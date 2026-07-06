Украина нанесла масштабные удары вглубь РФ и Крыма: Генштаб раскрыл последствия

Что сообщил Генштаб:
- За ночь Силы обороны нанесли удар по двум НПЗ
- В Крыму под удар попал "ТЭС-Терминал-1"
- В Луганской области поражен железнодорожный путепровод и склад БПЛА
В ночь на 6 июля Силы обороны Украины нанесли удары по двум НПЗ, пункту дислокации ракетной бригады и терминалу перевалки нефтепродуктов в Крыму. Об этом сообщил Генштаб ВС Украины.
В частности, в очередной раз был атакован нефтеперерабатывающий завод "Славнефть-ЯНОС" в Ярославле, Ярославской области страны-агрессора России. Зафиксированы взрывы в районе цели и задымление на территории предприятия.
"Ярославский нефтеперерабатывающий завод ("Славнефть-ЯНОС") является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий Российской Федерации. Проектная мощность предприятия составляет 15 млн тонн нефти в год. Завод производит автомобильные бензины, дизельное и авиационное топливо, смазочные материалы и другую продукцию, которая используется, в частности, для обеспечения военной логистики государства-агрессора", - говорится в сообщении.
Второй НПЗ, который попал под удар Сил обороны этой ночью, - "НОВАТЭК-Усть-Луга" в населенном пункте Слободка. Также был поражен пункт постоянной дислокации 26-й ракетной бригады противника в районе населенного пункта Луга Ленинградской области РФ.
"Также был поражен терминал перевалки светлых нефтепродуктов "ТЕС-Терминал-1" в Керчи. Терминал "ТЕС-Терминал-1" является одним из крупнейших комплексов по хранению и перевалке светлых нефтепродуктов в Крыму. Резервуарный парк предприятия обеспечивает приемку, хранение и отгрузку бензина, дизельного топлива и других нефтепродуктов, в том числе для нужд оккупационных войск в южных регионах Украины", - сообщили в Генштабе.
Кроме того, были поражены цели, степень нанесенного ущерба по которым уточняется:
- железнодорожный путепровод в районе Довжанска Луганской области, который противник использует для переброски личного состава, вооружения, боеприпасов и материально-технических средств;
- склад БПЛА противника в районе Червонопоповки и скопление военной техники вблизи Писаревки Луганской области.
Как Украина может ударами по РФ и Крыму заставить Путина начать переговоры
"Главред" писал, что, по данным аналитиков Bild, Украина кардинально меняет стратегию ведения войны, делая ставку на зрелищные и регулярные атаки беспилотников вглубь территории РФ.
После относительного затишья на линии фронта, продолжающегося с момента контрнаступления 2023 года, Киев демонстрирует новую тактику изнурения врага. Успех Украины теперь заключается не в быстрых прорывах, а в трёхкомпонентной формуле: стабилизация фронта, изоляция Крыма и разрушение логистики агрессора. Именно это должно стать тем рычагом, который заставит Кремль сесть за стол переговоров.
Удары вглубь России - последние новости
Напомним, Главред писал, что 4 июля несколько громких взрывов прогремели на малой родине кремлевского диктатора Владимира Путина. Выяснилось, что украинские дроны поразили нефтяной терминал в порту Санкт-Петербурга.
Ранее Россия заявила о вероятном первом применении Украиной дальнобойной баллистической ракеты для нанесения удара по Московской области. В то же время украинская сторона официально не подтверждала использование такого вооружения.
Накануне Вооруженные Силы Украины нанесли серию успешных и высокоточных ударов по ключевым объектам российских оккупантов, существенно подорвав их логистику и снабжение.
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Об источнике: Генштаб ВСУ
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины - главный военный орган по планированию обороны государства, управлению применением Вооруженных сил Украины, координации и контролю за выполнением задач в сфере обороны другими военными формированиями, созданными в соответствии с законами Украины, органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, правоохранительными органами, Государственной специальной службой транспорта и Государственной службой специальной связи и защиты информации Украины.
Является рабочим органом Ставки Верховного Главнокомандующего Вооружённых Сил Украины, пишет Википедия.
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