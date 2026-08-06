Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

Дрон РФ ударил в вагон на железнодорожной станции в Лозовой: погибли люди

Анна Ярославская
6 августа 2026, 10:42
google news Подпишитесь
на нас в Google
В результате вражеского обстрела пострадали работники железной дороги.
Спасатели ГосЧС
Обстрел Лозовой - оккупанты совершили налет на станцию Укрзализныци / Коллаж: Главред, фото: t.me/dsns_telegram

Кратко:

  • РФ ударила беспилотником по железнодорожной станции в Лозовой
  • Погибли два человека и еще восемь получили ранения разной тяжести
  • Дрон попал в вагон поезда неподалеку от городского вокзала

В четверг, 6 августа, оккупанты атаковали беспилотником железнодорожную станцию в Лозовой Харьковской области. В результате удара погибли двое мужчин, ещё восемь человек пострадали.

"Враг атаковал БПЛА железнодорожную станцию в Лозовой. На данный момент известно о двух погибших мужчинах", - сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.

видео дня

По его словам, среди пострадавших - пять мужчин и три женщины. Некоторые из них находятся в тяжелом состоянии.

Медики оказывают пострадавшим необходимую помощь. На месте атаки работают все экстренные службы.

Председатель правления АО "Укрзализныця" Александр Перцовский сообщил, что дрон попал в вагон недалеко от вокзала. По его словам, двое погибших и трое раненых - работники железной дороги.

Он добавил, что на вокзале, расположенном практически в прифронтовой зоне, оборудованы три укрытия.

Атаки РФ по Украине - новости

Как писал Главред, в ночь на 6 августа российская оккупационная армия атаковала Сумы управляемыми авиабомбами (КАБами). В результате вражеского обстрела зафиксированы повреждения. Есть пострадавшие.

В ночь на 5 августа российская оккупационная армия нанесла ракетный удар по Киеву и Киевской области. В результате атаки есть погибшие, пострадавшие, пожары и разрушения. Прицельной мишенью стала логистическая инфраструктура региона.

В Воздушных силах ВСУ заявили, что Россия применила против Украины 28 ракет, а также 115 дронов. Однако силы ПВО не смогли остановить вражескую баллистику - ни одна ракеты не была сбита.

Три человека (среди них - две девочки в возрасте 5 и 10 лет) погибли в Сумах в ночь на 4 августа в результате удара российских управляемых авиабомб. Третья жертва - 75-летняя женщина.

Реактивный
Реактивный "Шахед" / Инфографика: Главред

РФ способна запускать около 100 баллистических ракет ежемесячно

Россия продолжит наносить удары баллистическими ракетами по украинским складам, производственным объектам и логистическим центрам. Враг может использовать для атак около 100 баллистических ракет ежемесячно. Об этом сообщил специалист по радиотехнологиям и советник президента Украины Сергей "Флэш" Бескрестнов.

По его словам, последние атаки РФ направлены не только на военные объекты, но и на гражданскую инфраструктуру и бизнес. Такой подход, убежден Бескрестнов, останется неизменным до тех пор, пока у России есть соответствующий ракетный ресурс.

"Враг уже показал, что сейчас нет разницы, что атаковать. Атакуются склады продовольствия, склады строительных материалов, ритейл, производства. И так будет продолжаться, пока у врага есть баллистика", - отметил "Флэш".

Другие новости:

О персоне: Бескрестнов Сергей "Флеш"

Бескрестнов Сергей Александрович с позывным "Флеш" - украинский специалист и консультант в области военных радиотехнологий. Окончил Киевский военный институт управления и связи по специальности "Радио, радиорелейная, тропосферная и космическая связь". Также учился в различных европейских технических центрах по направлениям радиорелейной и мобильной связи стандарта GSM. Он занимал руководящие должности в компаниях "Украинские радиосистемы", "Украинская мобильная связь", стал председателем ОО "Центр радиотехнологий".

С первых дней войны он принимал активное участие в обороне Киевской области с 3-м полком сил специальных операций. Он организовал систему военной радиосвязи севера Киевской области вместе со 136 батальоном ТРО. С апреля 2022 года консультировал и обучал различные военные подразделения и силовые структуры Украины. Он организовал службу технической поддержки и обмен опытом для нескольких тысяч военных связистов ВСУ и НГУ. Сейчас он разрабатывает средства малого РЭБ и изучает на фронтах радиосигналы российских БПЛА всех типов, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
война в Украине Харьковская область новости Украины война России и Украины Олег Синегубов атака дронов
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Бензин по 100 гривен может так и не появиться: когда цены на АЗС пойдут вниз

Бензин по 100 гривен может так и не появиться: когда цены на АЗС пойдут вниз

11:48Аналитика
Теневой флот и НПЗ России попали "под раздачу" Украины: что поражено

Теневой флот и НПЗ России попали "под раздачу" Украины: что поражено

11:03Война
Дрон РФ ударил в вагон на железнодорожной станции в Лозовой: погибли люди

Дрон РФ ударил в вагон на железнодорожной станции в Лозовой: погибли люди

10:42Война
Реклама

Популярное

Ещё
Лепс сделал проукраинское заявление в отношении Крыма

Лепс сделал проукраинское заявление в отношении Крыма

Украинцев призвали смешать сушеную мяту с солью: для чего это нужно

Украинцев призвали смешать сушеную мяту с солью: для чего это нужно

Лед в морозилке растает в считанные минуты: понадобится простой предмет из кухни

Лед в морозилке растает в считанные минуты: понадобится простой предмет из кухни

Людей призывают рассыпать соду у двери ванной комнаты: в чем причина

Людей призывают рассыпать соду у двери ванной комнаты: в чем причина

Как правильно укладывать огурцы в банку: ошибка, которая портит консервацию

Как правильно укладывать огурцы в банку: ошибка, которая портит консервацию

Последние новости

12:38

Какое масло лучше — рафинированное или нерафинированное: ответ удивит многих

12:29

Жара может "убить" авто за считанные минуты: что нужно обязательно проверитьВидео

12:06

Самое вкусное лечо на зиму: простой рецепт из Закарпатья

11:49

Почему арбузы пустые внутри: одна ошибка может испортить весь урожай

11:48

Бензин по 100 гривен может так и не появиться: когда цены на АЗС пойдут вниз

На валютном рынке грядут перемены: сколько будут стоить доллар и евро в УкраинеНа валютном рынке грядут перемены: сколько будут стоить доллар и евро в Украине
11:42

Антитренды ландшафтного дизайна: какие детали мгновенно удешевляют двор

11:32

Гороскоп на завтра, 7 августа: Девам — ссора, Козерогам — успех

11:23

Как отличить настоящий мед от подделки: хитрость, о которой мало кто знает

11:03

Теневой флот и НПЗ России попали "под раздачу" Украины: что поражено

Реклама
10:44

Сорвали джекпот: каким знакам зодиака звезды перепишут сценарий жизни

10:42

Дрон РФ ударил в вагон на железнодорожной станции в Лозовой: погибли люди

10:42

Не пленка и не фольга: во что завернуть сыр, чтобы он оставался свежим в разы дольше

10:17

Может стать опасным: где категорически нельзя хранить картофель

10:05

Подозрение в незаконном обогащении: Стефанишиной избрана мера пресечения

09:51

Трампа заподозрили в сотрудничестве с РФ: всплыли детали тайного расследования

09:38

У детей не стало мамы: в результате удара РФ по Киевщине погибла Вита Горкавенко

09:02

Брэд Питт грубо посягнул на личное Анджелины Джоли: что он требует

09:01

США помогли усилить удары по РФ: в Politico раскрыли детали сотрудничества разведок

08:45

Колебания достигнут красного уровня: магнитная буря G1 обрушится на Землю

08:39

Россияне одержимы попытками деморализовать тыл: Богданов призвал не паниковатьмнение

Реклама
08:08

РФ существенно усилит ракетные удары по Украине: в ISW оценили угрозу

07:42

Восемь КАБов за 8 минут: РФ ударила по Сумам, повреждены дома и ТЦ, пострадали людиФото

07:04

После атаки дронов в Ярославле горит один из пяти крупнейших НПЗ России

05:39

Почему в горах нельзя кричать: давний запрет, который местные никогда не нарушаютВидео

05:25

Как часто нужно чистить бойлер: точные сроки и правила профилактики

05:11

Мало кто знает: что на самом деле означает снежинка на панели холодильника

04:30

Жизнь заиграет иными красками: четырем знакам зодиака судьба подарит новый шанс

04:02

Как стирать постельное белье летом, чтобы оно оставалось идеально чистым

03:30

Ошибка дорого обойдется: сколько листьев можно удалить с куста кабачков

03:03

Белые стены уходят в прошлое: 7 цветов, которые сделают дом визуально дороже

02:36

Жизнь резко изменится к лучшему: какие знаки зодиака почувствуют прилив счастья

01:43

После резонанса вокруг НАТО Залужный расставил все точки над "i": что он сказал

00:49

Женщина начала убираться по правилу 80/20: результат говорит сам за себя

05 августа, среда
23:55

Лед в морозилке растает в считанные минуты: понадобится простой предмет из кухни

23:28

Популярная крупа может побить новую ценовую отметку: чего ждать уже в августе

23:23

Скорлупа отпадет сама: что добавить в воду, чтобы яйца чистились за секунды

23:04

Кто любит просыпаться рано: месяцы рождения прирождённых "жаворонков"

23:01

Путин "выстрелит себе в ногу": чем обернется мобилизация ещё 500 тысяч россиян.Видео

22:46

Сад отблагодарит пышным ростом: какие растения нужно обрезать в августеВидео

22:17

Уничтожить ОТРК "Искандер" до запуска чрезвычайно сложно: "Флеш" назвал причину

Реклама
22:08

Зачем опытные хозяйки кладут носки в морозилку: удивительный трюк

22:02

Популярный российский певец попал под российский обстрел в УкраинеВидео

21:55

Плесень исчезнет: простое средство за копейки очистит шторку в ванной без хлоркиВидео

21:49

Не жир и не волосы: какая скрытая привычка на самом деле забивает трубы

20:39

"Есть два варианта защититься": как Украина может противодействовать баллистике РФ

20:19

Пока РФ уничтожает украинские книги: украинка похвасталась российскими учебниками для ребенка

20:05

Помидоры сразу начнут краснеть: огородник назвал единственный действенный методВидео

19:28

В СНБО предупредили об угрозе новых ударов по Украине и назвали опасный период

19:10

Почему США уже не могут заставить Путина пойти на мир: Денисенко назвал причинумнение

19:00

Серьезные проблемы: инсайдер сделал заявление о болезни Пугачевой

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Мода и красота
Новости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибки
Новости шоу бизнеса
Ольга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия Ротару
Регионы
Новости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости Сум
Лайфхаки и хитрости
АвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборка
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять