Никакие не 'носилки': как на украинском правильно назвать устройство для переноски людей

Вы узнаете:
- Почему "носілки" не является литературной нормой
- Как правильно: на ношах или на носилках
- Чем "ноша" отличается от "нош"
Нормативным украинским названием предмета для переноски больных или раненых является "ноші" - это слово из четырех букв зафиксировано в словарях, тогда как распространенное "носілки" к литературной норме не относится, пишет 24 Канал.
В медицинских сообщениях, кино и повседневной речи преобладает именно русский вариант: "покласти на носілки", "винести на носілках". Языковая норма же требует других конструкций - "покласти на ноші", "нести на ношах", "санітарні ноші", "складні ноші".
Форма "носілки" появилась под влиянием русского "носилки". Ее можно найти в словарях, однако это не делает ее частью литературного стандарта.
Откуда происходит слово "ноші"
Существительное "ноші" происходит от древнеславянского глагола "носити" и образовано именно для обозначения приспособления, с помощью которого переносят человека или груз.
Близкие соответствия есть и в соседних языках: польское nosze, чешское nosítka, словацкое nosidlá. Все они происходят от того же праславянского корня "нос-".
Исторически сфера применения была значительно шире, чем медицинская. На ношах переносили не только раненых воинов, но и строительные материалы, сено, дрова и воду - поэтому это слово известно в украинском языке уже несколько веков.
"Ноші" и "ноша": в чём разница
Существительное "ноші" относится к тем, которые существуют исключительно во множественном числе - по аналогии с ножницами, дверями, очками или штанами. Формы единственного числа у него нет.
Именно поэтому "ноша" - это не единственное число от "нош", а отдельное слово: вещи, которые кто-то несёт, или, в переносном смысле, тяжёлые эмоции и проблемы.
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Об источнике: 24 канал
24 канал - украинский круглосуточный новостной телеканал. С начала вещания назывался "Телеканал новостей 24", впоследствии название сократили до современного "24 канал", которое, в частности, используется в обновленном логотипе компании и на сайте телеканала 24tv.ua, пишет Википедия.
Входит в медиахолдинг ТРК "Люкс", владелицей которого является Екатерина Кит-Садовая. Транслируется по всей Украине.
Вещает с 1 марта 2006 года.
"24 канал" представляет новости в информационных блоках: политические новости Украины и мира, экономика, спорт, шоу-бизнес, технологии, авто, туризм и т. д. Кроме того, зритель получает информацию о погоде и курсах валют.
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