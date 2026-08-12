Мужа Тодоренко перекосило: детей больше не будет

Влад Топалов не перестает удивлять своими выходками, о которых все говорят.

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Регина Тодоренко и Влад Топалов - родители 3-х детей / коллаж: Главред, фото: t.me/todorenkoregina

Кратко:

Что сделал муж Тодоренко

Как это повлияет на их жизнь

Муж запроданки Регины Тодоренко, которая живет и работает в РФ, несмотря на террористическое вторжение в родную Украину Влад Топалов, решил, что больше не хочет детей.

Как пишут российские пропагандисты, Топалов влез в ледяную ванную своим непосредственным достоинством, благодаря которому Тодоренко теперь многодетная мать.

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Влад Топалов и его эксперименты / Скриншот Телеграм

В социальных сетях стали писать, что он таким образом решился на "вазектомию" и собирается себе все отморозить, чтобы больше не рожать.

В РФ взяли комментарий у врача общей практики Ларисы Алексеевой. Одним из главных рисков она назвала возможную потерю детородной функции.

Влад Топалов и его эксперименты / Скриншот Телеграм

"Понимаете, тут можно себе отморозить, как говорят в простонародье, одно место. И всё, никаких деток больше не получится иметь. Вот в чём главная проблема, - заявила специалист. - А если серьёзно, то для неподготовленных к моржеванию мужчин риск заполучить проблемы с мочеполовой системой при погружении в ледяную воду удваивается".

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О персоне: Регина Тодоренко Регина Тодоренко - ведущая, актриса, певица украинского происхождения. Бывшая участница группы Real O. Получила известность благодаря тревел-шоу "Орел и решка". Живет и строит карьеру в РФ даже после начала полномасштабной войны. В связи с этим с сентября 2022 находится под санкциями Украины.

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