Врач назвал идеальную температуру для стирки и удивил миллионы людей

Названа температура стирки, которая помогает снизить расходы на электроэнергию. Однако многие пользователи продолжают выбирать 40 градусов.

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Врач назвал идеальную температуру для стирки / Коллаж Главред, фото: скриншот с YouTube, instagram.com/bbcmorninglive

Вы узнаете:

Почему врач считает 40 градусов самой бесполезной температурой

Для каких случаев действительно нужна стирка при 60 градусах

Чем совет эксперта о 20 градусах удивил миллионы людей

Телеведущий и врач доктор Ксанд ван Туллекен вызвал оживленные обсуждения после того, как рассказал, при какой температуре, по его мнению, следует стирать большинство вещей.

Эксперт заявил, что избегает режимов на 90 и 40 градусов, а для повседневной одежды предпочитает гораздо более низкие температуры. Об этом он рассказал во время эфира программы BBC Morning Live.

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Доктор объяснил, что стирка при 90 градусах действительно уничтожает бактерии, однако такая температура может серьезно повредить ткани и заметно увеличить расходы на электроэнергию. По его словам, этот режим стоит использовать только в исключительных случаях.

Почему 90 градусов подходят не всегда

Эксперт отметил, что подобная температура фактически приближается к кипячению. По его словам, такая обработка может сократить срок службы одежды и сделать стирку значительно дороже.

При этом режим в 60 градусов он считает полезным в ситуациях, когда требуется повышенная дезинфекция. Например, если в доме кто-то заболел или существует риск распространения инфекций, включая норовирус.

Что не так со стиркой при 40 градусах

Наибольшее удивление у зрителей вызвало отношение доктора к температуре 40 градусов. По его мнению, такой режим не дает заметных преимуществ.

"Это слишком горячо, чтобы экономить, и слишком холодно, чтобы что-либо убивать", - пояснил он.

Cтирка при 90 градусах может серьезно повредить ткани / Фото: instagram.com/bbcmorninglive

Вместо этого врач рекомендует выбирать либо более интенсивную стирку при необходимости дезинфекции, либо более экономичные режимы.

По словам специалиста, переход с 40 на 30 градусов позволяет сократить расходы на электроэнергию почти на 40%. А для большинства повседневных вещей он и вовсе предпочитает температуру около 20 градусов.

Почему эксперт выбирает 20 градусов

Доктор Ксанд рассказал, что стирает при 20 градусах практически всю одежду, кроме спортивной формы. По его словам, такой режим помогает экономить до 62% затрат на электроэнергию по сравнению со стиркой при 40 градусах.

Что и при какой температуре стирать, стирка, вещи / Инфографика: Главред

Однако он подчеркнул, что при низкотемпературной стирке необходимо уделять больше внимания уходу за самой стиральной машиной. В частности, регулярно очищать лоток для моющих средств, протирать барабан и запускать специальные циклы очистки, предусмотренные производителем.

Смотрите в видео о том, какую температуру выбрать для стирки:

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Также сообщалось о том, что многие стирают одежду неправильно. Некоторым вещам требуется стирка после каждого использования, тогда как другие могут носиться несколько раз, прежде чем их нужно будет постирать.

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