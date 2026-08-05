"Загребать" россиян в армию будут без объявления мобилизации: что задумал Путин

Признаки подготовки РФ к объявлению новой мобилизации уже есть. Но параллельно с этим в Кремле ищут альтернативы.

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Путин обдумывает решение об объявлении мобилизации в России / Коллаж: Главред, фото: скриншот с YouTube, t.me/news_kremlin

О чем идет речь в материале:

Готовит ли Кремль новую волну мобилизации осенью

Как в России принудительно вербуют мужчин на фронт

Как Путин хочет пополнить армию РФ без объявления мобилизации

Украина фиксирует все больше признаков подготовки страны-агрессора России к мобилизации. Однако эксперты расходятся во мнениях относительно того, решится ли кремлевский диктатор и военный преступник Владимир Путин объявить о проведении мобилизации.

Главред выяснил, каковы шансы того, что в РФ объявят мобилизацию, а также какие альтернативы есть у Кремля для набора россиян в ряды армии.

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Кремль хочет усилить мобилизационную готовность

По данным Службы внешней разведки Украины, в информационном пространстве РФ все чаще появляются признаки того, что Кремль готовится усилить мобилизационную готовность, ведь темпы набора добровольцев в армию заметно замедляются.

По словам заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева, в январе–июне 2026 года контракты с Минобороны заключили около 200 тысяч человек, ещё 16 тысяч вступили в добровольческие формирования.

Медведев озвучил новую статистику по контрактникам / фото: скриншот

Год назад за тот же период эти показатели превышали 210 тысяч и 18 тысяч соответственно - официальная статистика фиксирует сокращение набора на 5–11%, а по оценкам немецкого исследователя Яниса Клюге, весной реальное падение темпов достигало около 20%.

На этом фоне в России резко выросло количество вакансий, связанных с воинским учетом: в конце июля на платформе Headhunter насчитывалось более 2,5 тысяч таких объявлений, почти треть из которых была опубликована лишь за последнюю неделю.

Сотрудников ищут в Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Нижнем Новгороде, Белгороде, Казани, Уфе, Краснодаре, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге и Хабаровске - среди работодателей "Роскосмос", "Почта России" и "Ростелеком".

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв тем временем расширил полномочия регионального штаба на случай мобилизации или введения военного положения, а Минтруда рекомендует регионам заранее готовить трудовых мигрантов для замены работников, которых могут призвать в армию.

Растёт и тревожность в российском обществе: в июле количество поисковых запросов о мобилизации в "Яндексе" достигло 1,2 миллиона, а доля россиян, оценивающих обстановку как тревожную, за неделю выросла с 53% до 57%. Спрос на аренду жилья в Армении тем временем превысил уровень февраля 2022 года.

В то же время признаков подготовки к масштабному призыву резервистов пока нет - закупки медицинского имущества и военного снаряжения остаются примерно на уровне прошлого года.

Путин подписал новый закон о призыве отдельных категорий

По данным российских СМИ, глава Кремля Владимир Путин подписал федеральный закон, который уточняет перечень статей Уголовного кодекса РФ. Наличие судимости или следствия по этим статьям ранее делало невозможным заключение контракта с Минобороны и отправку на войну.

Путин подписал новый закон / фото: t.me/news_kremlin

Из списка исключили преступления малой и средней тяжести, отдельные нарушения в сфере оборота оружия и взрывчатых веществ, нарушения правил безопасности, а также некоторые военные и транспортные преступления.

Под запретом на подписание контракта остаются лица, проходящие по статьям о педофилии, терроризме, государственной измене, шпионаже, диверсиях, экстремизме, вымогательстве и ряде других тяжких преступлений против государства и общественной безопасности. Документ опубликован на сайте правовых актов и уже вступил в силу.

Россия не способна нарастить численность армии

Директор программ по безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI" Павел Лакийчук в эфире телеканала "Киев24" заявил, что враг подготовил законодательную и нормативную базу, в частности в отношении мобилизационных действий и подготовки силовиков, но сама исполнительная машина остается без изменений.

"Весь этот блок подготовлен. Уже переведен в режим готовности к проведению мобилизации. Но сама система не реформирована. Без нее это бессмысленное дело", - сказал Лакийчук.

По его словам, главным признаком подготовки к возможному осеннему призыву является реформирование организационно-мобилизационных структур российской армии - именно этого пока не происходит.

Лакийчук прокомментировал стратегию Кремля / фото: скриншот

"Они подготовили всё для того, чтобы "завтра" по команде этот поток принудительных добровольцев, или как их там называть, бросить в мясорубку. Но не реформирована сама система - полигоны, склады, которые должны обеспечить подготовку этого контингента. Она сейчас остается прежней, в размере 300–350 тысяч", - добавил эксперт.

Россия вместо мобилизации прибегает к принуждению

Издание The Wall Street Journal пишет, что Россия все более агрессивно заставляет мужчин призывного возраста идти на военную службу, поскольку добровольный набор пробуксовывает, а наступление Москвы на фронте в Украине терпит неудачи.

В небольших городах вербовщики хватают мужчин прямо на улицах или под предлогом проверки документов, а в военкоматах их избивают и запугивают, пока те не подпишут контракт.

В одном из подтвержденных случаев в Пензенской области мужчину вызвали в полицию якобы для проверки документов, а там уже ждали вербовщики, которые отвезли его в военкомат и избили - спасти мужчину удалось буквально в последний момент перед медосмотром, после которого вернуться назад было бы уже невозможно.

Принудительная мобилизация в Пензенской области / фото: скриншот

Подобные рейды WSJ фиксирует по всей стране - в Татарстане, Ярославской и Амурской областях, в Калуге, Воронеже и Архангельске, где за "сдачу" знакомого в военкомат предлагают до 100 тысяч рублей.

Власти официально всё отрицают и угрожают уголовными делами тем, кто публикует видео избиений, а блогеров, привлекающих внимание к этой проблеме, преследует ФСБ.

По оценкам аналитиков издания, эти методы уже частично компенсируют потери на фронте, которые достигают 30–40 тысяч убитых и раненых ежемесячно, но вряд ли дадут России существенный прорыв.

Путин может принять решение о новой волне мобилизации, но ищет альтернативы

Американский Институт изучения войны (ISW) связывает возможную мобилизацию с политическим календарем Кремля. В своём отчёте аналитики отмечают, что возможная новая волна мобилизации в России будет зависеть от личного решения российского диктатора Владимира Путина.

Окончательное решение по мобилизации примет Путин / фото: t.me/news_kremlin

Кремль оптимизирует бюрократические процедуры, связанные с мобилизацией, еще с 2025 года: в частности, в ноябре того же года Путин подписал закон, изменяющий административный процесс призыва, переводя его на круглогодичный цикл вместо прежних полугодовых.

Но, согласно имеющимся у института данным, пока кремлевские чиновники рассматривают широкий спектр вариантов для обеспечения возможной мобилизации в будущем, Путин, вероятно, продолжает взвешивать все альтернативы.

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