Почему стоит выбросить коврик для ванной: чем его лучше заменить

Клинтокер объяснил, что можно положить на пол в ванной комнате, чтобы избежать неприятностей.

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Правда о ковриках для ванной / Коллаж: Главред, фото: скриншоты с YouTube и TikTok

Вы узнаете:

Какие неприятности могут возникнуть из-за коврика в ванной

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Коврик в ванной комнате кажется незаменимой деталью интерьера, однако именно он может стать причиной неприятного запаха и скопления влаги.

Украинский блогер и клинкер Марк Любчик в TikTok объяснил, почему рекомендует отказаться от коврика в ванной комнате и чем его можно заменить.

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Почему коврик в ванной может стать источником неприятного запаха

По словам эксперта, даже если ванная комната выглядит чистой, специфический запах нередко появляется именно из-за коврика на полу. Там скапливается грязь и омертвевшая кожа.

"Вы собираете грязь по всей квартире, потом вытираете её о коврик, а потом стираете его раз в неделю или раз в две недели. А этого мало, это действительно очень мало", - отметил блогер.

Как отмыть плитку в ванной / Инфографика: Главред

Некоторые коврики для ванной вообще можно только пылесосить. Поэтому грязь и влага в них скапливаются годами.

Чем заменить обычный коврик для ванной

Марк Любчик советует использовать компактный плотный коврик, похожий на гостиничное полотенце для ног. Его, по словам блогера, нужно стелить только после душа или ванны, а после использования сразу просушивать.

"Я использую его только тогда, когда мне приходится вставать на него мокрыми ногами... И именно поэтому у меня в ванной комнате никогда нет каких-либо неприятных запахов", - поделился блогер.

Смотрите видео о том, почему стоит выбросить коврик из ванной:

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О персоне: Марк Любчик Марк Любчик - украинский TikTok-блогер, клинкер, который в своих соцсетях делится советами по уходу за домом и организации пространства. На его страницу в TikTok подписаны более 30 тысяч пользователей.

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