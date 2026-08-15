Только не "лиственица": правильное название этого дерева знают далеко не все

Вы узнаете:
- Как сказать на украинском "лиственица"
- Почему это дерево сбрасывает хвою
- Чем ценна древесина лиственницы
Слова "лиственица" в украинском языке нет - это калька с русского, которая до сих пор встречается в повседневной речи. В то же время для названия этого дерева в украинском языке есть собственное слово, хорошо известное по словарям.
Главред рассказывает, как правильно называть это дерево на украинском языке, какие названия для него можно встретить в разных регионах и чем особенна сама растение.
Как правильно называть "лиственицу"
На украинском языке это дерево называют модриной. Именно такое название зафиксировано в Словаре украинского языка. Им обозначают дерево семейства сосновых с мягкой хвоей, которая осенью опадает.
В украинских диалектах можно встретить и другие названия, пишет 24 Канал. Например, в бойковских говорах употребляются слова "модра" и "модря".
Почему лиственница сбрасывает хвою
Модрина относится к хвойным деревьям, однако обладает особенностью, которая отличает её от большинства других представителей этой группы. Осенью её хвоя желтеет, а затем опадает. Зимой дерево стоит без хвои, а весной на его ветвях снова появляются молодые зелёные иголки.
Ботаническое название рода - Larix. В зависимости от вида лиственницы могут вырастать от 15 до 45 метров, а некоторые деревья достигают 50 метров в высоту. Это долговечные растения: при благоприятных условиях они живут 300–400 лет.
Лиственницы хорошо приспособлены к холоду. Отдельные виды способны выдерживать морозы до –65 °C. В то же время для нормального роста дереву нужны свет, тепло и плодородная почва.
Крона лиственницы довольно ажурная, поэтому сквозь неё проникает много солнечного света. Дерево имеет глубокую и разветвлённую корневую систему. Ещё одно его свойство - способность выдерживать загрязнённость воздуха. Именно поэтому лиственницы можно увидеть не только в лесах, но и в парках и других зелёных насаждениях.
Чем ценна древесина лиственницы
У лиственницы прочная и долговечная древесина, которую используют в строительстве и столярном деле. Благодаря своим свойствам она относится к ценным древесным породам.
Важным продуктом, получаемым из лиственницы, является живица. Это смола, вытекающая из трещин и повреждений на дереве. Её свойства были известны ещё в древности, когда живицу использовали, в частности, в качестве лечебного средства. Сегодня живицу применяют в качестве сырья для производства скипидара,
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Об источнике: Толковый словарь
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