Популярная супермодель стала невестой и показала нежные фото

Бразильская супермодель показала романтичные кадры с возлюбленным и трогательно рассказала о важном решении в их отношениях.

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Алессандра Амброзио получила предложение руки и сердца / Коллаж Главред, фото Instagram/alessandraambrosio

Кратко:

Как отреагировала сама модель на предложение

Что написали ей друзья

Бразильская топ-модель Алессандра Амброзио объявила о помолвке. На опубликованных в Instagram кадрах она стоит среди больших прибрежных валунов, а мужчина держит её на руках.

Об этом сама знаменитость сообщила в Instagram.

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Подпись под фото модель посвятила избраннику, отметив, что готова провести с ним не одну жизнь.

Алессандра Амброзио получила кольцо / Фото Instagram/alessandraambrosio

"Я бы выбрала тебя в этой жизни и в любой другой. Да будет так всегда, любовь моя," - написала Амброзио.

Алессандра Амброзио получила кольцо / Фото Instagram/alessandraambrosio

Пост собрал более 1,6 тысячи реакций и десятки комментариев от друзей и коллег модели. Основательница ювелирного бренда Karen Sabag, чей комментарий появился под фото, ограничилась короткими эмоциями.

Алессандра Амброзио получила кольцо / Фото Instagram/alessandraambrosio

"Поздравляю!!!!!!" - написала karensabagofficial.

Алессандра Амброзио получила кольцо / Фото Instagram/alessandraambrosio

Певец Рики Мартин отреагировал на новость аплодисментами, а пользователь millanova оставила под постом восторженное "Поздравляю!!!" с эмодзи влюблённых глаз.

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