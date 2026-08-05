РФ ударила баллистикой по Киеву и области: вспыхнули пожары, много жертв

После вражеского удара повреждены склады, предприятия и промышленные объекты.

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Что известно о последствиях ночного удара РФ по Киеву 5 августа / Коллаж: Главред, фото: ГосЧС

Кратко:

РФ ударила баллистикой по Киеву и области

14 человек погибли, десятки получили ранения

Возникли пожары и разрушения в нескольких районах

В ночь на 5 августа российская оккупационная армия нанесла ракетный удар по по Киеву и Киевской области. В результате атаки есть погибшие, пострадавшие, пожары и разрушения.

Как сообщили в ГосЧС, количество пострадавших в результате вражеской атаки возросло до 15 человек. Один человек погиб.

видео дня

Пожары в Оболонском, Святошинском и Деснянском районах локализованы.

По данным мэра Киева Виталия Кличко, 24 человека пострадали после ночного удара РФ. 15 раненых медики госпитализировали. Четверо пострадавших находятся в тяжелом состоянии. По данным медиков, погиб один человек.

Карта движения вражеских воздушных целей минувшей ночью. / t.me/war_monitor

Как пишет мониторинговый канал monitor, оккупанты нанесли удар по Киеву и области при помощи баллистики. В столице в результате ударов возникли пожары и разрушения в Оболонском, Святошинском, Голосеевском и Деснянском районах.

"Повреждены нежилые и складские здания, на территории промышленного предприятия произошла незначительная утечка аммиака", - говорится в сообщении.

В Киевской области в Броварском районе возникли масштабные пожары на территории логистических и складских комплексов, производственных и торговых объектов.

В Фастовском районе горело предприятие, в Бучанском – логистические комплексы. Информация о пострадавших уточняется.

Последствия атаки на Киевщину

Как сообщили в ГосЧС, спасатели продолжают ликвидировать последствия вражеских ударов по Киевской области.

В Броварском районе в результате атаки возникли масштабные пожары на территории логистических и складских комплексов, производственных предприятий, торговых объектов и других объектов.

В Фастовском районе в селе Калиновка в результате вражеского удара возник пожар на территории предприятия. Пожар ликвидирован.

В Бучанском районе в результате вражеской атаки произошли пожары на территории логистических комплексов.

Информация о погибших, пострадавших и других последствиях атаки уточняется.

Обновлено. Во время ночной вражеской атаки 14 человек погибли и 27 пострадали в Киевской области. Всем раненым оказывается необходимая медицинская помощь, сообщили в ГосЧС.

Спасатели работают на четырех локациях в Броварском районе, двух – в Бучанском и одной – в Фастовском районе.

В Броварском районе в результате атак возникли масштабные пожары складских зданий в г. Бровары, поселке Большая Дымерка, селе Квитневе и селе Перемога.

В Фастовском районе на территории одного из предприятий ликвидирован пожар транспортных средств.

В Бучанском районе продолжается ликвидация пожара складского здания в с. Чайки. В с. Софиевская Борщаговка ликвидирован пожар на территории логистического предприятия.

Отметим, под ракетный удар 5 августа попали "Эпицентр", "Новая почта", Rozetka, склады Novus.

Было опубликовано видео последствий атаки:

Обновлено 07:35. В ОВА сообщили, что ночью Киевщина снова пережила одну из самых трагических вражеских атак. Российский удар унес жизни 14 мирных людей.

Больше всего жертв – в Броварском районе, где погибли девять человек. В Бучанском районе враг убил еще четырех мирных жителей. Еще один человек погиб в Фастовском районе.

Пострадали 22 жителя области. В Броварском районе ранения получили 12 человек, в Фастовском – трое, еще семеро пострадали в Бучанском районе.

Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

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