ВСУ сообщил в Telegram командир 413-й полка СБС Евгений Карась.

видео дня

"Молниеносная и неожиданная месть от СБС россиянам. Во время очередного массированного удара РФ по Украине 413-й полк "Рейд" обнаружил и уничтожил в Брянской области пусковую установку комплекса С-400, которая использовалась для запусков баллистических ракет по Киеву", – написал он .

Карась добавил, что успех атаки по комплексу С-400 РФ означает спасенные жизни гражданских украинцев.

Кроме того, сообщение командира 413-й полка СБС сопровождается видеозаписью удара по комплексу С-400 РФ.

Смотрите видео - уничтожен комплекс С-400:

Screenshot
Screenshot / Скриншот

Удары РФ баллистикой: важные детали

Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко прокомментировал ночную атаку на Киев, отметив, что с военной точки зрения применение баллистических ракет не имеет практической цели и носит скорее показательный характер.

По его мнению, подобные удары направлены не на достижение военного результата, а на создание информационного эффекта. Коваленко заявил, что таким образом российское руководство пытается продемонстрировать силу своей внутренней аудитории, отвлекая внимание населения от собственных проблем, в частности от сообщений о дефиците топлива и очередях на автозаправках. По его словам, атаки на жилые районы используются как элемент пропагандистской кампании, призванной компенсировать внутренние трудности режима.

С-400
/ Инфографика: Главред

Как писал Главред, российская атака на Киев в ночь на 6 июля привела к масштабным разрушениям и новым жертвам. По данным городской военной администрации, в результате есть погибшие и много пострадавших.

Ранее сообщалось о том, что ПВО не сбила ни одной баллистики и Циркона. Враг нанес комбинированный удар по Киеву, задействовав 419 средств воздушного нападения, из которых удалось сбить 363 цели.

Напомним, ранее сообщалось о том, почему ПВО не сбила баллистику. Наибольшее число жертв зафиксировано в Подольском и Дарницком районах столицы.

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Об источнике: Силы беспилотных систем Вооруженных сил Украины

Силы беспилотных систем Вооруженных сил Украины (СБС) - отдельный род войск в составе Вооруженных сил Украины, предназначенный для использования воздушных, морских надводных и подводных, а также наземных беспилотных и роботизированных систем. Создан в 2024 году, пишет Википедия.

СБС были официально созданы 6 февраля 2024 года по указу Президента Украины № 51/2024 "О наращивании возможностей сил обороны".

Этот род войск включает воздушные, морские (надводные и подводные) и наземные беспилотные и роботизированные системы.

В состав СБС входят такие подразделения, как 9-я отдельная бригада беспилотных систем, 14-й отдельный полк беспилотных авиационных комплексов, 412-й отдельный полк беспилотных систем "Nemesis", 413-й отдельный батальон беспилотных систем "Рейд" и другие.

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С-400 война России и Украины
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