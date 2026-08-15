Установки Patriot пусты: в FT раскрыли мрачные детали массированных обстрелов

Истощение запасов союзников и осторожная позиция США по вопросу эскалации могут позволить России усилить ракетные удары.

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В Украине нехватка ракет для ЗРК Patriot / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, Википедия

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Запасы ракет-перехватчиков для комплексов Patriot сильно сократились

В один из обстрелов ни одна из ракет РФ, выпущенных по Киеву, не была перехвачена

Дефицит ракет для ЗРК Patriot может лишить Украину преимущества, которое она получила после серии дальнобойных ударов по российской территории.

Как пишет Financial Times, запасы ракет-перехватчиков для комплексов Patriot настолько сократились, что во время отдельных массированных атак российские баллистические ракеты оставались без противодействия.

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В частности, сообщалось о случаях, когда ни одна из ракет, выпущенных по Киеву, не была перехвачена. Журналисты отмечают, что сложившаяся ситуация вызывает в Украине опасения относительно дальнейшего развития событий перед зимой.

Истощение запасов союзников и осторожная позиция США по вопросу эскалации могут позволить России усилить ракетные удары.

На фоне дефицита украинские военные перестали публично раскрывать точное число ракет, которыми Россия атакует страну. Это решение объясняют соображениями безопасности и стремлением не демонстрировать масштабы проблем с перехватом.

Ранее дальние удары Украины по российской энергетической инфраструктуре серьезно осложнили ситуацию с топливом в РФ и позволили Киеву добиться заметных результатов. Теперь, однако, этот эффект может ослабнуть.

Украина рассчитывает до зимы получить новые ракеты от США и европейских партнеров. Владимир Зеленский оценивал необходимый запас как минимум в 300 перехватчиков. При этом, по данным источников FT, Вашингтон пока не одобрил предоставление дополнительных комплексов Patriot на ближайшие месяцы, поэтому Киев продолжает рассчитывать прежде всего на новые поставки боеприпасов.

/ Главред

Производство ракет Patriot в Украине: эксперты назвали реальные сроки

После заявления Дональда Трампа о возможном размещении в Украине производства ракет-перехватчиков для систем Patriot эксперты оценили, насколько быстро такой проект можно воплотить в жизнь.

Создание полноценной производственной линии потребует значительного времени. Украине предстоит получить необходимые технологии, оборудовать предприятия, найти специалистов и организовать стабильное поступление комплектующих.

По оценкам аналитиков, даже при скором согласовании проекта первые ракеты отечественного производства могут появиться лишь через один-два года. При этом ситуация остается сложной, поскольку Россия продолжает увеличивать выпуск баллистических ракет для комплексов "Искандер-М".

Напомним, Главред сообщал - министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что налаживание производства ракет для систем противовоздушной обороны Patriot в Украине - это длительный процесс, который потребует многих недель подготовки.

Ранее основатель БО "Реактивная почта" и военный эксперт Павел Нарожный считает, что после запуска производства ракет для зенитно-ракетных комплексов Patriot в Украине первые изделия могут появиться не раньше, чем через год-полтора.

Как сообщалось, Владимир Зеленский ранее заявлял, что Украина готова начать производство зенитных ракет для систем Patriot, однако для запуска требуется окончательное согласование со стороны США.

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Об источнике: Financial Times Financial Times - британская ежедневная газета, выходящая в печатном и цифровом виде и посвященная текущим событиям бизнеса и экономики. Редакция базируется в Лондоне, Англия, и принадлежит японской холдинговой компании Nikkei, главные редакционные офисы которой расположены в Британии, Соединенных Штатах и континентальной Европе. Газета уделяет значительное внимание деловой журналистике и экономическому анализу, а не общим событиям, вызывая как критику, так и анонсы, пишет Википедия.

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