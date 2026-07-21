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Атака на Крым: в Симферополе - масштабный пожар в районе логистического центра

Анна Ярославская
21 июля 2026, 08:37
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Дроны могли поразить логистический центр компании "ПУД".
Атака на Крым
Атака на Крым - дроны ударили по Симферополю и Севастополю / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Коротко:

  • Дроны атаковали Симферополь и Севастополь
  • Вблизи Симферополя вспыхнул масштабный пожар
  • Целью могла стать логистическая база сети "ПУД"

В ночь на 21 июля беспилотники в очередной раз атаковали временно оккупированный Крым, вызвав серию взрывов в Симферополе и Севастополе. Вблизи Симферополя после атаки разгорелся масштабный пожар, сообщают аналитики Telegram-канала Крымский ветер.

OSINT-каналы со ссылкой на показания очевидцев предполагают, что дроны могли поразить логистический центр компании "ПУД", расположенный в селе Чистенькое Симферопольского района - сначала там были слышны пролёты дронов, затем взрывы, после чего произошло возгорание.

видео дня

"По сообщениям наших подписчиков, в селе Чистенькое Симферопольского района горит крупный оптово-распределительный центр сети "ПУД", - пишут аналитики канала.

"Данная информация требует подтверждения", - добавили мониторы.

Эксперты уточняют, что "ПУД" ("Продукты у дома") - крупная торговая сеть, которая работает в Крыму с 2015 года на базе захваченных Россией магазинов украинской сети "АТБ", специализируется на продаже продовольствия и насчитывает более 8 тысяч товарных позиций. Юридический адрес сети - в российском Краснодаре, а физический - в оккупированном Симферополе.

На момент публикации никаких официальных подтверждений о поражении этого объекта оккупантами не поступало. Спустя некоторое время аналитики уточнили, что "попадание" могло произойти по зданию, расположенному рядом с логистическим центром, а перед этим в самом Симферополе прогремела серия взрывов, и на окраинах города наблюдалось яркое зарево.

Атака дронов на Севастополь

Кроме того, ночью в оккупированном Севастополе были слышны взрывы и активная деятельность российских мобильных огневых групп. Так называемый губернатор города Михаил Развожаев около 01:00 сообщил, что в Севастополе работает ПВО, пытаясь отразить атаку дронов.

"Наши военные ведут работу по уничтожению вражеских БПЛА с помощью различных средств поражения, в том числе стрелкового оружия", - отметил оккупационный губернатор.

По его словам, в районе Северной стороны сбито как минимум два беспилотника.

Смотрите видео - Ночью в Крыму прогремели взрывы:

скриншот

Атаки на Крым - новости

Как писал Главред, в ночь на 14 июля временно оккупированный Крым атаковали дроны. Под удар, веротяно, попали энергетические объекты оккупантов, в результате чего возникли перебои с электричеством. В частности, взрывы и стрельбу было слышно в Керчи. Крымский мост был перекрыт на фоне обстрела.

В ночь на 12 июля во временно оккупированном Крыму раздавались взрывы. В Севастополе ввели ограничения на электроснабжение, а оккупационные власти заявили об атаке беспилотников и работе ПВО.

Ночь на 11 июля во временно оккупированном Крыму была неспокойной. Мощные взрывы гремели в районах городов Саки и Симферополь, после чего у многих местных жителей начались перебои с электричеством.

В ночь на 10 июля во временно оккупированном Крыму также гремели взрывы. Предварительно, в городе был нанесен удар по электроподстанции ПС 110/10 кВ "Мийнаки", которая является важным энергетическим узлом.

Крымский мост, атаки на Крымский мост
Самые громкие атаки на Крымский мост / Инфографика: Главред

Крым стал главной уязвимостью РФ - Politico

Оккупированный Крым, который Кремль долгие годы позиционировал как неприкосновенный форпост своей военной мощи, стремительно превращается из главного достижения российского диктатора Владимира Путина в критическую уязвимость РФ. Об этом пишет издание Politico.

Полуостров изначально задумывался Москвой как ключевой плацдарм для контроля над Черным морем и символ имперских амбиций российского президента. Однако сейчас эти планы находятся под угрозой.

Журналисты отмечают: война в Украине началась с аннексии полуострова в 2014 году и закончится именно в Крыму.

"Крым - это золотой ключ к имперским амбициям России", - заявил Илья Павленко, бывший заместитель главы Главного управления разведки Украины.

Загороднюк считает, что у Украины есть примерно год, чтобы развить технологическое превосходство, которое сейчас позволяет оказывать давление на Россию.

"Конечно, [Россия] в конце концов скопирует нас. Мы, безусловно, не можем позволить себе терять время", - подчеркнул он.

Хотя Украина надеется сделать удержание полуострова еще более сложным и дорогостоящим для России, чем оно уже есть, для самой Украины удержать его, вероятно, будет так же сложно и дорого.

Другие новости:

Об источнике: Крымский ветер

"Крымский ветер" - это Telegram-канал и мониторинговое сообщество, которое публикует оперативную информацию о событиях во временно оккупированном Крыму.

Канал специализируется на сообщениях о военной активности РФ на полуострове, взрывах, пожарах на военных объектах, перемещении техники, а также последствиях атак на объекты оккупационных сил. Информация часто основана на свидетельствах местных жителей, открытых источниках и данных спутникового мониторинга.

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