Украинцы могут остаться без воды и света: тревожный прогноз на отопительный сезон

Отключение электроэнергии и водоснабжения будет зависеть от интенсивности ударов со стороны РФ.

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Неутешительный сценарий для украинцев / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Что сказал Кицак:

Зимой РФ усилит удары по энергетике Украины

Подготовиться на 100% к отопительному сезону украинские города вряд ли успеют

Украинцы в любой момент могут остаться без света и воды зимой

Скорость и качество подготовки к новому отопительному сезону в Киеве и городах-миллионниках не соответствуют реалиям. Поэтому украинцам нужно готовиться к сложной зиме.

Об этом на YouTube-канале "Суперпозиция" рассказал народный депутат фракции "Слуга народа" Богдан Кицак. По его словам, жители Украины потенциально в любой момент могут оказаться в условиях отключения света и воды.

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Причиной этого станут удары страны-агрессора России. Нардеп отметил, что в течение последних месяцев РФ сосредотачивает внимание на обстрелах столицы, но неизвестно, сохранится ли эта тенденция в зимний период.

Генерация электроэнергии в Украине / Инфографика: Главред

Что на данный момент ясно - целями российских ударов станут объекты энергетической инфраструктуры. Таким образом враг хочет повлиять на качество жизни жителей, в первую очередь, крупных городов Украины.

"Мы не знаем точно, какой будет интенсивность ракетно-дроновых ударов со стороны Российской Федерации, какие будут ключевые точки", - отметил он.

Успеют ли Киев и другие крупные города подготовиться к отопительному сезону

Главред писал, что, по словам члена Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Сергея Нагорняка, планы по обеспечению энергетической устойчивости столицы и регионов физически невозможно полностью реализовать до 1 сентября, поскольку на отдельные объекты требуется от 9 до 24 месяцев работ.

Нагорняк пояснил, что подрядчики с самого начала соглашались на нереалистичные сроки выполнения, поэтому нынешний процент готовности выглядит низким, хотя реальная ситуация не является критической.

Отопительный сезон 2026–2027 - что известно

Напомним, Главред писал, что зима 2026–2027 годов может оказаться самой тяжелой для Украины за всё время полномасштабной войны: страна до сих пор не способна полноценно отражать российские баллистические удары, а противник наращивает запасы реактивных дронов.

Ранее сообщалось, что сценарий, при котором зимой могут возникнуть масштабные проблемы со светом и отоплением, весьма вероятен. Украинцам уже сейчас стоит готовиться к сложному отопительному сезону.

Накануне стало известно, что, несмотря на повышенную готовность энергетической системы и возобновление работы генерации мощностью до 18 ГВт, решающим фактором остается интенсивность российских атак.

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О персоне: Богдан Кицак Кицак Богдан Викторович (род. 2 сентября 1992 г., г. Бердичев, Житомирская область) - украинский педагог, общественный деятель, народный депутат Украины 9-го созыва. Он также является членом Комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития, пишет Википедия.

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