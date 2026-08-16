9 метров на одной руке: зачем индиец отращивал ногти 66 лет

О чём вы узнаете:
- Как Чиллал установил необычный рекорд
- Почему он 66 лет не стриг ногти
- Что случилось с рекордными ногтями
История о том, как детский вызов школьного учителя может превратиться в дело всей жизни, получила мировое признание. Индиец Шридхар Чиллал в течение 66 лет отращивал ногти на левой руке, создав одно из самых необычных достижений в истории мировых рекордов. Главред расскажет об этом подробнее.
Как сообщает Guinness World Records, официальное измерение рекорда состоялось 17 ноября 2014 года в городе Пуна, штат Махараштра, Индия. Общая длина пяти ногтей Чиллала достигла 909,6 см - это почти 9,1 метра, что сопоставимо с высотой трехэтажного дома или длиной городского автобуса.
На сколько сантиметров вырос каждый ноготь
Для внесения в Книгу рекордов Гиннеса эксперты провели измерение каждого ногтя отдельно:
- Большой палец: 197,8 см - абсолютный мировой рекорд для отдельного ногтя;
- Средний палец: 186,6 см;
- Безымянный палец: 181,6 см;
- Мизинец: 179,1 см;
- Указательный палец: 164,5 см.
Случайная фраза учителя, изменившая жизнь
Все началось в 1952 году, когда 16-летний Шридхар вместе с одноклассником случайно сломал длинный ноготь своему учителю. Разъярённый учитель заметил ребятам, что они никогда не поймут, сколько усилий и осторожности требует уход за длинными ногтями, пока не попробуют отрастить их сами.
Восприняв это как личный вызов, Чиллал решил больше никогда не стричь ногти на левой руке.
Видео о рекордсмене можно посмотреть здесь:
Бытовые трудности и последствия для здоровья
С годами необычное увлечение создало множество проблем. Работая профессиональным фотографом, Чиллал не мог пользоваться обычной техникой, поэтому был вынужден сконструировать специальную адаптированную ручку для камеры.
Кроме того, большой вес ногтей привёл к деформации пальцев левой руки и ограничил их подвижность. Из-за повреждения нервов рекордсмен также частично потерял слух на левое ухо.
Символический финал и музейный экспонат
В июле 2018 года, в возрасте 81 года, Шридхар Чиллал решил распрощаться со своим рекордным достижением. Во время специальной церемонии в Нью-Йорке его ногти аккуратно срезали с помощью электрического инструмента.
После этого ногти стали музейным экспонатом и были представлены в Ripley's Believe It or Not! в Нью-Йорке.
Другие рекордсмены мира
Шридхар Чиллал остается обладателем рекорда за самые длинные ногти на одной руке. Однако существуют и другие впечатляющие достижения:
- Диана Армстронг (США): обладательница мирового рекорда среди женщин по самым длинным ногтям на обеих руках - 1306,58 см. Она не стригла их с 1997 года.
- Лю Конг Хюен (Вьетнам): отращивал ногти в течение 34 лет, достигнув общей длины 594,45 см на обеих руках.
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Об источнике: Книга рекордов Гиннеса (Guinness World Records)
Книга рекордов Гиннеса (Guinness World Records) - это ведущий мировой авторитет в сфере проверки и регистрации исключительных достижений. Идея создания справочника принадлежит исполнительному директору пивоварни Guinness сэру Хью Биверу, который в ноябре 1954 года вместе с братьями Норрисом и Россом Маквиртами основал соответствующее издательство в Великобритании. Первое издание вышло в свет 27 августа 1955 года и мгновенно обрело статус международного бестселлера. Сегодня эта глобальная медиакомпания с офисами в Лондоне, Нью-Йорке, Токио, Пекине и Дубае занимается официальной верификацией и каталогизацией уникальных человеческих способностей и природных явлений, а её ежегодный сборник остаётся одной из самых продаваемых книг в мировой истории.
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