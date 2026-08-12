Украину накроет новая волна адской жары: синоптик назвала дату

Несмотря на возвращение высоких дневных температур, ночью воздух будет дарить украинцам приятную прохладу.

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Прогноз погоды в Украине на 13–17 августа / фото: УНИАН

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Когда в Украину вернется жара

Будут ли в ближайшие дни в Украине дожди

Погода в Украине завтра, 13 августа, будет комфортной. Свежая воздушная масса, которая вошла в тыл холодного атмосферного фронта, практически не принесшего дождя, будет радовать украинцев всю неделю.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко. По её словам, с 13 по 15 августа в Украине дневные температуры будут колебаться в пределах +22–+26 градусов. Но уже 16–17 августа во все области страны вернётся жара.

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Погода в Украине 13 августа / фото: скриншот с meteoprog

"Однако ночью в августе температура будет значительно ниже, атмосфера будет дарить приятную прохладу", - отметила синоптик.

Наталия Диденко / Инфографика: Главред

Диденко добавила, что осадков в Украине в ближайшие дни не будет, так как над страной находится антициклон.

Погода в Киеве

В четверг в столице ожидается сухая и солнечная погода. Температура воздуха будет колебаться в пределах +22–+25 градусов до конца недели. В воскресенье, 16 августа, в Киеве потеплеет до +28 градусов, а с понедельника жара возобновится.

Погода в Киеве 13 августа / фото: скриншот с meteoprog

Как изменится погода в Украине до конца недели

Главред писал, что, по прогнозу синоптика Игоря Кибальчича, в начале второй декады августа ожидается повышение атмосферного давления и стабилизация погодных условий в большинстве областей.

Осадков будет немного, а их интенсивность окажется преимущественно небольшой. Температурный фон ожидается существенно ниже, чем на прошлой неделе. Но к концу текущей недели жара снова придет в Украину.

Погода в Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что 12 августа на территорию Украины начнет влиять холодный атмосферный фронт, из-за чего жара заметно ослабнет, температура опустится до +21–+26 градусов.

Ранее сообщалось, что в ближайшие выходные в Украину снова вернется жара до +30–+34 градусов. Однако в ночное время суток температура воздуха будет значительно ниже.

Накануне сообщалось, что август 2026 года в Украине, по прогнозам синоптиков, будет теплее климатической нормы, однако погода в разных регионах будет заметно отличаться. В большинстве областей среднемесячная температура ожидается примерно на 2 градуса выше нормы.

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О персоне: Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

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