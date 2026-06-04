Как приучить ребенка к горшку: врач назвала идеальный возраст, чтобы снять подгузник

Специалист объяснила, какую самую распространенную ошибку допускают родители, когда пытаются приучить ребенка к горшку.

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Врач объяснила, когда ребенок может отказаться от подгузников / Коллаж: Главред, фото: скриншот с YouTube, pixabay

Вы узнаете:

Почему не стоит сажать ребенка на горшок до определенного возраста

Как мягко отказаться от подгузников в пользу горшка

Для родителей в первые 3 года крайне важно научить ребенка нескольким навыкам. Среди них есть умение ходить на горшок. Некоторые считают, что ребенка важно как можно скорее посадить на горшок.

Однако Главред узнал, что это не совсем так. Как правильно отучить ребенка от подгузников, в TikTok рассказала врач-педиатр и консультант по грудному вскармливанию Дарья Ковальчук.

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Когда ребенка можно начинать приучать к горшку

Педиатр подчеркивает, что начинать переход от подгузников к горшку стоит только после 18-месячного возраста.

"Все попытки приучить ребенка раньше не имеют никакого смысла, потому что мозг, нервная система, нейронные связи должны созреть и функционировать в нужном нам русле", — пояснила Ковальчук.

Ребенок должен понимать, что он хочет в туалет, и составлять определенную последовательность действий при походе на горшок. Ребенок до 18 месяцев этого сделать никак не сможет, потому что его мозг не готов.

"Приучать детей к горшку нужно тогда, когда они уже физиологически к этому готовы. В большинстве случаев это происходит после двух лет", — подчеркнула врач.

Смотрите видео с объяснением врача:

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О персоне: Дарья Ковальчук Дарья Ковальчук — врач-педиатр и консультант по грудному вскармливанию. Член Клуба педиатров и общественной организации "Молочные реки Украины". В соцсетях имеет аудиторию более 25 тысяч пользователей.

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