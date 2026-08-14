Какой цвет волос будет у ребенка: результат может удивить родителей

Вы узнаете:
- Какого цвета будут волосы у ребенка рыжеволосых родителей
- Какой ген обычно преобладает, когда у родителей разный цвет волос
Цвет волос ребенка зависит от генетических особенностей, которые он наследует от мамы и папы. Поэтому у родителей с разным цветом волос может родиться малыш с оттенком волос, совершенно отличающимся от их собственного.
Главред узнал, что об этом в TikTok рассказала украинская блогерша Mama v temi. По её словам, в некоторых случаях даже у темноволосых родителей может родиться ребёнок со светлыми или рыжими волосами.
Какой цвет волос будет у ребенка, если оба родителя темноволосые
По её словам, для двух темноволосых родителей наиболее вероятным вариантом является тёмный цвет волос у ребёнка. В то же время существует определённая вероятность появления светловолосого и рыжеволосого малыша.
"Есть 75% шансов, что малыш будет брюнетом. Вероятность рождения белокурого ребенка составляет 20%. И есть 4% шансов, что у вас родится рыжий малыш", - отметила она.
Какой цвет волос будет у ребенка, если оба родителя рыжие
Если у мамы и папы рыжие волосы, по словам эксперта, ребенок унаследует такой же цвет волос. Это 100% вероятность.
Какой цвет волос будет у ребенка, если оба родителя блондины
Отдельно блогерша рассматривает ситуацию, когда и у мамы, и у папы светлые волосы. В таком случае она также прогнозирует светлый цвет волос у ребенка.
Какой цвет волос будет у ребенка, если у родителей разный цвет волос
Более сложен случай, когда у мамы и папы разный цвет волос. Например, один из родителей может быть брюнетом, а другой - блондином или рыжеволосым.
"Допустим, папа черноволосый, а мама блондинка или рыжая. Ген темных волос сильнее. Поэтому шансы, что малыш будет брюнетом, составляют целых 75%", - отметила автор видео.
Смотрите видео о том, какой цвет волос может унаследовать ребенок:
@mama.v.temi
☺️А у вас как было?♬ оригинальная аудиозапись - Mama v Temi
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Об источнике: Mama v Temi
Mama v Temi - проект в социальных сетях о мамах, детях и детстве. Ведущая рассказывает интересные факты и истории о материнстве, делится лайфхаками, советами, обзорами и трендами.
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