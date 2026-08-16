9 метров на одной руке: зачем индиец отращивал ногти 66 лет

Шридхар Чиллал отращивал ногти более шести десятилетий - какой длины они достигли и как это повлияло на его жизнь.

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Самые длинные ногти в мире / Коллаж Главред, фото: guinnessworldrecords.com

О чём вы узнаете:

Как Чиллал установил необычный рекорд

Почему он 66 лет не стриг ногти

Что случилось с рекордными ногтями

История о том, как детский вызов школьного учителя может превратиться в дело всей жизни, получила мировое признание. Индиец Шридхар Чиллал в течение 66 лет отращивал ногти на левой руке, создав одно из самых необычных достижений в истории мировых рекордов. Главред расскажет об этом подробнее.

Как сообщает Guinness World Records, официальное измерение рекорда состоялось 17 ноября 2014 года в городе Пуна, штат Махараштра, Индия. Общая длина пяти ногтей Чиллала достигла 909,6 см - это почти 9,1 метра, что сопоставимо с высотой трехэтажного дома или длиной городского автобуса.

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На сколько сантиметров вырос каждый ноготь

Для внесения в Книгу рекордов Гиннеса эксперты провели измерение каждого ногтя отдельно:

Большой палец: 197,8 см - абсолютный мировой рекорд для отдельного ногтя;

197,8 см - абсолютный мировой рекорд для отдельного ногтя; Средний палец: 186,6 см;

186,6 см; Безымянный палец: 181,6 см;

181,6 см; Мизинец: 179,1 см;

179,1 см; Указательный палец: 164,5 см.

Случайная фраза учителя, изменившая жизнь

Все началось в 1952 году, когда 16-летний Шридхар вместе с одноклассником случайно сломал длинный ноготь своему учителю. Разъярённый учитель заметил ребятам, что они никогда не поймут, сколько усилий и осторожности требует уход за длинными ногтями, пока не попробуют отрастить их сами.

Восприняв это как личный вызов, Чиллал решил больше никогда не стричь ногти на левой руке.

Видео о рекордсмене можно посмотреть здесь:

Бытовые трудности и последствия для здоровья

С годами необычное увлечение создало множество проблем. Работая профессиональным фотографом, Чиллал не мог пользоваться обычной техникой, поэтому был вынужден сконструировать специальную адаптированную ручку для камеры.

Кроме того, большой вес ногтей привёл к деформации пальцев левой руки и ограничил их подвижность. Из-за повреждения нервов рекордсмен также частично потерял слух на левое ухо.

Символический финал и музейный экспонат

В июле 2018 года, в возрасте 81 года, Шридхар Чиллал решил распрощаться со своим рекордным достижением. Во время специальной церемонии в Нью-Йорке его ногти аккуратно срезали с помощью электрического инструмента.

После этого ногти стали музейным экспонатом и были представлены в Ripley's Believe It or Not! в Нью-Йорке.

Другие рекордсмены мира

Шридхар Чиллал остается обладателем рекорда за самые длинные ногти на одной руке. Однако существуют и другие впечатляющие достижения:

Диана Армстронг (США): обладательница мирового рекорда среди женщин по самым длинным ногтям на обеих руках - 1306,58 см. Она не стригла их с 1997 года.

обладательница мирового рекорда среди женщин по самым длинным ногтям на обеих руках - 1306,58 см. Она не стригла их с 1997 года. Лю Конг Хюен (Вьетнам): отращивал ногти в течение 34 лет, достигнув общей длины 594,45 см на обеих руках.

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Об источнике: Книга рекордов Гиннеса (Guinness World Records) Книга рекордов Гиннеса (Guinness World Records) - это ведущий мировой авторитет в сфере проверки и регистрации исключительных достижений. Идея создания справочника принадлежит исполнительному директору пивоварни Guinness сэру Хью Биверу, который в ноябре 1954 года вместе с братьями Норрисом и Россом Маквиртами основал соответствующее издательство в Великобритании. Первое издание вышло в свет 27 августа 1955 года и мгновенно обрело статус международного бестселлера. Сегодня эта глобальная медиакомпания с офисами в Лондоне, Нью-Йорке, Токио, Пекине и Дубае занимается официальной верификацией и каталогизацией уникальных человеческих способностей и природных явлений, а её ежегодный сборник остаётся одной из самых продаваемых книг в мировой истории.

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