Старые серые носки снова станут идеально белыми: поможет простой домашний раствор

Основной причиной потери белого цвета является скопление частиц грязи и пота в волокнах ткани.

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Как отстирать старые и серые носки до белого цвета / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

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Как отстирать белые носки

Какой простой метод в этом поможет

Белые носки — это классика, которая мгновенно освежает любой образ, но в то же время и настоящий кошмар для хозяек. Буквально после нескольких носок и стирок они безжалостно сереют, желтеют и покрываются пятнами, которые, казалось бы, не выведет ни один супердорогой порошок.

Многие просто списывают такие вещи в категорию "домашних" или вообще выбрасывают. Однако спешить не стоит. Вернуть белоснежный вид даже старым носкам можно с помощью простого копеечного трюка, пишет ТСН.

Почему обычная стирка "проигрывает" битву за белье

Главный враг белых вещей — грязь и пот, которые въедаются глубоко в волокна ткани. Барабан стиральной машины и стандартное моющее средство часто просто не способны вымыть эти микрочастицы. Ситуацию существенно ухудшают несколько факторов:

стирка в жесткой воде;

низкий температурный режим;

совместная стирка с цветными вещами (даже светлых оттенков);

игнорирование предварительного замачивания.

В результате ткань тускнеет, и привычный цикл стирки уже не помогает.

Формула "3 на 3": спасительный раствор, который есть на каждой кухне

Вместо того чтобы покупать агрессивные хлорные отбеливатели, которые только разрушают структуру ткани и делают её тонкой, воспользуйтесь проверенным домашним методом. Его суть заключается в правиле "3 ложки на 3 литра".

Для этого возьмите 3 столовые ложки обычной пищевой соды и полностью растворите их в 3 литрах тёплой воды.

Затем окуните носки в приготовленный раствор и оставьте на 1–2 часа. Сода мягко проникнет в волокна, размочит застарелую грязь и одновременно устранит неприятные запахи. После такого замачивания отправьте вещи в стиральную машину или постирайте вручную, как обычно.

Если на носках есть застарелые желтые пятна или сильные следы от обуви, усильте раствор для экстремальных случаев. Добавьте к соде 1 столовую ложку перекиси водорода и немного натертого хозяйственного мыла. Эта комбинация "оживит" даже безнадежные вещи.

Для каких вещей подходит этот метод

Этот копеечный способ абсолютно безопасен, но имеет свои ограничения из-за специфики действия соды.

Метод идеально подойдет для белых хлопковых и плотных спортивных носков, а также для любого светлого нижнего белья из хлопка.

Однако категорически не рекомендуется применять этот раствор для цветных вещей, поскольку они могут непредсказуемо полинять. Также стоит воздержаться от обработки деликатных тканей, таких как шелк или шерсть — они рискуют навсегда потерять свою форму.

Как сохранить белье надолго: 4 золотых правила

Чтобы не приходилось каждый раз проводить генеральное отбеливание, придерживайтесь простой рутины:

Строгая сортировка: стирайте белое только с белым.

Никаких отлагательств: не оставляйте грязные белые носки в корзине для белья на неделю — стирайте их как можно скорее.

Профилактика: сделайте легкое замачивание постоянной привычкой перед основной стиркой.

Правильная сушка: по возможности сушите белые вещи на свежем воздухе под солнечными лучами — ультрафиолет действует как природный отбеливатель.

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Об источнике: ТСН ТСН (Телевизионная служба новостей) — ежедневная информационная телепрограмма новостей канала "1+1", производимая "1+1 Media". ТСН является одной из самых популярных новостных программ в Украине. В декабре 2012 года программа установила абсолютный рекорд, завоевав долю аудитории 31,5 %. Это означает, что почти треть зрителей в Украине смотрела выпуски ТСН, пишет Википедия.

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