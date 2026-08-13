Дизель по 100 гривен уже не фантастика: когда цены на АЗС могут взлететь

Леушкин отметил, что за несколько дней цена за тонну газойля выросла с 1150 до 1254 долларов.

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Почему цены на дизельное топливо в Украине растут / коллаж: Главред, фото: УНИАН, ua.depositphotos.com

Главное из заявления эксперта:

Дизельное топливо в Украине может подорожать до 100 грн за литр

Газойль подорожал с 1150 до 1254 долларов за тонну

Россия конкурирует с Украиной за топливо на рынках

Цена дизельного топлива в Украине может приблизиться к 100 гривен за литр, если удары по российским нефтеперерабатывающим заводам продолжатся. Об этом заявил основатель группы компаний Prime, эксперт по топливу Дмитрий Леушкин в комментарии УНИАН.

"Предполагаю, что ценовой кризис в 100 гривен, которого все боялись, с продолжением ударов по российским НПЗ может вернуться и коснуться нас. Это следует из котировок, которые мы сейчас наблюдаем. В пятницу (7 августа, - ред.) цена за тонну газойля составляла 1150 долларов, а сейчас уже 1254 доллара. Это 104 доллара за тонну. На секундочку, это примерно 5 гривен за литр", - подчеркнул он. видео дня

Механизм подорожания, по его оценке, довольно прост: потеряв часть собственных перерабатывающих мощностей, РФ вынуждена компенсировать нехватку готового ресурса закупками за рубежом - на тех же площадках, куда за топливом приходят украинские трейдеры.

"Россия сюда лезет со своими деньгами, со своими объемами. Они скупают все, как пылесосы. У них денег просто больше. Они платят более высокую цену. Им государство предоставляет топливный демпфер (государственный инструмент стабилизации внутренних цен на топливо, - ред.) и доплачивает. То есть мы, с чисто экономической точки зрения, в закупках топлива проигрываем россиянам, к сожалению", - сказал Леушкин.

Он добавил, что при этом быстро переориентироваться на другие рынки Украина не сможет. Закупка топлива из более отдаленных регионов будет означать дополнительные расходы на логистику и время.

"Мы не можем прийти в Германию и сказать, чтобы нам дали топливо, потому что Германия ответит: а мы не были готовы к вашему приезду, у нас здесь у самих его мало. Поэтому нам придется куда-то в Америку ехать или еще куда-нибудь. А это время, деньги, логистика и так далее", - подытожил эксперт.

Как менялись цены на бензин / Инфографика: Главред

Могут ли цены на топливо снизиться

Кандидат экономических наук, ассоциированный эксперт аналитического центра "Объединенная Украина" Иван Ус заявил, что тарифы на бензин и дизель в Украине в значительной степени зависят от мировой конъюнктуры, поскольку страна импортирует оба вида топлива.

По его словам, отдельные сети АЗС могут временно удерживать завышенные цены, ориентируясь на предыдущие панические ожидания, однако конкуренция способна заставить их пересмотреть тарифную политику.

"Скорее всего, через неделю, максимум через две, цены в сетях АЗС Украины пойдут вниз. Резкого роста мировых цен на нефть, которого ожидали, не произошло", - убежден он.

Цены на топливо - последние новости

Как сообщал Главред, заместитель директора Ассоциации энергетических и природных ресурсов Украины Андрей Закревский говорил, что украинский рынок топлива вплотную подошел к ценовому пику, и при отсутствии новых потрясений на мировом рынке водителям не стоит ожидать очередного резкого скачка стоимости бензина и дизеля.

Основатель группы компаний Prime Дмитрий Леушкин заявлял, что 100 гривен - это чисто психологический рубеж. "Укрнафта" могла бы сгладить ценовой скачок собственными интервенциями, однако сейчас государственному оператору не хватает необходимых ресурсов.

В то же время аналитик консалтинговой компании "Нафторинок" Александр Сиренко убежден, что, несмотря на новый скачок мировых цен на нефть, который спровоцировал подорожание топлива на АЗС, дефицита бензина и дизельного топлива в Украине в ближайшее время не прогнозируется.

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О персоне: Дмитрий Леушкин Дмитрий Леушкин - основатель украинской группы компаний Prime, которая занимается транспортными и логистическими услугами. Бизнесмен открыл первые пять собственных АЗС для собственного и партнерского транспорта в 2015 году.

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