Кратко:
- Что сказал врач в отношении Пугачевой
- О какой травме идет речь
Здоровье Аллы Пугачевой вновь оказалось в центре внимания российских пропагандистов, после новых заявлений источника, близкого к окружению певицы.
По его словам, артистка продолжает восстанавливаться после тяжелой травмы, а ее состояние требует постоянного медицинского контроля.
Об этом сообщают российские пропагандисты.
По данным издания, после перелома ноги и тазобедренного сустава 77-летняя Примадонна столкнулась с непростым периодом реабилитации. Источник утверждает, что последствия травмы оказались серьезнее, чем предполагалось изначально, поэтому певице приходится соблюдать рекомендации врачей и значительно ограничивать физические нагрузки.
Ситуацию прокомментировал спортивный врач из террористической России Андрей Литвиненко. По его словам, подобные возрастные травмы могут привести к целому ряду осложнений, включая развитие коксартроза, изменение длины конечности и проблемы с позвоночником. Специалист отметил, что восстановление после таких повреждений нередко занимает от шести месяцев до года.
"Несоблюдение рекомендаций врачей, отсутствие реабилитации может привести к достаточно печальным результатам - вплоть до инвалидизации", - говорит Литвиненко.
Эксперт не исключил, что в течение длительного времени артистке может потребоваться трость или другая опора при ходьбе. Кроме того, из-за продолжительного периода без движения существует риск ослабления мышц травмированной ноги, что способно осложнить процесс восстановления.
Несмотря на тревожные прогнозы специалистов, сама Пугачева ранее рассказывала, что постепенно возвращается к привычной жизни. По словам певицы, она не ожидала, что после травмы вообще сможет снова встать на ноги, однако продолжает проходить реабилитацию и надеется полностью восстановиться.
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