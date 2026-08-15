Как починить протекающую душевую лейку за 60 секунд — простой лайфхак

Не всегда нужно выбрасывать душевую лейку, если она начинает протекать.

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Быстрый ремонт душевой лейки / Коллаж: Главред, фото: скриншоты с YouTube

Вы узнаете:

Какая часть душевой лейки подлежит ремонту

Как быстро устранить протечки из душевой лейки

Многим раз в несколько лет, а то и месяцев, приходилось менять душевую лейку, потому что она начала протекать. Но оказалось, что не всегда в таком случае лейка требует замены.

Главред узнал, что в случае, когда душевая лейка начинает протекать в месте соединения, её можно отремонтировать за 1 минуту. Как это сделать, украинский блогер Иван рассказал на своём YouTube-канале Ivan LIS.

видео дня

Как быстро устранить протечку

Для ремонта понадобится лишь небольшой нож. Сначала необходимо открутить шланг от лейки и снять резиновую прокладку. Под ней находится металлическая втулка - её нужно осторожно поддеть ножом и вытащить.

После этого стоит осмотреть резиновую трубку, прикрепленную к втулке. Именно здесь может скрываться причина протечки - небольшое отверстие или повреждение резины.

Поврежденную часть нужно обрезать. При этом остаток трубки не стоит выбрасывать: его следует снова присоединить к металлической втулке.

"Берем втулочку и вставляем ее на место, ну а теперь сюда (в шланг - Главред) и зажимаем. Ставим прокладку на место и накручиваем лейку", - пояснил автор видео.

Смотрите видео с лайфхаком:

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Об источнике: Ivan LIS Ivan LIS - YouTube-канал украинского блогера Ивана, который регулярно снимает обзоры и тесты электро- и ручного инструмента, бытовой техники и электроники. Также блогер делится полезными советами и лайфхаками. На его канал подписаны более 55 тысяч пользователей.

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