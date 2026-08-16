Вскоре удары ВСУ по РФ могут стать мощнее российских атак – ветеран

Россия должна учитывать, что атаки по украинской территории будут сопровождаться ответными ударами.

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Вскоре удары ВСУ по РФ могут стать мощнее российских атак / Коллаж: Главред, фото: Командование Объединенных сил ВСУ, Facebook Гетьман

Что сказал Алексей Гетьман:

В Украине мало ракет для систем Patriot

Россияне должны понимать, что за каждый удар по Украине последует мощный ответный удар

Силы обороны Украины увеличивают интенсивность дальних ударов по территории России, стремясь снизить возможности армии РФ наносить ракетные атаки по украинским городам. Особенно актуальным это становится на фоне ограниченного количества ракет для систем Patriot. Об этом в эфире Radio NV заявил ветеран российско-украинской войны, майор в отставке Алексей Гетьман.

По его словам, Россия должна учитывать, что атаки по украинской территории будут сопровождаться ответными ударами. Гетьман считает, что понимание неизбежности более мощного ответа может заставить россиян отказаться от части атак.

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"Россияне должны понимать, что за каждый удар по нашей территории последует более мощный ответный удар. Тогда желание атаковать, я думаю, немного уменьшится. Россияне считают, что могут безнаказанно атаковать наши города, а мы ничего не можем сделать в ответ, что не можем перехватывать их баллистические ракеты", - отметил военный.

Гетьман также считает, что дальнейшее расширение масштабов дальнобойных операций Украины способно усилить давление внутри России. Речь идет не только о поражении военных объектов, но и об ударах по предприятиям и инфраструктуре, связанным с российским военно-промышленным комплексом.

"И мы видим этот эффект. Помимо того, что эти цели – такие как нефтеперерабатывающая отрасль, теневой флот, всё то, что является военной целью, – они ещё являются частью военно-промышленного комплекса Российской Федерации. Такие удары по складам, по логистике, по крупным городам России – это своего рода военно-политическое, эмоциональное давление на руководство Российской Федерации. Чтобы они сократили или прекратили атаки на нашу территорию, понимая, что ответный удар последует обязательно. А вскоре, я уверен, эти ответные удары будут более мощными, чем удары россиян", – добавил Гетман.

Командующий НГУ раскрыл, что ждет военную инфраструктуру РФ

Командующий Национальной гвардией Украины Александр Пивненко заявил, что украинские силы намерены продолжать атаки на объекты, связанные с обеспечением российских войск. В частности, речь идет о логистической инфраструктуре на территории временно оккупированного Крыма.

По словам Пивненко, для ударов по целям в глубоком тылу все активнее используются подразделения беспилотных систем. Нацгвардия расширяет штат операторов БПЛА и совершенствует средства разведки, чтобы эффективнее выявлять военные объекты противника.

"Мы будем увеличивать количество наших пилотов в оперативной глубине и гораздо активнее уничтожать логистику противника. Чем больше средств - тем эффективнее мы будем действовать", - заявил он.

Удары по РФ - важные новости

Как писал Главред, ранее были раскрыты колоссальные потери РФ в Украине Установлены имена сотен тысяч уничтоженных российских военных в Украине.

Ранее Марко Рубио раскрыл реальные потери россиян. Госсекретарь США рассказал, как международная помощь повлияла на укрепление обороноспособности Украины.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Украина перехватила инициативу в войне. Киев наносит России все более ощутимый ущерб как на фронте, так и в тылу.

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О персоне: Алексей Гетьман Алексей Гетьман (родился 19 апреля 1962 года в Киеве) – украинский военный эксперт и аналитик, майор Вооруженных сил Украины в отставке. Ветеран российско-украинской войны.После начала полномасштабного вторжения России в Украину активно комментирует события войны на радио, телевидении и интернет-ресурсах. В 2012 и 2014 годах участвовал в выборах в Верховную Раду, но народным депутатом не стал.

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