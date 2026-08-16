Дарить или нет: остаются ли цветы на 1 сентября обязательным атрибутом

Традиция дарить цветы учителям 1 сентября имеет интересную историю - как она возникла и что об этом говорит современный этикет.

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Цветы к 1 сентября / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чём вы узнаете:

Откуда взялась традиция дарить цветы

Когда 1 сентября стало Днём знаний

Обязательно ли дарить учителям букеты

Обычай приходить в школу с охапками цветов на День знаний стал неотъемлемой частью школьной жизни, однако всё чаще вызывает споры относительно своей уместности. Для одних это теплая традиция, символизирующая благодарность учителям и начало нового учебного года, а для других - лишние расходы и пережиток прошлого. Откуда берет начало эта традиция и как к ней относиться сегодня, расскажет Главред.

Как отмечает издание "Телеграф", точной даты появления обычая дарить цветы педагогам в истории нет. В СССР единую дату начала учебного года - 1 сентября - закрепили в 1935 году, а официальный праздник "День знаний" ввели только в 1984-м. Именно вокруг торжественных линеек XX века и сформировался современный формат празднования с цветами, поздравлениями и первыми уроками.

видео дня

В то же время на украинских землях дата 1 сентября имеет более древнюю историю: с 1492 года празднование церковного Нового года совпадало с началом обучения в духовных школах. Поэтому сама дата имеет историческую основу, хотя современная традиция массово дарить педагогам цветы сформировалась значительно позже.

Современный этикет: без принуждения и помпезности

В 2026 году дарить цветы учителю не считается дурным тоном, однако этот жест больше не является обязательным. Для первоклассников или при знакомстве с новым учителем уместен небольшой символический букет. Он может стать знаком внимания и благодарности без лишней торжественности.

Видео о том, какие цветы дарить на 1 сентября, можно посмотреть здесь:

В то же время старшеклассники могут смело отказаться от этой традиции или заменить большой букет одним общим подарком от класса. Такой подход позволяет избежать ситуации, когда каждому ребенку приходится отдельно покупать цветы.

Главное правило сегодняшнего дня - умеренность и отсутствие принуждения. Цветы на День знаний могут оставаться приятным жестом, но их отсутствие не должно восприниматься как неуважение к учителю.

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