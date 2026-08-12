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Продают за копейки: цены на популярный сезонный продукт достигли минимума

Мария Николишин
12 августа 2026, 22:44
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Фермеры даже раздают часть урожая больницам, школам и детским садам в качестве гуманитарной помощи.
Продают за копейки: цены на популярный сезонный продукт достигли минимума
Цены на арбузы в Херсонской области резко упали / коллаж: Главред, фото: УНИАН, ua.depositphotos.com

Кратко:

  • Оптовая цена на арбузы упала до 2 грн/кг
  • В прошлом году в этот же период цена составляла 5–10 грн/кг
  • С половины площадей урожай собрать не удастся

В начале августа оптовые цены на арбузы в Херсонской области снизились примерно до 2 грн/кг, хотя в 2025 году в этот период продукцию продавали по 5–10 грн/кг. Об этом сообщил директор Департамента развития сельского хозяйства и орошения Херсонской ОВА Дмитрий Юнусов.

По его словам, основными причинами снижения цен стали сложности с логистикой из-за обстрелов и сдвиг сроков созревания урожая.

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Он добавил, что ситуация с безопасностью существенно ограничивает возможности фермеров вывозить продукцию из региона.

"Урожайность арбузов в этом году значительно выше. Она достигла около 50 т/га против 20–25 т/га в прошлом году. Однако из-за рисков, связанных с безопасностью, фермеры, вероятно, не смогут собрать урожай примерно с половины площадей", - сказал Юнусов.

В то же время в самом Херсоне розничная цена на арбузы значительно выше и составляет около 10 грн/кг, но из-за трудностей со сбытом фермеры вместе с местными властями начали передавать часть урожая в качестве гуманитарной помощи больницам, школам и детским садам.

Могут ли подорожать продукты из-за дефицита

Главный консультант центра внешнеполитических исследований Национального института стратегических исследований Иван Ус заявил, что перебои с поставками продуктов автоматически не приведут к резкому подорожанию товаров.

По его мнению, если поставки возобновятся в течение ближайшей недели-полутора, существенного влияния на цены может не быть.

"Если супермаркеты долго не смогут наладить работу - две недели и более - цены могут вырасти. Другие сети могут попытаться заработать на возросшем спросе. В противном случае повышать цены будет опасно - они могут, наоборот, проиграть конкуренцию и потерять свою долю на рынке", - пояснил он.

Почему растут цены на продукты в Украине
Почему растут цены на продукты в Украине / Инфографика: Главред

Цены на продукты - последние новости

Как сообщал Главред, потребительские цены в Украине в июле 2026 года выросли на 0,3%. В годовом исчислении инфляция в июле 2026 года выросла до 7,7% с 7,2% по итогам июня.

Также известно, что в Украине началась новая волна снижения цен на тепличные помидоры. Причиной этого стала активизация сбора овощей с открытого грунта.

Кроме того, после незначительного удешевления в июле гречка может снова начать дорожать уже в августе. Несмотря на сезонное увеличение предложения, предпосылок для длительного снижения цен пока нет.

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О персоне: Иван Ус

Иван Ус - украинский эксперт Совета по внешней политике "Украинская призма", главный консультант Национального института стратегических исследований, кандидат экономических наук.

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