Какой цвет волос будет у ребенка: результат может удивить родителей

У родителей с одинаковым цветом волос иногда может родиться ребенок с совершенно другим оттенком.

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От кого зависит цвет волос у ребенка / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео, pixabay

Вы узнаете:

Какого цвета будут волосы у ребенка рыжеволосых родителей

Какой ген обычно преобладает, когда у родителей разный цвет волос

Цвет волос ребенка зависит от генетических особенностей, которые он наследует от мамы и папы. Поэтому у родителей с разным цветом волос может родиться малыш с оттенком волос, совершенно отличающимся от их собственного.

Главред узнал, что об этом в TikTok рассказала украинская блогерша Mama v temi. По её словам, в некоторых случаях даже у темноволосых родителей может родиться ребёнок со светлыми или рыжими волосами.

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Какой цвет волос будет у ребенка, если оба родителя темноволосые

По её словам, для двух темноволосых родителей наиболее вероятным вариантом является тёмный цвет волос у ребёнка. В то же время существует определённая вероятность появления светловолосого и рыжеволосого малыша.

"Есть 75% шансов, что малыш будет брюнетом. Вероятность рождения белокурого ребенка составляет 20%. И есть 4% шансов, что у вас родится рыжий малыш", - отметила она.

Какой цвет волос будет у ребенка, если оба родителя рыжие

Если у мамы и папы рыжие волосы, по словам эксперта, ребенок унаследует такой же цвет волос. Это 100% вероятность.

Какой цвет волос будет у ребенка, если оба родителя блондины

Отдельно блогерша рассматривает ситуацию, когда и у мамы, и у папы светлые волосы. В таком случае она также прогнозирует светлый цвет волос у ребенка.

Какой цвет волос будет у ребенка, если у родителей разный цвет волос

Более сложен случай, когда у мамы и папы разный цвет волос. Например, один из родителей может быть брюнетом, а другой - блондином или рыжеволосым.

"Допустим, папа черноволосый, а мама блондинка или рыжая. Ген темных волос сильнее. Поэтому шансы, что малыш будет брюнетом, составляют целых 75%", - отметила автор видео.

Смотрите видео о том, какой цвет волос может унаследовать ребенок:

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Об источнике: Mama v Temi Mama v Temi - проект в социальных сетях о мамах, детях и детстве. Ведущая рассказывает интересные факты и истории о материнстве, делится лайфхаками, советами, обзорами и трендами.

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