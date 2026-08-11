Как летом хранить огурцы, чтобы они оставались свежими несколько недель — лайфхак

Хитрый способ длительного хранения огурцов проверила украинская блоггерша.

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Лайфхак с огурцами / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Вы узнаете:

Во что нужно окунать огурцы для длительного хранения

Могут ли огурцы сгнить при хранении в воде

Свежие огурцы могут терять упругость и становиться мягкими в летний период буквально за два-три дня, даже если хранить их в холодильнике.

Но Главред узнал, как решить эту проблему. Украинская блогерша Анна Скиба в TikTok проверила вирусный лайфхак, который позволяет сохранять огурцы свежими значительно дольше.

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Как хранить огурцы в холодильнике

Суть лайфхака заключается в том, чтобы поставить огурцы хвостиками в воду. При этом воды нужно совсем немного, а сам овощ не должен быть погружен в нее полностью.

Огурцы нужно разместить в контейнере так, чтобы они могли стоять вертикально. После этого конструкцию следует поставить в холодильник, и так огурцы могут храниться несколько недель.

Помогает ли вода дольше хранить огурцы

Чтобы проверить эффективность способа, блогер оставила огурцы в холодильнике, а для сравнения рядом положила обычный огурец без использования лайфхака.

Как долго хранятся овощи и фрукты в холодильнике / Инфографика: Главред

"4 дня огурцы провели в холодильнике... И посмотрите на эту разницу. Он (огурец, который стоял в холодильнике без воды - Главред) такой вялый, уже мягкий, не хрустящий. А вот обычный огурец (который был в воде - Главред). Он вообще не изменил свою форму, не обветрился", - отметила Анна.

Смотрите видео с лайфхаком:

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О персоне: Анна Скиба Анна Скиба - украинская блогерша, на которую в TikTok подписаны миллион пользователей. Блогерша делится в соцсетях своей жизнью, а также интересными рецептами и лайфхаками.

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