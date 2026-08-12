Никакая не 'рябина': как на украинском правильно назвать знакомое дерево

Вы узнаете:
- Как сказать на украинском "рябина"
- Чем особенна эта растение и где используют его ягоды
В речи часто сохраняются слова, пришедшие из других языков и постепенно ставшие привычными. Одно из таких - "рябина".
Главред расскажет, как правильно назвать это растение на украинском языке.
Как сказать на украинском "рябина"
В украинском языке есть собственное название этого растения - горобина. Именно так оно зафиксировано в словарях украинского языка. "Рябина" же обозначается как разговорное и редко употребляемое слово, поэтому в официальных текстах и публичной речи его следует избегать.
Чем особенна рябина
Горобина - это дерево или куст с гроздьями ярко-красных ягод, которые созревают в конце лета и осенью. Как пишет "24 Канал", её плоды издавна использовались в пищу, в народной медицине и в качестве декоративного элемента в усадьбах. Благодаря высокому содержанию витаминов и органических кислот ягоды обладают лечебными свойствами, а само растение хорошо переносит холод и украшает ландшафт даже зимой.
Варианты названий в разных регионах
Хотя "горобина" - основная литературная форма, в украинских говорах встречаются и другие названия. В некоторых местностях её называют скорухой, скорушиной или шкорухом. Эти варианты сохранились в устной традиции и отражают богатство языковых оттенков.
Виды, произрастающие в Украине
Рябина относится к роду Sorbus, который насчитывает около сотни видов в северном полушарии. В Украине встречается восемь. Самая распространенная - рябина обыкновенная с красными плодами. В Карпатах и на Подолье растет берека - высокое дерево с прочной древесиной и желто-бурыми плодами. В Крыму можно найти рябину домашнюю (Sorbus domestica) с крупными съедобными плодами, а также несколько близких видов - рябину крымскую (Sorbus taurica), рябину греческую (Sorbus graeca) и другие кустарниковые формы.
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Об источнике: Толковый словарь
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