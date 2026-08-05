В СНБО предупредили об угрозе новых ударов по Украине и назвали опасный период

В СНБО заявили о рисках для энергетики, ПВО и критически важной инфраструктуры в преддверии отопительного сезона.

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Удары РФ - СНБО готовит регионы к самому сложному отопительному сезону / Коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, УНИАН

Ключевые факты

СНБО оценила готовность регионов к отопительному сезону

Угроза атак со стороны РФ будет нарастать осенью и зимой

Страна-агрессор Россия будет усиливать угрозу ударов по энергетической и критической инфраструктуре Украины с приближением осенне-зимнего сезона. В связи с этим Совет национальной безопасности и обороны проверил готовность регионов к работе в условиях возможных новых атак. Об этом сообщил секретарь СНБО Украины Игорь Клименко по итогам заседания Совета национальной безопасности и обороны.

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По его словам, под председательством президента Владимира Зеленского участники заседания проанализировали, как выполняются Комплексные планы устойчивости регионов, утвержденные весной этого года. Свои доклады представили премьер-министр, члены правительства, руководители ряда областных военных администраций, а также мэры Киева и Львова.

"Россия не откажется от попыток нанести удары по энергетической и критической инфраструктуре. Сегодняшняя ночная атака на Киевскую область еще раз подтвердила: враг продолжает целенаправленный террор против гражданского населения. И с приближением осенне-зимнего периода такие угрозы будут только нарастать", - отметил Клименко.

Откуда и какими типами ракет РФ атакует Украину / Инфографика: Главред

Отдельное внимание в ходе заседания уделили готовности систем жизнеобеспечения к работе в условиях возможных кризисных ситуаций. По словам секретаря СНБО, ответственность за выполнение утвержденных мер возлагается на руководителей на местах.

"Наша задача - быть готовыми к любому сценарию. Прежде всего речь идет о бесперебойной работе систем электро-, тепло- и водоснабжения. Каждый ответственный руководитель должен обеспечить выполнение утвержденных планов устойчивости и нести личную ответственность за результат", - подчеркнул он.

В ходе заседания также был утвержден План устойчивости города Киева, реализация которого уже началась. Кроме того, президент акцентировал внимание на необходимости укрепления защиты критической инфраструктуры, развития противовоздушной обороны и ускорения строительства укрытий.

"Есть определенные наработки, в частности при участии международных партнеров, однако темпы этой работы нужно ускорить. У людей должны быть безопасные места для укрытия во время обстрелов. Время, оставшееся до начала отопительного сезона, необходимо использовать максимально эффективно. От этого зависит устойчивость государства, бесперебойная работа критически важной инфраструктуры и, самое главное, безопасность наших людей", - сообщил Клименко.

СНБО / Инфографика: Главред

Россия делает ставку на реактивные дроны, сокращая количество обычных - ВМС

Россия меняет тактику воздушных атак на Украину, увеличивая применение реактивных беспилотников и одновременно сокращая количество обычных дронов. Об этом сообщил представитель Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона.

По словам военного, противник корректирует подход к использованию беспилотной авиации, пытаясь повысить эффективность массированных ударов.

"Сейчас они сокращают количество обычных дронов при применении и фактически увеличивают количество реактивных дронов. То есть россияне сейчас сделали ставку в первую очередь на них. Они пытаются, как всегда, победить количеством. Но, надеюсь, что в какой-то момент мы тоже выйдем на паритет", - подчеркнул Плетенчук.

Отдельно представитель ВМС обратил внимание на то, какой вид вооружения в настоящее время создает наибольшие трудности для украинской противовоздушной обороны. В то же время он отметил, что защитники уже имеют успешный опыт борьбы и с новыми типами беспилотников.

"Основным вызовом остается баллистика. Что касается остальных средств, здесь речь идет о количественном и качественном составе, накопленном опыте. Потому что такого массированного применения реактивных "Шахедов" до этого мы не видели. Они тоже не являются чем-то, что невозможно вообще никак остановить. Есть случаи сбивания и дронов такого типа", - отметил Плетенчук.

Реактивный "Шахед" / Инфографика: Главред

Удары по Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, в результате атаки КАБ в Сумах погибли две сестры. По сообщениям СМИ, удар разрушил дом семьи Дворниченко. Пятилетняя Эмилия скончалась в машине скорой помощи, а десятилетнюю Софию нашли под завалами.

Советник президента Украины Сергей "Флэш" Бескрестнов сообщил о наращивании ракетных атак и их целях. Он подчеркнул, что эти атаки будут затрагивать склады и логистику, а также направлены на гражданскую инфраструктуру. По его оценкам, враг может запускать около 100 баллистических ракет ежемесячно.

Президент Владимир Зеленский заявил о дефиците противоракетных ракет и определил приоритеты защиты до зимы. Он подчеркнул необходимость развития национальной системы ПВО и увеличения поставок ракет-перехватчиков для системы Patriot. По его словам, с начала 2026 года Украина начала получать примерно в три раза меньше антибаллистических ракет от партнеров.

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О персоне: Игорь Клименко Игорь Клименко - секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (с 3 августа 2026 года), министр внутренних дел Украины (с 7 февраля 2023 года по 16 июля 2026 года), глава Национальной полиции Украины (с 25 сентября 2019 по 20 января 2023). Генерал полиции 1-го ранга (2021), доктор психологических наук (2019), сообщает Википедия.

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