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Как отмыть старую алюминиевую кастрюлю от нагара: простой трюк с яблоками

Анна Косик
14 августа 2026, 15:07
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Один простой лайфхак поможет удалить даже застарелую грязь за считанные минуты.
кастрюля
Лайфхак с яблоками для очистки кастрюли / Коллаж: Главред, фото: скриншоты с YouTube

Вы узнаете:

  • Чем отмыть внутреннюю поверхность кастрюли
  • Как избавиться от нагара на дне кастрюли

Алюминиевая посуда со временем может покрываться нагаром, желтым налетом и застарелой грязью, которую сложно удалить при обычной мойке посуды. Но есть нестандартный способ, как очистить алюминиевую кастрюлю без большого количества химии.

Главред узнал об этом от автора YouTube-канала "Точка зрения 360°". Он рассказал, что для очистки кастрюли понадобится кожура от обычного яблока.

видео дня

Как очистить алюминиевую кастрюлю от нагара

Для первого этапа понадобится несколько яблок. Автор советует использовать зеленые сорта, поскольку для очистки нужна именно кожура.

"Она содержит много яблочной кислоты, которая хорошо растворяет известковые и желтые отложения в алюминиевой кастрюле", - отметил блогер.

Кроме яблок нужно взять две чайные ложки лимонной кислоты, воду и щеточку. Сначала кастрюлю нужно наполнить холодной водой, оставив немного свободного места. Затем её следует нагреть на плите.

В воду добавляем яблочную кожуру, лимонную кислоту и накрываем кастрюлю крышкой. После закипания смесь нужно оставить на небольшом огне примерно на 10–15 минут.

За это время вода изменит цвет, а загрязнения начнут отходить от поверхности. Дополнительно их можно удалить со стенок кастрюли с помощью щетки. Важно, чтобы она не была металлической.

Как очистить внешнюю поверхность кастрюли

Для очистки внешней поверхности кастрюли нужно приготовить другое средство из хозяйственного мыла и соды. Необходимо натереть две столовые ложки хозяйственного мыла и добавить к нему две столовые ложки соды.

Грязную кастрюлю нужно поместить в более крупную так, чтобы она была полностью покрыта водой. На дно большой кастрюли перед этим нужно выложить смесь из мыла и соды.

Как избавиться от нагара: 4 золотых правила
Как избавиться от нагара: 4 золотых правила / Инфографика: Главред

Кастрюлю ставим на плиту и доводим до кипения, после чего оставляем на слабом огне еще на 15–20 минут.

Смотрите видео о том, как отмыть алюминиевую кастрюлю:

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Об источнике: Точка Зрения 360⁰

"Точка Зрения 360⁰" - YouTube-канал с видео об интересных идеях для дома, ремонте своими руками, полезных советах. Автор также делится лайфхаками, которые упрощают жизнь.

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