Продают за копейки: цены на популярный сезонный продукт достигли минимума

Кратко:
- Оптовая цена на арбузы упала до 2 грн/кг
- В прошлом году в этот же период цена составляла 5–10 грн/кг
- С половины площадей урожай собрать не удастся
В начале августа оптовые цены на арбузы в Херсонской области снизились примерно до 2 грн/кг, хотя в 2025 году в этот период продукцию продавали по 5–10 грн/кг. Об этом сообщил директор Департамента развития сельского хозяйства и орошения Херсонской ОВА Дмитрий Юнусов.
По его словам, основными причинами снижения цен стали сложности с логистикой из-за обстрелов и сдвиг сроков созревания урожая.
Он добавил, что ситуация с безопасностью существенно ограничивает возможности фермеров вывозить продукцию из региона.
"Урожайность арбузов в этом году значительно выше. Она достигла около 50 т/га против 20–25 т/га в прошлом году. Однако из-за рисков, связанных с безопасностью, фермеры, вероятно, не смогут собрать урожай примерно с половины площадей", - сказал Юнусов.
В то же время в самом Херсоне розничная цена на арбузы значительно выше и составляет около 10 грн/кг, но из-за трудностей со сбытом фермеры вместе с местными властями начали передавать часть урожая в качестве гуманитарной помощи больницам, школам и детским садам.
Могут ли подорожать продукты из-за дефицита
Главный консультант центра внешнеполитических исследований Национального института стратегических исследований Иван Ус заявил, что перебои с поставками продуктов автоматически не приведут к резкому подорожанию товаров.
По его мнению, если поставки возобновятся в течение ближайшей недели-полутора, существенного влияния на цены может не быть.
"Если супермаркеты долго не смогут наладить работу - две недели и более - цены могут вырасти. Другие сети могут попытаться заработать на возросшем спросе. В противном случае повышать цены будет опасно - они могут, наоборот, проиграть конкуренцию и потерять свою долю на рынке", - пояснил он.
Цены на продукты - последние новости
Как сообщал Главред, потребительские цены в Украине в июле 2026 года выросли на 0,3%. В годовом исчислении инфляция в июле 2026 года выросла до 7,7% с 7,2% по итогам июня.
Также известно, что в Украине началась новая волна снижения цен на тепличные помидоры. Причиной этого стала активизация сбора овощей с открытого грунта.
Кроме того, после незначительного удешевления в июле гречка может снова начать дорожать уже в августе. Несмотря на сезонное увеличение предложения, предпосылок для длительного снижения цен пока нет.
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О персоне: Иван Ус
Иван Ус - украинский эксперт Совета по внешней политике "Украинская призма", главный консультант Национального института стратегических исследований, кандидат экономических наук.
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