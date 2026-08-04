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Забытый трюк бабушек: как вернуть носкам белизну без химии и стирки

Константин Пономарев
4 августа 2026, 20:38
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Белые носки могут снова выглядеть белоснежными без использования отбеливателя. Натуральный способ помогает уменьшить серость и желтые пятна.
Белые носки снова станут белоснежными
Белые носки снова станут белоснежными / Коллаж Главред, фото: скриншот с YouTube

Вы узнаете:

  • Почему солнечный свет оказался лучше отбеливателя
  • Как вернуть белизну носкам без лишней стирки
  • Какую ошибку при уходе за белыми вещами совершают многие

Белые носки быстро теряют свежий вид, покрываются серым налетом и желтеют уже после нескольких носок. Однако вернуть им яркость можно без отбеливателя и даже без повторной стирки. Для этого понадобится только один природный помощник - солнечный свет.

Многие хозяйки пытаются избавиться от пятен с помощью отбеливателя, однако такой способ не всегда оправдан. Несмотря на дезинфицирующие свойства, хлорные средства плохо справляются с жиром, потом и кожным салом, которые глубоко проникают в волокна ткани. Более того, частое использование отбеливателя может ослабить материал, вызвать пожелтение и сократить срок службы носков. Об этом пишет Mirror.

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Как солнечный свет помогает сделать носки белее

Эксперт по экологичной уборке Марили Нельсон рассказала, что обычное высушивание вещей под прямыми солнечными лучами способно заметно улучшить их внешний вид.

"Чтобы высушить одежду, простыни, одеяла, тканевые подгузники и другие вещи на солнце, просто оставьте их на несколько часов под прямыми солнечными лучами, и вы увидите, как пятна исчезают", - объяснила она.

Солнечный свет помогает сделать носки белее
Солнечный свет помогает сделать носки белее / Фото: Shutterstock

Этот способ известен уже много лет и получил название "отбеливание на солнце". Ультрафиолетовые лучи помогают разрушать органические загрязнения (следы пота, кожного жира и остатки пищи). В результате пятна становятся менее заметными или полностью исчезают.

Кроме того, солнечный свет запускает процессы естественного окисления, благодаря которым кислород помогает расщеплять загрязнения. Еще одним плюсом является, то что ультрафиолет способен снижать количество бактерий, вызывающих неприятный запах и пожелтение ткани.

Как правильно использовать солнечный свет

Для достижения лучшего результата белые носки рекомендуется вывешивать на улицу в самые солнечные часы. Это примерно с полудня до 15:00.

Во время сушки их желательно вывернуть, чтобы солнечный свет равномерно воздействовал на обе стороны ткани. При этом слишком долго держать вещи под палящими лучами не стоит, поскольку продолжительное воздействие ультрафиолета может ослабить волокна материала.

Носки можно замочить в растворе лимонного сока или соды
Носки можно замочить в растворе лимонного сока или соды / Фото: скриншот с Youtube

После нескольких часов на солнце носки достаточно встряхнуть и занести домой. Во многих случаях ткань становится заметно светлее, а неприятные запахи исчезают.

Что делать, если носки остались серыми

Если после солнечной сушки ткань все еще выглядит тусклой, можно предварительно замочить носки в растворе лимонного сока или кристаллической соды. Это поможет усилить эффект естественного отбеливания.

При этом специалисты напоминают, что метод подходит только для белой и светлой одежды. Цветные вещи под воздействием яркого солнца могут выцветать и терять насыщенность оттенков.

Использование солнечного света не заменяет полноценную стирку, но помогает поддерживать белые вещи свежими и яркими без постоянного применения агрессивной бытовой химии.

Ранее Главред писал о том, что устойчивый запах пота наконец исчезнет из одежды. Специалисты по уходу за тканями назвали восемь привычек, от которых зависит срок службы лосин, топов и компрессионных футболок.

Также сообщалось о том, что полотенца снова станут мягкими и пушистыми. Это связано с силиконовым покрытием, которое производители используют для защиты волокон.

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Об источнике: The Mirror

The Mirror - один из самых известных и авторитетных новостных брендов Великобритании, выходящий с 1903 года. Издание охватывает широкую аудиторию как в печатном формате, так и в цифровой среде, донося до миллионов читателей важнейшие события Великобритании и мира. Его журналистский подход основывается на точности, динамичности и доступности информации.

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