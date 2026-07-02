Украина могла впервые ударить по РФ баллистикой: что известно о ракете и последствиях атаки

Украина впервые могла атаковать Подмосковье баллистикой собственного производства. Что известно о последствиях удара и технических характеристиках новой ракеты.

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Украина могла нанести удар по РФ собственными баллистическими ракетами - что известно о последствиях / Коллаж: Главред

О чем идет речь в материале:

Что известно о последствиях удара баллистическими ракетами по России

Может ли российская ПВО сбивать баллистические ракеты

Как появление украинских баллистических ракет повлияет на ход войны

Россия заявила о вероятном первом применении Украиной дальнобойной баллистической ракеты для удара по Московской области. В то же время украинская сторона официально не подтверждала использование такого вооружения, а эксперты призывают учитывать, что на данный момент большинство сведений поступает из заявлений российской стороны.

Главред собрал основную информацию, которую стоит знать об ударе украинской баллистической ракеты по России.

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Украина могла впервые нанести удар по России баллистической ракетой собственного производства

Агентство Bloomberg обратило внимание на заявление российского Минобороны о сбивании "оперативно-тактической ракеты большой дальности", что может означать первое боевое применение Украиной баллистического оружия собственного производства.

"За последние 24 часа средства ПВО сбили оперативно-тактическую ракету большой дальности, а также семь управляемых авиабомб и 602 беспилотника самолетного типа", - заявили в Министерстве обороны РФ.

В Bloomberg обратили внимание, что эта информация появилась почти одновременно с сообщениями украинской компании Fire Point о приближении к летным испытаниям перспективной ракеты FP-9. Главный конструктор компании Денис Штилерман ещё в июне сообщал, что завершается работа над двигателем, а первые полноценные испытания могут начаться уже этим летом или в начале осени. По заявленным характеристикам новая ракета должна иметь дальность примерно 850 километров, что потенциально позволяет наносить удары по объектам глубоко в тылу России.

"Если эта информация подтвердится, запуск станет новым этапом в развитии украинских дальнобойных возможностей, поскольку высокая скорость и баллистическая траектория существенно сокращают время реагирования систем ПВО и затрудняют перехват", - отметили аналитики Bloomberg.

Что известно о последствиях удара баллистическими ракетами по России

Авиационный эксперт Богдан Долинце подчеркивает, что пока нет никаких официальных подтверждений со стороны Украины, поэтому все выводы основываются исключительно на сообщениях российских источников. Именно поэтому делать окончательные оценки пока рано, однако отдельные технические детали позволяют выдвигать определенные предположения.

"Если верить информации противника, то речь действительно идет о баллистических средствах поражения. Насколько эти данные соответствуют реальности - вопрос открытый. С высокой вероятностью это похоже именно на тестовый запуск украинской баллистической ракеты", - подчеркнул Богдан Долинце в эфире 24 канала.

Эксперт обратил внимание на видеозаписи, которые распространили российские ресурсы после инцидента. По его словам, характер взрыва позволяет предположить использование боевой части массой от 500 до 1000 килограммов.

Смотрите видео о вероятных последствиях удара баллистической ракеты по Московской области:

Место, где одна из ракет упала в Московской области.



Трудно сказать, была ли она сбита или не долетела до цели, но боеголовка достаточно мощная для такого расстояния. pic.twitter.com/tKqFNA6NXv - Exilenova+ (@Exilenova_plus) 30 июня 2026

Подобные параметры могут соответствовать как современным украинским крылатым средствам поражения, так и перспективным баллистическим ракетам. Кроме того, важной деталью является то, что россияне сообщали лишь об одной ракете. С военной точки зрения единичный запуск практически не используется для боевых операций, однако полностью соответствует сценарию испытания нового вооружения.

"Единичный запуск ракеты неэффективен для нанесения удара, но для проведения испытаний этого вполне достаточно", - подчеркнул Долинце.

Отдельно он обратил внимание на ещё один технический аспект. На российских ресурсах утверждалось, что перехват осуществляли комплексы С-400, способные действовать против целей на большой высоте. По разным оценкам, ракета была сбита на высоте примерно 300–400 километров, а такая траектория характерна именно для баллистических ракет.

Эксперт также отметил, что оккупанты фактически сами признали очень опасный для себя факт. Если Украина действительно получит собственную дальнобойную баллистическую ракету, это означает появление новой угрозы для предприятий военно-промышленного комплекса в Московской области и других регионах, которые до сих пор оставались относительно недосягаемыми.

Может ли российская ПВО сбивать баллистические ракеты

Появление украинской баллистической ракеты меняет ситуацию не только из-за её дальности полёта. Не менее важно то, что у России физически нет достаточного количества современных систем противоракетной обороны, чтобы прикрыть все стратегические предприятия. Об этом заявил военный эксперт Павел Нарожный.

"Украинская баллистическая ракета, согласно последним данным, будет иметь дальность примерно 800–850 километров. Это означает, что Силы обороны получат возможность дотягиваться до Москвы", - отметил Павел Нарожный в комментарии 24 каналу.

По словам эксперта, Россия действительно способна перехватывать отдельные баллистические ракеты, однако это возможно лишь с применением комплексов С-400 и С-500. Таких систем немного даже в самой России. Часть этих комплексов уже переброшена на оккупированные территории Украины, а отдельные элементы этих ЗРК неоднократно становились целями украинских ударов. Из-за этого Кремлю придется делать непростой выбор между прикрытием фронта и защитой собственной территории.

"Россия атакует нас баллистическими ракетами, но наша территория значительно меньше. У них страна огромная, поэтому они не смогут прикрыть все предприятия военно-промышленного комплекса. Им придется переносить комплексы С-400 и С-500 вглубь России, но даже это не гарантирует стопроцентного перехвата", - подчеркнул Нарожный.

С-400 / Инфографика: Главред

В то же время эксперт подчеркнул, что определяющим фактором станет серийное производство. Если украинская промышленность сможет производить хотя бы несколько ракет в месяц, это уже создаст системную проблему для российского оборонного комплекса, вынуждая Москву распылять силы ПВО и вкладывать дополнительные ресурсы в защиту многочисленных объектов.

"Даже если Украина будет производить всего 5–10 таких ракет в месяц, этого может быть достаточно, чтобы вызвать катастрофические последствия для российского военно-промышленного комплекса", - подытожил эксперт.

Что известно об украинской баллистической программе

Украина одновременно работает над несколькими перспективными ракетными программами, имеющими различное назначение. Одним из ключевых направлений является баллистическая ракета, которая в экспертной среде фигурирует под зарезервированным названием "Пеликан" и основана на проекте FP-7. Об этом сообщил авиаэксперт, ведущий научный сотрудник Государственного музея авиации Валерий Романенко.

"Это наша первая баллистическая ракета, созданная на базе советской зенитной ракеты. В основном использован её корпус. По сообщениям наших военных, она уже прошла испытания ещё в феврале. Телеметрические измерения показали, что ракета пролетела примерно 100 километров, а полученные результаты соответствовали ожиданиям", - рассказал Валерий Романенко в интервью УНИАН.

По его словам, во время таких испытаний в первую очередь проверяются параметры ускорения, поведение ракеты на различных участках полёта, характеристики траектории и возможность выхода на необходимую высоту. После этого украинские конструкторы приступили к работе над универсализацией проекта и рассматривали вариант использования отдельных технических решений для перспективной зенитной модификации FP-7X. При этом официальная информация о системе управления, пусковых установках или организации серийного производства пока не обнародована.

FP-7 / Инфографика: Главред

"Пока продолжается разработка самой ракеты, системы управления и пусковой установки. Официальных подробностей о серийном производстве пока нет", - отметил эксперт.

Романенко также сообщил, что в ходе последующих испытаний удалось увеличить расчетную дальность полета примерно до 250–300 километров. При этом боевая часть осталась на уровне около 150 килограммов. По его мнению, даже создание украинского аналога американской ракеты ATACMS уже станет весомым достижением, ведь это существенно усилит возможности ВСУ по уничтожению пунктов управления, логистических узлов и других важных военных объектов России вблизи фронта.

"Если удастся создать хотя бы аналог ATACMS, это уже станет огромной помощью для уничтожения российской системы управления, логистики вдоль линии фронта и нанесения ударов по промышленным центрам в приграничных регионах России", - подчеркнул Романенко.

ATACMS / Инфографика: Главред

Эксперт отдельно обратил внимание, что не стоит путать различные украинские ракетные проекты. По его словам, "Фламинго" - это крылатая ракета, тогда как "Пеликан" относится именно к баллистическому классу. Они принципиально отличаются как по траектории полета, так и по дальности применения.

"Фламинго" - это крылатая ракета, а "Пеликан" - баллистическая. Это принципиальная разница. Не менее важное различие заключается и в дальности: у "Фламинго" она составляет около 3000 километров, тогда как у "Пеликана" - примерно 300 километров", - пояснил эксперт.

Какие объекты станут целью для украинской баллистики

Авиаэксперт Константин Криволап считает, что вокруг потенциальной украинской баллистики уже возникает значительный информационный резонанс. Однако, по его мнению, не стоит отождествлять появление новой ракеты с немедленными ударами по российской столице, поскольку на первом этапе главной задачей станет доведение комплекса до максимальной эффективности.

"Я не думаю, что в первую очередь мы будем наносить удары по Москве. Думаю, что ракетой FP-9 будут уничтожаться объекты, когда она будет уже доведена до готовности и станет достаточно точной", - подчеркнул Криволап.

FP-9 / Инфографика: Главред

По словам эксперта, любая современная ракета проходит длительный цикл совершенствования. Он пояснил, что система наведения фактически также работает на сложных алгоритмах, которые необходимо постоянно совершенствовать. Именно поэтому новый комплекс не может сразу демонстрировать максимальную точность. Криволап сравнил этот процесс с обучением моделей искусственного интеллекта, когда система постепенно накапливает необходимый опыт и только после этого обеспечивает прогнозируемый результат.

"Ее тоже нужно "обучить". И искусственный интеллект, и управление ракетой - это алгоритмы. Заложенные правильные алгоритмы дают правильные результаты", - пояснил эксперт в комментарии УНИАН.

По его мнению, после завершения всех испытаний такие ракеты должны применяться в первую очередь против важнейших стратегических объектов России. Аналогичный путь проходит и крылатая ракета FP-5 Flamingo, которая также постепенно доводится до высокого уровня надежности, совершенствуется система наведения и растет процент успешных поражений.

"Когда три из пяти попадают - это хороший показатель. А похоже, что попали четыре. То же самое и с баллистическим оружием", - отметил Криволап.

Ключевые цели для украинской баллистики / Инфографика: Главред

Как отреагирует Россия

Комментируя возможную реакцию России, эксперт выразил сомнение в том, что Кремль сможет оперативно нарастить возможности противоракетной обороны. Он обратил внимание, что российские заявления о создании новейших комплексов уже много лет не подтверждаются их реальным появлением на поле боя.

"А с чего она будет наращивать? Они будут рассказывать, что появится комплекс С-500, который будет уничтожать всё, что угодно, но о комплексе С-500 мы слышим с 2022 или 2023 года", - отметил Криволап.

По его словам, еще во время развертывания первых батарей С-400 в Крыму российское руководство заявляло о скором поступлении систем С-500, однако за прошедшие годы эти обещания так и не были реализованы в необходимых масштабах. Сам факт появления украинской баллистики не означает, что РФ автоматически сможет найти эффективный ответ.

"То, чего хотят россияне, - это одно, а то, что будет на самом деле, - совсем другое", - подытожил эксперт.

Как появление украинской баллистики повлияет на ход войны

Основатель компании First Contact Валерий Боровик подтвердил, что работы над украинской баллистической ракетой приближаются к ключевому этапу. Он рассказал о своем общении с главным конструктором Fire Point Денисом Штилерманом и заявил, что разработчики настроены достаточно оптимистично.

"Неделю назад я общался с Денисом. Он очень позитивно настроен. И этим летом начнутся летные испытания", - сообщил Боровик в эфире " rel="nofollow" target="_blank">FREEDOM.

Он пояснил, что создание баллистической ракеты - один из самых сложных технологических процессов. Недостаточно просто разработать корпус или двигатель - главной составляющей остается высокоточная система наведения, которая должна обеспечить стабильное поражение целей на дистанциях около 800 километров.

"Требуется много компонентов, чтобы баллистическая ракета работала правильно на тех самых 800 км", - отметил он.

По мнению эксперта, появление такого вооружения станет серьёзным усилением украинской армии, однако не стоит ожидать мгновенного перелома только благодаря одному виду оружия. Он напомнил, что Россия уже давно использует собственные баллистические ракеты, но даже это не позволило ей достичь поставленных военных целей.

"Когда у нас появится баллистика, это будет лишь одним из элементов войны", - подчеркнул Боровик.

В то же время он убежден, что регулярные высокоточные удары по военной инфраструктуре РФ могут постепенно усиливать внутреннюю напряженность в самой России. По его мнению, сочетание военного давления на фронте и ударов по тыловой инфраструктуре способно ускорить внутренние кризисные процессы в стране-агрессоре.

"2022 год стал началом конца России. И мы достигнем этой цели, в частности с помощью баллистики, но не только", - подытожил Валерий Боровик.

Почему Крым станет полигоном для испытаний баллистики

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко считает, что последние масштабные атаки украинских беспилотников на Московский регион стали важным этапом проверки украинских возможностей. По его словам, результаты таких операций позволили оценить эффективность прорыва российской многослойной системы ПВО.

"Недавняя атака на Москву была испытанием наших возможностей. Мы увидели, что можем прорывать как минимум три кольца российской противовоздушной обороны", - отметил Коваленко в интервью Главреду.

В то же время он подчеркнул, что в ближайшее время Москва не станет главной целью украинских ударов. До осенне-зимнего периода Украина будет продолжать наращивать производство дальнобойных дронов, расширять их возможности и параллельно завершать подготовку новой баллистической ракеты.

"До Москвы дело дойдет в осенне-зимний период. К тому времени уже начнут летать и наши баллистические ракеты", - прогнозирует эксперт.

Коваленко также напомнил о первом результативном ударе крылатой ракетой Fire Point 5 "Фламинго" по российскому объекту в Армянске в 2025 году. По его мнению, именно этот опыт стал важным этапом развития украинских программ по созданию ракет дальнего действия, а запуск новой баллистической ракеты может состояться уже в конце лета.

"Фламинго" / Инфографика: Главред

Особое внимание он обратил на Крым, который, по его словам, является одним из наиболее насыщенных системами противовоздушной обороны районов России. Именно поэтому испытания нового оружия в таких условиях позволят максимально объективно оценить его боевые возможности и способность преодолевать современную ПВО.

"Максимально сложные условия, плотная ПВО, важные объекты, близкое расстояние - всё это есть в Крыму. Поэтому начинать испытания нашей баллистики логично именно оттуда. А дальше уже всё это полетит на Москву, Белгород и дальше", - подытожил Александр Коваленко.

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Об источнике: Bloomberg Bloomberg - американская компания (товарищество с ограниченной ответственностью), провайдер финансовой информации. Один из двух ведущих мировых поставщиков финансовой информации для профессиональных участников финансовых рынков, пишет Википедия.

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