Пугачева недавно сильно травмировалась и до сих пор переживает последствия травмы.

https://glavred.info/starnews/sereznye-problemy-insayder-sdelal-zayavlenie-o-bolezni-pugachevoy-10786202.html Ссылка скопирована

Алла Пугачева сильно травмировалась накануне / коллаж: Главред, фото: скрин из видео; instagram.com, Максим Галкин

Кратко:

Что сказал врач в отношении Пугачевой

О какой травме идет речь

Здоровье Аллы Пугачевой вновь оказалось в центре внимания российских пропагандистов, после новых заявлений источника, близкого к окружению певицы.

По его словам, артистка продолжает восстанавливаться после тяжелой травмы, а ее состояние требует постоянного медицинского контроля.

видео дня

Об этом сообщают российские пропагандисты.

По данным издания, после перелома ноги и тазобедренного сустава 77-летняя Примадонна столкнулась с непростым периодом реабилитации. Источник утверждает, что последствия травмы оказались серьезнее, чем предполагалось изначально, поэтому певице приходится соблюдать рекомендации врачей и значительно ограничивать физические нагрузки.

Алла Пугачева заметно похудела / скрин из видео

Ситуацию прокомментировал спортивный врач из террористической России Андрей Литвиненко. По его словам, подобные возрастные травмы могут привести к целому ряду осложнений, включая развитие коксартроза, изменение длины конечности и проблемы с позвоночником. Специалист отметил, что восстановление после таких повреждений нередко занимает от шести месяцев до года.

"Несоблюдение рекомендаций врачей, отсутствие реабилитации может привести к достаточно печальным результатам - вплоть до инвалидизации", - говорит Литвиненко.

Эксперт не исключил, что в течение длительного времени артистке может потребоваться трость или другая опора при ходьбе. Кроме того, из-за продолжительного периода без движения существует риск ослабления мышц травмированной ноги, что способно осложнить процесс восстановления.

Как сейчас выглядит Алла Пугачева / фото: instagram.com, candy_apple_guzi

Несмотря на тревожные прогнозы специалистов, сама Пугачева ранее рассказывала, что постепенно возвращается к привычной жизни. По словам певицы, она не ожидала, что после травмы вообще сможет снова встать на ноги, однако продолжает проходить реабилитацию и надеется полностью восстановиться.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред