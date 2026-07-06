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Украина нанесла масштабные удары вглубь РФ и Крыма: Генштаб раскрыл последствия

Анна Косик
6 июля 2026, 13:22
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Удары Сил обороны были направлены на пресечение вооруженной агрессии со стороны России.
удар по рф
В Генштабе отчитались о результатах ночной операции Сил обороны / Коллаж: Главред, фото: t.me/exilenova_plus

Что сообщил Генштаб:

  • За ночь Силы обороны нанесли удар по двум НПЗ
  • В Крыму под удар попал "ТЭС-Терминал-1"
  • В Луганской области поражен железнодорожный путепровод и склад БПЛА

В ночь на 6 июля Силы обороны Украины нанесли удары по двум НПЗ, пункту дислокации ракетной бригады и терминалу перевалки нефтепродуктов в Крыму. Об этом сообщил Генштаб ВС Украины.

В частности, в очередной раз был атакован нефтеперерабатывающий завод "Славнефть-ЯНОС" в Ярославле, Ярославской области страны-агрессора России. Зафиксированы взрывы в районе цели и задымление на территории предприятия.

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инфографика, НПЗ в России, НПЗ
НПЗ в России / Инфографика: Главред

"Ярославский нефтеперерабатывающий завод ("Славнефть-ЯНОС") является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий Российской Федерации. Проектная мощность предприятия составляет 15 млн тонн нефти в год. Завод производит автомобильные бензины, дизельное и авиационное топливо, смазочные материалы и другую продукцию, которая используется, в частности, для обеспечения военной логистики государства-агрессора", - говорится в сообщении.

Второй НПЗ, который попал под удар Сил обороны этой ночью, - "НОВАТЭК-Усть-Луга" в населенном пункте Слободка. Также был поражен пункт постоянной дислокации 26-й ракетной бригады противника в районе населенного пункта Луга Ленинградской области РФ.

"Также был поражен терминал перевалки светлых нефтепродуктов "ТЕС-Терминал-1" в Керчи. Терминал "ТЕС-Терминал-1" является одним из крупнейших комплексов по хранению и перевалке светлых нефтепродуктов в Крыму. Резервуарный парк предприятия обеспечивает приемку, хранение и отгрузку бензина, дизельного топлива и других нефтепродуктов, в том числе для нужд оккупационных войск в южных регионах Украины", - сообщили в Генштабе.

Кроме того, были поражены цели, степень нанесенного ущерба по которым уточняется:

  • железнодорожный путепровод в районе Довжанска Луганской области, который противник использует для переброски личного состава, вооружения, боеприпасов и материально-технических средств;
  • склад БПЛА противника в районе Червонопоповки и скопление военной техники вблизи Писаревки Луганской области.

Как Украина может ударами по РФ и Крыму заставить Путина начать переговоры

"Главред" писал, что, по данным аналитиков Bild, Украина кардинально меняет стратегию ведения войны, делая ставку на зрелищные и регулярные атаки беспилотников вглубь территории РФ.

После относительного затишья на линии фронта, продолжающегося с момента контрнаступления 2023 года, Киев демонстрирует новую тактику изнурения врага. Успех Украины теперь заключается не в быстрых прорывах, а в трёхкомпонентной формуле: стабилизация фронта, изоляция Крыма и разрушение логистики агрессора. Именно это должно стать тем рычагом, который заставит Кремль сесть за стол переговоров.

Удары вглубь России - последние новости

Напомним, Главред писал, что 4 июля несколько громких взрывов прогремели на малой родине кремлевского диктатора Владимира Путина. Выяснилось, что украинские дроны поразили нефтяной терминал в порту Санкт-Петербурга.

Ранее Россия заявила о вероятном первом применении Украиной дальнобойной баллистической ракеты для нанесения удара по Московской области. В то же время украинская сторона официально не подтверждала использование такого вооружения.

Накануне Вооруженные Силы Украины нанесли серию успешных и высокоточных ударов по ключевым объектам российских оккупантов, существенно подорвав их логистику и снабжение.

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Об источнике: Генштаб ВСУ

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины - главный военный орган по планированию обороны государства, управлению применением Вооруженных сил Украины, координации и контролю за выполнением задач в сфере обороны другими военными формированиями, созданными в соответствии с законами Украины, органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, правоохранительными органами, Государственной специальной службой транспорта и Государственной службой специальной связи и защиты информации Украины.

Является рабочим органом Ставки Верховного Главнокомандующего Вооружённых Сил Украины, пишет Википедия.

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