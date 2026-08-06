Дрон РФ ударил в вагон на железнодорожной станции в Лозовой: погибли люди

Кратко:
- РФ ударила беспилотником по железнодорожной станции в Лозовой
- Погибли два человека и еще восемь получили ранения разной тяжести
- Дрон попал в вагон поезда неподалеку от городского вокзала
В четверг, 6 августа, оккупанты атаковали беспилотником железнодорожную станцию в Лозовой Харьковской области. В результате удара погибли двое мужчин, ещё восемь человек пострадали.
"Враг атаковал БПЛА железнодорожную станцию в Лозовой. На данный момент известно о двух погибших мужчинах", - сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.
По его словам, среди пострадавших - пять мужчин и три женщины. Некоторые из них находятся в тяжелом состоянии.
Медики оказывают пострадавшим необходимую помощь. На месте атаки работают все экстренные службы.
Председатель правления АО "Укрзализныця" Александр Перцовский сообщил, что дрон попал в вагон недалеко от вокзала. По его словам, двое погибших и трое раненых - работники железной дороги.
Он добавил, что на вокзале, расположенном практически в прифронтовой зоне, оборудованы три укрытия.
Атаки РФ по Украине - новости
Как писал Главред, в ночь на 6 августа российская оккупационная армия атаковала Сумы управляемыми авиабомбами (КАБами). В результате вражеского обстрела зафиксированы повреждения. Есть пострадавшие.
В ночь на 5 августа российская оккупационная армия нанесла ракетный удар по Киеву и Киевской области. В результате атаки есть погибшие, пострадавшие, пожары и разрушения. Прицельной мишенью стала логистическая инфраструктура региона.
В Воздушных силах ВСУ заявили, что Россия применила против Украины 28 ракет, а также 115 дронов. Однако силы ПВО не смогли остановить вражескую баллистику - ни одна ракеты не была сбита.
Три человека (среди них - две девочки в возрасте 5 и 10 лет) погибли в Сумах в ночь на 4 августа в результате удара российских управляемых авиабомб. Третья жертва - 75-летняя женщина.
РФ способна запускать около 100 баллистических ракет ежемесячно
Россия продолжит наносить удары баллистическими ракетами по украинским складам, производственным объектам и логистическим центрам. Враг может использовать для атак около 100 баллистических ракет ежемесячно. Об этом сообщил специалист по радиотехнологиям и советник президента Украины Сергей "Флэш" Бескрестнов.
По его словам, последние атаки РФ направлены не только на военные объекты, но и на гражданскую инфраструктуру и бизнес. Такой подход, убежден Бескрестнов, останется неизменным до тех пор, пока у России есть соответствующий ракетный ресурс.
"Враг уже показал, что сейчас нет разницы, что атаковать. Атакуются склады продовольствия, склады строительных материалов, ритейл, производства. И так будет продолжаться, пока у врага есть баллистика", - отметил "Флэш".
Другие новости:
- "Есть два варианта защититься": как Украина может противодействовать баллистике РФ
- Уничтожить ОТРК "Искандер" до запуска чрезвычайно сложно: "Флеш" назвал причину
- После атаки дронов в Ярославле горит один из пяти крупнейших НПЗ России
О персоне: Бескрестнов Сергей "Флеш"
Бескрестнов Сергей Александрович с позывным "Флеш" - украинский специалист и консультант в области военных радиотехнологий. Окончил Киевский военный институт управления и связи по специальности "Радио, радиорелейная, тропосферная и космическая связь". Также учился в различных европейских технических центрах по направлениям радиорелейной и мобильной связи стандарта GSM. Он занимал руководящие должности в компаниях "Украинские радиосистемы", "Украинская мобильная связь", стал председателем ОО "Центр радиотехнологий".
С первых дней войны он принимал активное участие в обороне Киевской области с 3-м полком сил специальных операций. Он организовал систему военной радиосвязи севера Киевской области вместе со 136 батальоном ТРО. С апреля 2022 года консультировал и обучал различные военные подразделения и силовые структуры Украины. Он организовал службу технической поддержки и обмен опытом для нескольких тысяч военных связистов ВСУ и НГУ. Сейчас он разрабатывает средства малого РЭБ и изучает на фронтах радиосигналы российских БПЛА всех типов, пишет Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред