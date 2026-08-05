РФ ударила баллистикой по Киеву и области: вспыхнули пожары, много жертв

Кратко:
- РФ ударила баллистикой по Киеву и области
- 14 человек погибли, десятки получили ранения
- Возникли пожары и разрушения в нескольких районах
В ночь на 5 августа российская оккупационная армия нанесла ракетный удар по по Киеву и Киевской области. В результате атаки есть погибшие, пострадавшие, пожары и разрушения.
Как сообщили в ГосЧС, количество пострадавших в результате вражеской атаки возросло до 15 человек. Один человек погиб.
Пожары в Оболонском, Святошинском и Деснянском районах локализованы.
По данным мэра Киева Виталия Кличко, 24 человека пострадали после ночного удара РФ. 15 раненых медики госпитализировали. Четверо пострадавших находятся в тяжелом состоянии. По данным медиков, погиб один человек.
Как пишет мониторинговый канал monitor, оккупанты нанесли удар по Киеву и области при помощи баллистики. В столице в результате ударов возникли пожары и разрушения в Оболонском, Святошинском, Голосеевском и Деснянском районах.
"Повреждены нежилые и складские здания, на территории промышленного предприятия произошла незначительная утечка аммиака", - говорится в сообщении.
В Киевской области в Броварском районе возникли масштабные пожары на территории логистических и складских комплексов, производственных и торговых объектов.
В Фастовском районе горело предприятие, в Бучанском – логистические комплексы. Информация о пострадавших уточняется.
Последствия атаки на Киевщину
Как сообщили в ГосЧС, спасатели продолжают ликвидировать последствия вражеских ударов по Киевской области.
В Броварском районе в результате атаки возникли масштабные пожары на территории логистических и складских комплексов, производственных предприятий, торговых объектов и других объектов.
В Фастовском районе в селе Калиновка в результате вражеского удара возник пожар на территории предприятия. Пожар ликвидирован.
В Бучанском районе в результате вражеской атаки произошли пожары на территории логистических комплексов.
Информация о погибших, пострадавших и других последствиях атаки уточняется.
Обновлено. Во время ночной вражеской атаки 14 человек погибли и 27 пострадали в Киевской области. Всем раненым оказывается необходимая медицинская помощь, сообщили в ГосЧС.
Спасатели работают на четырех локациях в Броварском районе, двух – в Бучанском и одной – в Фастовском районе.
В Броварском районе в результате атак возникли масштабные пожары складских зданий в г. Бровары, поселке Большая Дымерка, селе Квитневе и селе Перемога.
В Фастовском районе на территории одного из предприятий ликвидирован пожар транспортных средств.
В Бучанском районе продолжается ликвидация пожара складского здания в с. Чайки. В с. Софиевская Борщаговка ликвидирован пожар на территории логистического предприятия.
Отметим, под ракетный удар 5 августа попали "Эпицентр", "Новая почта", Rozetka, склады Novus.
Было опубликовано видео последствий атаки:
Обновлено 07:35. В ОВА сообщили, что ночью Киевщина снова пережила одну из самых трагических вражеских атак. Российский удар унес жизни 14 мирных людей.
Больше всего жертв – в Броварском районе, где погибли девять человек. В Бучанском районе враг убил еще четырех мирных жителей. Еще один человек погиб в Фастовском районе.
Пострадали 22 жителя области. В Броварском районе ранения получили 12 человек, в Фастовском – трое, еще семеро пострадали в Бучанском районе.
Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.
Новость дополняется...
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред