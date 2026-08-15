Только не "лиственица": правильное название этого дерева знают далеко не все

Слово "лиственица", привычное для многих, не входит в украинский литературный язык

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Как правильно называть "лиственницу" / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Как сказать на украинском "лиственица"

Почему это дерево сбрасывает хвою

Чем ценна древесина лиственницы

Слова "лиственица" в украинском языке нет - это калька с русского, которая до сих пор встречается в повседневной речи. В то же время для названия этого дерева в украинском языке есть собственное слово, хорошо известное по словарям.

Главред рассказывает, как правильно называть это дерево на украинском языке, какие названия для него можно встретить в разных регионах и чем особенна сама растение.

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Как правильно называть "лиственицу"

На украинском языке это дерево называют модриной. Именно такое название зафиксировано в Словаре украинского языка. Им обозначают дерево семейства сосновых с мягкой хвоей, которая осенью опадает.

В украинских диалектах можно встретить и другие названия, пишет 24 Канал. Например, в бойковских говорах употребляются слова "модра" и "модря".

Почему лиственница сбрасывает хвою

Модрина относится к хвойным деревьям, однако обладает особенностью, которая отличает её от большинства других представителей этой группы. Осенью её хвоя желтеет, а затем опадает. Зимой дерево стоит без хвои, а весной на его ветвях снова появляются молодые зелёные иголки.

Ботаническое название рода - Larix. В зависимости от вида лиственницы могут вырастать от 15 до 45 метров, а некоторые деревья достигают 50 метров в высоту. Это долговечные растения: при благоприятных условиях они живут 300–400 лет.

Лиственницы хорошо приспособлены к холоду. Отдельные виды способны выдерживать морозы до –65 °C. В то же время для нормального роста дереву нужны свет, тепло и плодородная почва.

Крона лиственницы довольно ажурная, поэтому сквозь неё проникает много солнечного света. Дерево имеет глубокую и разветвлённую корневую систему. Ещё одно его свойство - способность выдерживать загрязнённость воздуха. Именно поэтому лиственницы можно увидеть не только в лесах, но и в парках и других зелёных насаждениях.

Чем ценна древесина лиственницы

У лиственницы прочная и долговечная древесина, которую используют в строительстве и столярном деле. Благодаря своим свойствам она относится к ценным древесным породам.

Важным продуктом, получаемым из лиственницы, является живица. Это смола, вытекающая из трещин и повреждений на дереве. Её свойства были известны ещё в древности, когда живицу использовали, в частности, в качестве лечебного средства. Сегодня живицу применяют в качестве сырья для производства скипидара,

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