Никакие не 'носилки': как на украинском правильно назвать устройство для переноски людей

Это слово, которое встречается в новостях и фильмах, в литературном языке вытесняет нормативный аналог с древним праславянским корнем.

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Как сказать "носилки" на украинском / Коллаж: Главред, фото: magnific

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Почему " носілки " не является литературной нормой

носілки Как правильно: на ношах или на носилках

Чем "ноша" отличается от "нош"

Нормативным украинским названием предмета для переноски больных или раненых является "ноші" - это слово из четырех букв зафиксировано в словарях, тогда как распространенное "носілки" к литературной норме не относится, пишет 24 Канал.

В медицинских сообщениях, кино и повседневной речи преобладает именно русский вариант: "покласти на носілки", "винести на носілках". Языковая норма же требует других конструкций - "покласти на ноші", "нести на ношах", "санітарні ноші", "складні ноші".

Форма "носілки" появилась под влиянием русского "носилки". Ее можно найти в словарях, однако это не делает ее частью литературного стандарта.

Откуда происходит слово "ноші"

Существительное "ноші" происходит от древнеславянского глагола "носити" и образовано именно для обозначения приспособления, с помощью которого переносят человека или груз.

Близкие соответствия есть и в соседних языках: польское nosze, чешское nosítka, словацкое nosidlá. Все они происходят от того же праславянского корня "нос-".

Исторически сфера применения была значительно шире, чем медицинская. На ношах переносили не только раненых воинов, но и строительные материалы, сено, дрова и воду - поэтому это слово известно в украинском языке уже несколько веков.

"Ноші" и "ноша": в чём разница

Существительное "ноші" относится к тем, которые существуют исключительно во множественном числе - по аналогии с ножницами, дверями, очками или штанами. Формы единственного числа у него нет.

Именно поэтому "ноша" - это не единственное число от "нош", а отдельное слово: вещи, которые кто-то несёт, или, в переносном смысле, тяжёлые эмоции и проблемы.

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Об источнике: 24 канал 24 канал - украинский круглосуточный новостной телеканал. С начала вещания назывался "Телеканал новостей 24", впоследствии название сократили до современного "24 канал", которое, в частности, используется в обновленном логотипе компании и на сайте телеканала 24tv.ua, пишет Википедия. Входит в медиахолдинг ТРК "Люкс", владелицей которого является Екатерина Кит-Садовая. Транслируется по всей Украине. Вещает с 1 марта 2006 года. "24 канал" представляет новости в информационных блоках: политические новости Украины и мира, экономика, спорт, шоу-бизнес, технологии, авто, туризм и т. д. Кроме того, зритель получает информацию о погоде и курсах валют.

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