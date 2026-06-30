Секретные объекты ГРУ и не только: ВСУ начали выбивать "российский Starlink", что известно

ВСУ систематически уничтожают военную космическую инфраструктуру РФ и секретные объекты связи ГРУ. Что известно о поражении центров связи "Дубна" и "Владимир".

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Удары по России - ВСУ начали выводить из строя "российский Starlink": что известно / Коллаж: Главред

Ключевые тезисы:

Повторный удар по станции "Дубна" ночью 30 июня нанесли пилоты СБС

Генштаб подтвердил критические повреждения главных антенн противника

Уничтожение инфраструктуры лишает армию РФ спутникового интернета

Украина начала системную кампанию по поражению ключевых центров космической связи России, которые обеспечивают военную спутниковую связь, управление космическими аппаратами и передачу разведывательной информации.

Главред собрал основную информацию, которую стоит знать об ударах по центрам космической связи РФ.

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Удары на большие расстояния стали частью системного плана

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что украинские дальнобойные силы во второй раз нанесли удар по центру космической связи "Дубна" в Московской области. По его словам, речь идет не об единичной атаке, а о реализации последовательной стратегии, направленной на ограничение возможностей России вести войну против Украины путем уничтожения критически важных военных объектов глубоко в тылу.

"Сегодня наши дальнобойные санкции против России за эту войну вновь достигли центра космической связи "Дубна" в Московском регионе. Это особый объект спутниковой связи, который используется, в частности, для разведки и координации действий оккупационного контингента России в Украине", - подчеркнул Владимир Зеленский, опубликовав видео удара.

Смотрите видео удара:

/ Скриншот

Президент обратил внимание, что этот центр расположен более чем в 500 километрах от украинской границы. Он также напомнил, что ранее украинские Силы обороны уже нанесли удары по четырем аналогичным российским центрам, расположенным в Московской и Владимирской областях. По его словам, такие действия являются частью долгосрочного плана по системному ослаблению военного потенциала государства-агрессора и затруднению координации его оккупационных войск.

"Шаг за шагом выполняем наш план дальнобойных санкций и максимально затрудняем государству-агрессору ведение захватнических операций против Украины и оккупацию наших территорий. Готовятся соответствующие действия и в отношении других подобных объектов врага. Спасибо нашим воинам за меткость! Слава Украине!", - заявил глава государства.

Тыла для России больше не существует

Командующий Силами беспилотных систем Роберт Бровди с позывным "Мадря" сообщил, что украинские операторы дронов во второй раз за неделю успешно поразили центр космической связи "Дубна". Он подчеркнул, что российская система спутниковой связи постепенно теряет свою устойчивость под ударами украинских беспилотников.

"Червячная космическая связь и в дальнейшем будет "эволюционировать" в квантовую. Суперпозиция - кот живой и одновременно мёртвый. Конечно, под покровительством Свободолюбивой Украинской Птицы, силами сбитых "обломков", - образно отметил Роберт Бровди.

Он сообщил, что удар по станции был нанесен в ночь на 30 июня пилотами Первого отдельного центра Сил беспилотных систем. По его словам, повторная атака подтверждает способность Украины не только находить критически важные объекты в глубоком тылу РФ, но и возвращаться к ним для окончательного вывода из строя.

"Второй раз за неделю "Птицы СБС" нанесли удар по станции космической связи в Московии. Ночью 30 июня пилоты 1 ОЦ СБС нанесли второй результативный удар по станции КС "Дубна". Абонент вне зоны досягаемости, хотя ни один кот Шредингера не пострадал. Нет у вас тыла, червячки, нет", - заявил "Мадяр".

Роберт Бровди "Мадяр" / Инфографика: Главред

Какие повреждения получил центр космической связи "Дубна" после удара ВСУ

После первого удара по объекту 22 июня Генеральный штаб сообщил о масштабном задымлении на территории центра космической связи "Дубна" и начале оценки результатов операции.

"Так, в частности, поражен центр космической связи "Дубна" в Московской области. На объекте наблюдается масштабное задымление. Потери противника уточняются", - сообщили в Генштабе.

Через два дня Генштаб ВСУ обнародовал подробные результаты дополнительного анализа. Было подтверждено попадание в 32-метровую антенну MARK-IV вместе с аппаратно-модульным комплексом, техническое здание рядом с ней, а также главный производственно-административный корпус, где размещались центральные линии связи, оборудование наземного комплекса управления и центральный пункт управления спутниковой сетью.

Центр космической связи "Дубна" / Инфографика: Главред

Генштаб подчеркнул, что "Дубна" является крупнейшим наземным комплексом спутниковой связи России и используется для военной связи, разведки, управления спутниковыми ретрансляторами и координации войск.

"Силы обороны Украины продолжат системно снижать способности российского агрессора по ведению войны против Украины. Продолжение следует!", - подчеркнули в Генеральном штабе.

Что известно о поражении центра космической связи "Владимир" в Гусь-Хрустальном

Украинские военные также подтвердили, что одновременно с серией ударов по "Дубне" был нанесен мощный удар и по центру космической связи "Владимир" в районе Гусь-Хрустального.

"Критически повреждена главная антенна комплекса, антенна на крыше Главного аппаратно-программного комплекса, а также существенно повреждена центральная часть здания, где находятся залы спутниковых модемов, мультиплексоров и центральный коммутационный узел", - сообщили в Генеральном штабе.

В военном ведомстве также сообщили о критических повреждениях аппаратно-технического корпуса, в котором находились приемо-передающие комплексы, центральные кабельные коммутаторы и оборудование систем охлаждения. Именно этот комплекс обеспечивал работу главной антенны и всей наземной инфраструктуры центра.

"Силы обороны Украины и в дальнейшем будут системно осуществлять меры, направленные на прекращение вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины. Продолжение следует!", - подчеркнули украинские военные.

Почему центр космической связи "Дубна" критически важен для армии РФ

Аналитики Defense Express объяснили, что значение центра "Дубна" гораздо больше, чем можно было предположить из официальных сообщений. По их данным, этот объект является центральным узлом сети спутников "Экспресс", которые обеспечивают российским военным доступ к спутниковому интернету.

"Роль Центра космической связи "Дубна" в Московской области для функционирования российского спутникового интернета - более чем значительна. Намерение вывести его из строя преследует, без преувеличения, стратегическую цель - лишить врага связи", - отмечают аналитики.

Эксперты пояснили, что центр принадлежит государственной компании "Космическая связь", которая управляет одиннадцатью геостационарными спутниками "Экспресс". После потери доступа к Starlink именно они вместе со спутниками "Ямал" стали частичной альтернативой для российских военных.

Starlink / Инфографика: Главред

Через эти спутники работают полевые терминалы "Спринт-030", которые используются оккупационными войсками. Именно через "Дубну" проходит основной трафик Ka- и Ku-диапазонов, а также осуществляется управление спутниками, телеметрия, мониторинг и контроль космических аппаратов.

В то же время аналитики отметили, что окончательный масштаб повреждений после удара еще требует уточнения, хотя зафиксированный после атаки масштабный пожар свидетельствует о серьезных последствиях для функционирования комплекса.

В материале также подчеркивается, что атаки на "Дубну" и "Владимир" не были случайными, а демонстрируют хорошо продуманную последовательность действий украинских Сил обороны.

"Речь, скорее всего, идет о намерении лишить РФ возможности использовать свои геостационарные спутники связи "Экспресс", которые обеспечивают предоставление услуг спутникового интернета", - отметили эксперты.

Они пояснили, что "Владимир" лишь недавно был модернизирован до полноценного центра космической связи, став ещё одним крупным телепортом наряду с "Дубной", "Медвежьими Озерами", "Сколково", "Железногорском" и "Хабаровском". Именно поэтому его поражение имеет не тактическое, а стратегическое значение для всей российской сети спутниковой связи.

Аналитики также обратили внимание на то, что объект имеет относительно компактную инфраструктуру, поэтому даже точечные удары по ключевым зданиям могли фактически парализовать его работу. Аналогичный подход уже продемонстрировал свою эффективность во время атаки на "Дубну", когда были уничтожены именно важнейшие элементы системы управления.

Как ВСУ нанесли удар по секретной части ГРУ "Мещерино-1" под Москвой

Отдельно аналитики сообщили о подтверждении поражения еще одного чрезвычайно важного объекта - 476-го Центрального пункта приема и обработки информации ГРУ Генерального штаба РФ, который используется для работы со спутниками космической разведки.

"Силам обороны Украины удалось успешно поразить объект, который является одним из центральных в системе космической разведки РФ", - отмечают эксперты.

По информации Defense Express, объект, известный также как "Мещерино-1", функционирует с 1968 года и является одним из самых засекреченных военных центров России. Именно здесь осуществляется прием и первичная обработка информации с разведывательных спутников, в частности систем "Персона", "Барс-М", "Лотос-С", "Пион-НКС", а также других космических аппаратов, используемых для оптической, радиотехнической и радиолокационной разведки.

Аналитики обратили внимание, что спутниковые снимки зафиксировали повреждения нескольких зданий воинских частей и объектов антенного комплекса. Хотя официального подтверждения этой атаки пока не было, доступные материалы свидетельствуют об успешном поражении одного из ключевых центров российской космической разведки.

Почему уничтожение наземной инфраструктуры парализует спутниковую связь оккупантов

Советник министра обороны Украины Сергей Бескрестнов с позывным "Флеш"

объяснил, что любая современная спутниковая группировка не может функционировать без наземной инфраструктуры, поэтому именно она стала приоритетной целью украинских ударов.

"Абсолютно всем спутникам нужен канал связи с Землей. Одни спутники нуждаются в управлении, а другие - в стабильном канале передачи данных для наземных пользователей. Для выполнения этих задач на территории РФ развернуты узлы космической связи. Основных центров пять", - пояснил Сергей Бескрестнов.

Сергей Бескрестнов "Флэш" / Инфографика: Главред

Он рассказал, что часть антенн постоянно работает с геостационарными спутниками, тогда как другие сопровождают космические аппараты на низких орбитах. Именно через такие комплексы передаются данные со шпионских спутников, а также осуществляется их управление. По словам "Флеша", в этом месяце украинские военные атаковали центры "Дубна" и "Владимир", а результативность операций оценивалась не только по видимым повреждениям, но и по изменениям в работе российских спутников, которые фиксировались средствами радиоразведки.

"Я могу сказать, что наши атаки частично достигли поставленных целей. Но это только начало...", - подытожил Сергей Бескрестнов.

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Об источнике: Defense Express Defense Express - украинская информационно-консалтинговая компания, специализирующаяся на обзоре военной техники, вооружений и военно-промышленного комплекса Украины. Издает два печатных журнала и имеет веб-портал. Директор - Сергей Згурец.

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