Как починить протекающую душевую лейку за 60 секунд — простой лайфхак

Вы узнаете:
- Какая часть душевой лейки подлежит ремонту
- Как быстро устранить протечки из душевой лейки
Многим раз в несколько лет, а то и месяцев, приходилось менять душевую лейку, потому что она начала протекать. Но оказалось, что не всегда в таком случае лейка требует замены.
Главред узнал, что в случае, когда душевая лейка начинает протекать в месте соединения, её можно отремонтировать за 1 минуту. Как это сделать, украинский блогер Иван рассказал на своём YouTube-канале Ivan LIS.
Как быстро устранить протечку
Для ремонта понадобится лишь небольшой нож. Сначала необходимо открутить шланг от лейки и снять резиновую прокладку. Под ней находится металлическая втулка - её нужно осторожно поддеть ножом и вытащить.
После этого стоит осмотреть резиновую трубку, прикрепленную к втулке. Именно здесь может скрываться причина протечки - небольшое отверстие или повреждение резины.
Поврежденную часть нужно обрезать. При этом остаток трубки не стоит выбрасывать: его следует снова присоединить к металлической втулке.
"Берем втулочку и вставляем ее на место, ну а теперь сюда (в шланг - Главред) и зажимаем. Ставим прокладку на место и накручиваем лейку", - пояснил автор видео.
Смотрите видео с лайфхаком:
Читайте также:
- Зачем смешивать соду и лавровый лист: натуральная альтернатива химии
- Окна будут оставаться чистыми гораздо дольше: что добавить в воду для мытья
- Крысы больше не вернутся: один кухонный продукт поможет прогнать грызунов
Об источнике: Ivan LIS
Ivan LIS - YouTube-канал украинского блогера Ивана, который регулярно снимает обзоры и тесты электро- и ручного инструмента, бытовой техники и электроники. Также блогер делится полезными советами и лайфхаками. На его канал подписаны более 55 тысяч пользователей.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред