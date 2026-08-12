Популярная супермодель стала невестой и показала нежные фото

Кратко:
- Как отреагировала сама модель на предложение
- Что написали ей друзья
Бразильская топ-модель Алессандра Амброзио объявила о помолвке. На опубликованных в Instagram кадрах она стоит среди больших прибрежных валунов, а мужчина держит её на руках.
Об этом сама знаменитость сообщила в Instagram.
Подпись под фото модель посвятила избраннику, отметив, что готова провести с ним не одну жизнь.
"Я бы выбрала тебя в этой жизни и в любой другой. Да будет так всегда, любовь моя," - написала Амброзио.
Пост собрал более 1,6 тысячи реакций и десятки комментариев от друзей и коллег модели. Основательница ювелирного бренда Karen Sabag, чей комментарий появился под фото, ограничилась короткими эмоциями.
"Поздравляю!!!!!!" - написала karensabagofficial.
Певец Рики Мартин отреагировал на новость аплодисментами, а пользователь millanova оставила под постом восторженное "Поздравляю!!!" с эмодзи влюблённых глаз.
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.
Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:
Ранее Главред рассказывал, что голливудская актриса Джессика Альба, которая недавно завершила бракоразводный процесс с Кэшем Уорреном, поделилась серией летних снимков, продемонстрировав отличную форму в откровенном бикини.
Ранее также легендарный футболист Криштиану Роналду и его подруга и мать его детей Джорджину Родригес стали мужем и женой.
Вас также может заинтересовать:
- Кутили Галкин, Меладзе и Рики Мартин: отгремела скандальная свадьба украинской модели в Каннах
- На глазах у дочки: в 35 лет умер популярный британский актер и модель
- Венсан Кассель показал своего младшего сына от модели
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред