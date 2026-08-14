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"Я жива, успокойтесь": звезда "Женского Квартала" рассказала о пережитом прилете

Кристина Трохимчук
14 августа 2026, 11:40
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Актриса рассказала, как справляется с тяжелыми воспоминаниями.
Валерия Товстолес про прилет по школе
Валерия Товстолес про прилет по школе / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Валерия Товстолес

Вы узнаете:

  • Валерия Товстолес рассказала о пережитом прилете в ее дворе
  • Как звезда справляется с травмирующими воспоминаниями

Звезда "Женского Квартала" Валерия Товстолес вспомнила о дне, когда ее двор стал целью удара РФ. В интервью 1+1 артистка рассказала о том, какой след в ее жизни оставило страшное событие.

В тот день актриса напугала поклонников и коллег эмоциональной публикацией, которая начиналась с двух коротких, но ключевых слов: "Я жива". Тогда в ее районе прогремели мощные взрывы - прилет пришелся прямо по соседней школе.

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Реакция Валерии Товстолес на прилет в ее двор
Реакция Валерии Товстолес на прилет в ее двор / фото: instagram.com, Валерия Товстолес

"Ночь была страшной: были прилеты, мы смотрели, как тушили пожар, не спали, потому что думали, что вдруг понадобится какая-то помощь. Утром я просто заснула и выключила телефон. Началась репетиция, мне начали звонить, но не могли дозвониться. Все видели, что прилет был рядом со школой, и знали, что я живу неподалеку. Девочки и парни из Квартала очень за меня переживали. Когда я вышла на связь, первое, что я написала всем: "Я жива, успокойтесь, все хорошо", - поделилась Товстолес.

Выйдя на связь и увидев десятки тревожных сообщений, первое, что сделала Лера - успокоила близких. Звезда "Женского квартала" призналась, что до сих пор спокойно не может смотреть в сторону школы, которая пострадала вражеского удара в ту страшную ночь. Впрочем, актриса отметила, что здание школы уже активно восстанавливают. Товстолес искренне верит, что совсем скоро туда вернется жизнь и детские голоса.

Валерия Товстолес - Женский квартал
Валерия Товстолес - Женский квартал / фото: instagram.com, Валерия Товстолес

"Школу сейчас довольно быстро восстанавливают. Не знаю, успеют ли к 1 сентября, но очень грустно видеть, как место, где раньше бегали дети и постоянно были праздники, превратилось в разрушенное здание. Но я очень верю, что его быстро восстановят и скоро там снова будет бурлить жизнь", - подытожила артистка.

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Про шоу: Женский Квартал

Женский Квартал - юмористическое развлекательное телевизионное шоу, демонстрируемое на телеканале 1+1 Украина с октября 2018 года. Производство осуществляет "Студия "Квартал 95" при поддержке 1+1, сообщает Википедия.

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