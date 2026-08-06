Не пленка и не фольга: во что завернуть сыр, чтобы он оставался свежим в разы дольше

При правильном хранении сыр может оставаться пригодным к употреблению до 15 дней.

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Как правильно хранить сыр / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Как правильно хранить сыр в холодильнике

Во что завернуть сыр, чтобы он дольше оставался свежим

Почему сыр быстро плесневеет в холодильнике

Сыр - продукт, который мы привыкли видеть на столе каждый день. Он придает вкус бутербродам, становится основой для закусок и горячих блюд. Но в то же время в холодильнике он может быстро пересыхать или покрываться плесенью.

Главред расскажет, во что нужно завернуть сыр, чтобы он оставался свежим до 15 дней.

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Как правильно хранить сыр

Эксперты издания TN объясняют, что привычные способы упаковки - пищевая пленка или фольга - не дают нужного результата, ведь они удерживают влагу и создают среду для развития грибков.

Вместо этого рекомендуем заменить пленку на пергаментную или специальную микроперфорированную бумагу. Такая упаковка пропускает воздух, благодаря чему сыр "дышит", но при этом не пересыхает. Это позволяет сохранить его вкус и текстуру значительно дольше. Бумага лучше регулирует уровень влажности, чем пленка или фольга, поэтому снижается риск образования конденсата - главной причины появления плесени.

Где хранить сыр в холодильнике

Сыр, завернутый в бумагу, следует положить в холодильник, желательно в ящик для молочных продуктов или овощей. Там температура более стабильна, что помогает избежать резких перепадов и продлевает свежесть продукта.

Как хранить свежие сыры

Для мягких и свежих сыров подходит другой метод. Их лучше хранить в герметичном контейнере, на дно которого следует положить бумажное полотенце. Оно впитывает лишнюю влагу, а чтобы эффект сохранялся, полотенце нужно менять ежедневно.

Признаки некачественного твердого сыра / Инфографика: Главред

Дополнительный способ для длительного хранения

Некоторые сорта можно нарезать кубиками, сложить в чистую стеклянную банку и залить оливковым маслом. Такой способ уменьшает контакт продукта с воздухом и позволяет наслаждаться сыром еще дольше.

Смотрите видео о том, как правильно хранить сыр:

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