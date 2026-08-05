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Королевская семья проигнорировала юбилей Меган Маркл: названа причина

Алена Кюпели
5 августа 2026, 17:20
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Меган Маркл поделилиась черно-белыми фото с празднования дня рождения.
Меган Маркл
Меган Маркл отпраздновала 45 лет / колаж: Главред, фото: instagram.com, Меган Маркл

Кратко:

  • Почему не поздравили Маркл
  • Как она отметила свой день рождения

Меган Маркл 4 августа отметила 45-летие, однако Букингемский дворец и официальные аккаунты британской королевской семьи вновь не поздравили герцогиню Сассекскую публично.

Как сообщает Page Six, такое решение связано не столько с личными отношениями, сколько с действующими правилами монархии.

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По словам королевских экспертов, после того как принц Гарри и Меган Маркл в 2020 году отказались от обязанностей работающих членов королевской семьи, супругов перестали включать в список родственников, которых поздравляют официально. Согласно существующему протоколу, публичные поздравления публикуются только в адрес тех членов семьи, которые продолжают выполнять королевские обязанности.

Меган Маркл показала дочь Лилибет
Меган Маркл показала дочь Лилибет / Фото Instagram/meghan

При этом отсутствие сообщения в социальных сетях вовсе не означает полного игнорирования. Источники не исключают, что король Карл III мог поздравить невестку в частном порядке - например, отправить открытку или небольшой подарок через сотрудников дворца.

А вот принц Уильям и Кейт Миддлтон, по мнению экспертов, вряд ли стали выходить на связь с Меган на фоне сохраняющегося конфликта между двумя семьями.

Сама герцогиня Сассекская отметила день рождения в Калифорнии. В социальных сетях она опубликовала черно-белые фотографии, на которых прыгает в бассейн с воздушными шарами, и поблагодарила подписчиков за теплые пожелания. По данным Page Six, праздник прошел в кругу семьи и близких друзей.

Маркл отметила 45 лет
Маркл отметила 45 лет / Фото Instagram/meghan

Как отмечает издание, Меган Маркл не получает публичных поздравлений от британской королевской семьи уже несколько лет - с тех пор, как вместе с принцем Гарри переехала в США и окончательно отказалась от статуса работающего члена монархии.

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О персоне: Меган Маркл

Меган, герцогиня Сассекская - американская актриса и фотомодель, наиболее известная по роли Рэйчел Зейн в телесериале "Форс-мажоры" (2011-2018). С 2018 года - супруга принца Гарри, герцога Сассекского (сына британского короля Карла III). В этом браке родила сына Арчи (2019) и дочь Лилибет (2021).

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