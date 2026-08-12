Мужа Тодоренко перекосило: детей больше не будет

Кратко:
- Что сделал муж Тодоренко
- Как это повлияет на их жизнь
Муж запроданки Регины Тодоренко, которая живет и работает в РФ, несмотря на террористическое вторжение в родную Украину Влад Топалов, решил, что больше не хочет детей.
Как пишут российские пропагандисты, Топалов влез в ледяную ванную своим непосредственным достоинством, благодаря которому Тодоренко теперь многодетная мать.
В социальных сетях стали писать, что он таким образом решился на "вазектомию" и собирается себе все отморозить, чтобы больше не рожать.
В РФ взяли комментарий у врача общей практики Ларисы Алексеевой. Одним из главных рисков она назвала возможную потерю детородной функции.
"Понимаете, тут можно себе отморозить, как говорят в простонародье, одно место. И всё, никаких деток больше не получится иметь. Вот в чём главная проблема, - заявила специалист. - А если серьёзно, то для неподготовленных к моржеванию мужчин риск заполучить проблемы с мочеполовой системой при погружении в ледяную воду удваивается".
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О персоне: Регина Тодоренко
Регина Тодоренко - ведущая, актриса, певица украинского происхождения. Бывшая участница группы Real O. Получила известность благодаря тревел-шоу "Орел и решка". Живет и строит карьеру в РФ даже после начала полномасштабной войны. В связи с этим с сентября 2022 находится под санкциями Украины.
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