Тест на IQ: нужно найти 10 отличий между лисами за 15 секунд

Найти десять отличий между двумя почти одинаковыми изображениями лисиц нужно всего за 15 секунд.

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Нужно найти 10 отличий между двумя лисицами / Фото: jagranjosh

Головоломки на поиск отличий помогают проверить внимательность, скорость восприятия информации и способность замечать мелкие детали. Такие задания могут быть не только развлечением, но и способом потренировать концентрацию.

Как пишет The Sun, в новой головоломке нужно внимательно сравнить две сцены с лисицами и найти между ними десять отличий. На выполнение задания дается всего 15 секунд.

На первый взгляд картинки кажутся практически одинаковыми. На них изображены лисы, деревья, вода и тропинка. Однако в деталях есть изменения, которые и нужно заметить за ограниченное время.

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Нужно найти 10 отличий за 15 с / Фото: Jagranjosh

Для начала установите таймер на 15 секунд и попробуйте найти все различия самостоятельно. Не спешите смотреть ответ, а внимательно проверьте каждый участок изображения, ведь некоторые изменения могут быть совершенно незаметными.

Во время поиска стоит обращать внимание не только на самих животных, но и на окружающие предметы. Различие может скрываться среди деревьев, у воды или на тропинке.

Если с первой попытки не удалось найти все десять отличий, можно повторить тест и сравнивать изображения по частям. Такой подход помогает не упустить мелкие детали.

Подобные головоломки могут тренировать:

внимательность;

концентрацию;

наблюдательность;

скорость обработки визуальной информации;

способность замечать детали.

В то же время подобные тесты следует воспринимать прежде всего как развлечение и тренировку наблюдательности. Результат такой головоломки не является точным показателем уровня IQ или остроты зрения.

Ответ на головоломку / Фото: Jagranjosh

Ранее Главред рассказывал о других головоломках на внимательность, в которых нужно было быстро находить скрытые детали на изображениях. В одном из таких тестов читателям предлагали найти четыре отличия между картинками с ежиками за ограниченное время.

Также можно проверить свою наблюдательность в других подобных заданиях, где нужно найти число 96 среди 69 за пять секунд.

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Об источнике: The Sun The Sun.co.uk - это онлайн-издание крупнейшей британской газеты и члена британского регулятора прессы IPSO. The Sun стремится к самым высоким стандартам точности в своих репортажах и продолжает инвестировать в оригинальную журналистику в печатных изданиях и в Интернете, говорится на сайте издания .

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