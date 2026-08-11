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"Паузы минимальные": полковник назвал сроки и цели нового обстрела РФ

Алексей Тесля
11 августа 2026, 00:01
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Рассчитывать на фиксированный интервал между атаками РФ не стоит, говорит Владислав Селезнев.
'Паузы минимальные': полковник назвал сроки и цели нового обстрела РФ
РФ может готовить новый массированный удар / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, МО РФ

Главное из заявлений Селезнева:

  • Возможности для проведения масштабных ударов РФ остаются ограниченными
  • Рассчитывать на фиксированный интервал между атаками врага не стоит

Россия может сократить интервалы между ракетными атаками на фоне роста производства боеприпасов и появления дополнительных средств поражения.

Однако возможности для проведения масштабных ударов остаются ограниченными, заявил военный эксперт и бывший пресс-секретарь Генштаба ВСУ Владислав Селезнев, пишет ТСН.

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"Паузы могут быть минимальными - об этом сообщают в ГУР. Но не стоит забывать о контрмерах украинской армии. Я видел информацию о том, что у россиян были довольно амбициозные планы на прошедшую ночь по нанесению ракетных ударов баллистическими ракетами в ночь на 10 августа. Но что-то у них там не сложилось - произошли взрывы на территории Брянской области. Подробностей пока нет, но я допускаю, что в рамках контрмер эти пусковые установки и площадки для запуска ракет были атакованы украинской армией. Проверенной информации пока нет, но вспомним, что были предупреждения об атаке", - говорит Селезнев.

По словам эксперта, рассчитывать на фиксированный интервал между атаками не стоит. РФ увеличивает выпуск баллистических ракет, а также получает дополнительное вооружение и пусковые установки из Северной Кореи.

"Россия производит ракеты темпами, которые опережают их планы. В частности, баллистические ракеты. Кроме того, поступает информация от нашей разведки о развертывании пусковых установок с ракетами из Северной Кореи. Поэтому было бы нечестно утверждать, что интервал между обстрелами может составлять 3–5 дней. Не факт, что так и будет. Атаки могут происходить гораздо чаще. Не факт, что у россиян будет возможность применять ракеты в большом количестве, поскольку существуют определенные ограничения", - предупредил эксперт.

Одним из ключевых ограничений эксперт называет количество носителей. По его словам, РФ испытывает дефицит самолетов для массового применения крылатых ракет, а использование морских платформ также связано с определенными сложностями.

Среди возможных целей российских атак Селезнев выделяет критическую инфраструктуру - энергетику, связь, водоснабжение и водоотведение, а также транспортные объекты.

"Инфраструктурные объекты - сейчас всё чаще слышно, что целью могут стать системы водоотведения. Последние важны как летом, так и зимой. Функционирование населенного пункта критически зависит от водоснабжения и водоотведения. То есть вода, электричество, связь, автомобильные и железнодорожные мосты - я думаю, что для врага это будет приоритетом, поскольку от этого зависит безопасность жизни обычных украинцев", - говорит он.

Эксперт также допускает повторные удары по уже выбранным целям и не исключает общего усиления боевых действий в начале октября.

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/ Инфографика Главреда

Эксперт оценил угрозу массированного ракетного удара РФ

Россия, вероятно, не сможет одновременно применить против Украины 200 баллистических ракет. По словам военного эксперта Анатолия Храпчинского, этому препятствует прежде всего ограниченное количество пусковых установок.

"У них всего 160 пусковых установок, если мы говорим об "Искандере-М". На одной пусковой установке – две ракеты. Если говорить об установках, которые применяются для нанесения ударов по территории Украины, то их от 16 до 26. Транспортно-зарядная машина может дополнительно перевозить ещё две ракеты, а интервал между пусками после перезарядки может составлять до одной минуты. Но тогда увеличивается время нахождения пусковой установки на позиции", – сказал он.

Эксперт считает, что Россия скорее будет наносить менее масштабные, но регулярные удары, чтобы не подвергать пусковые комплексы повышенному риску.

"Я более чем уверен, что противник не будет подвергать такие средства такому риску. Ему легче каждую ночь запускать, например, по 20–30 ракет, чем одновременно применить большое количество", – заявил Храпчинский.

Дополнительным ограничением остаются производственные возможности РФ. По оценке эксперта, там выпускают около 60 баллистических ракет в месяц, хотя Москва пытается усилить свой потенциал за счет сотрудничества с КНДР.

"Враг пытается расширить свои возможности за счет получения от Северной Кореи дополнительных ресурсов – пусковых установок, баллистических ракет и экипажей, которые будут их обслуживать. Надо понимать, что попытка врага одновременно запустить 200 ракет может стать последним, что он сможет сделать. Для этого нужно еще и подготовить такое количество ракет. Поэтому я мало верю в такие возможности врага, ведь они существенно ограничены количеством пусковых установок. Сейчас враг использует от 16 до 26 пусковых установок. Умножаем на два и понимаем, сколько ракет можно запустить одновременно", – пояснил он.

При этом эффективность украинской ПВО при массированной атаке будет зависеть от направления удара и количества развернутых систем, включая Patriot.

"Но это также зависит от того, с каких направлений будут осуществляться пуски, сколько систем будут прикрывать тот или иной сектор и сколько комплексов Patriot будут работать на нем. Соответственно, учитывая это, можно рассчитать, какому количеству ракет способна противостоять система", – подытожил он.

Удары РФ по Украине - новости по теме

Как сообщал Главред, ранее оккупанты атаковали беспилотником железнодорожную станцию в Лозовой Харьковской области. В результате удара погибли двое мужчин, ещё восемь человек пострадали.

Напомним, российская оккупационная армия атаковала Сумы управляемыми авиабомбами (КАБами). В результате вражеского обстрела зафиксированы повреждения. Есть пострадавшие.

Как сообщалось, российская оккупационная армия нанесла ракетный удар по Киеву и Киевской области. В результате атаки есть погибшие, пострадавшие, пожары и разрушения. Прицельной мишенью стала логистическая инфраструктура региона.

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О персоне: Владислав Селезнев

Владислав Селезнев – украинский военный эксперт, журналист. Полковник Вооруженных сил Украины.

До оккупации Крыма страной-агрессором Россией работал начальником Крымского медиа-центра Министерства обороны Украины. Когда Крымский полуостров захватили российские оккупанты, остался верен украинской присяге и переехал в Киев.

После начала АТО на Донбассе в 2014 году был назначен руководителем пресс-центра оперативного штаба Антитеррористической операции на востоке Украины.

В период с ноября 2014 по 2017 год – начальник пресс-службы Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

В конце 2017 года уволился из ВСУ в связи с завершением контракта.

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