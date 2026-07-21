Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

Соратница Трампа Лора Лумер, которая раньше была на стороне РФ, прибыла в Украину

Анна Косик
21 июля 2026, 11:30
google news Подпишитесь
на нас в Google
По прибытии в Киев блогерша резко отреагировала на заявление российской пропагандистки.
Соратница Трампа Лора Лумер, которая раньше была на стороне РФ, прибыла в Украину
Лумер ясно дала понять пропагандистке, что она думает о РФ / Коллаж: Главред, фото: скриншоты с YouTube, x.com/M_Simonyan

Главное:

  • В Киев приехала Лора Лумер
  • Блогерша назвала себя жертвой российской пропаганды
  • Лумер назвала Россию жестокой и выступила в поддержку Украины

Ультраправая активистка и блогер из окружения президента США Дональда Трампа Лора Лумер, которая ранее поддерживала страну-агрессора Россию, приехала в Украину.

Об этом она сообщила на своей странице в соцсети X. Появление Лумер в Киеве сильно смутило российскую пропагандистку Маргариту Симоньян. Она оставила комментарий под постом Лумер.

видео дня

"Жду сбалансированного репортажа из Киева. Надо отдать должное госпоже Лумер, нам действительно нравились ее колонки для RT в прошлом", - написала россиянка.

Лумер в ответ отметила, что она может удалить свои колонки из российского государственного пропагандистского СМИ или оставить их как напоминание о том, что она тоже когда-то "стала жертвой российской пропаганды, но теперь видит правду".

"Я рада быть здесь, Маргарита! Я только что прибыла в Украину. Дорога сюда заняла целую вечность из-за российских террористов, которые разрушили авиасообщение. После 30 часов путешествия я с нетерпением жду возможности показать миллионам сторонников Трампа и американцам, насколько жестока Россия и почему следующими могут стать Соединенные Штаты, если мы не проснемся и не осознаем опасность, которую несет идеология многополярности", - подчеркнула блогерша.

Соратница Трампа Лора Лумер, которая раньше была на стороне РФ, прибыла в Украину
Ответ блогерши российской пропагандистке / фото: скриншот

В РФ пропагандисты подняли "бунт"

Главред писал, что, по данным аналитиков ISW, российские пропагандисты раскритиковали заявления оккупационных властей о якобы полной защите сухопутного маршрута в Крым от украинских ударов.

Они заявили, что российские военные не контролируют ситуацию, а украинские дроны продолжают атаковать важную логистическую артерию. Российские военные блогеры также опровергли версию о том, что снижение количества поражений российской техники стало результатом эффективной работы российской противовоздушной обороны.

Российские пропагандисты - последние новости по теме

Напомним, Главред писал, что российский пропагандист Захар Прилепин начал паниковать из-за войны в Украине. По его словам, армия РФ начала терять территории, о чем умалчивает командование РФ. Он отметил, что тенденции на фронте ухудшаются для россиян.

Накануне также пропагандист Игорь Димитриев заявил, что война в Украине может закончиться только поражением РФ. По его мнению, у Кремля уже не осталось вариантов, как "выйти из ситуации без больших потерь".

Ранее российские пропагандисты активно распространяли информацию о якобы планах Великобритании и Франции предоставить Украине ядерное оружие. Но эти заявления являются безосновательными и свидетельствуют о попытках Кремля влиять на общественное мнение внутри РФ.

Больше новостей:

О персоне: Лора Лумер

Лора Лумер - американская ультраправая политическая активистка, конспиролог и интернет-персона, пишет Википедия.

Родилась в Тусоне, штат Аризона. Лумер работала активисткой в нескольких организациях, включая Project Veritas, Geller Report, Rebel News и InfoWars. Она называла себя "белой националисткой" и "гордой исламофобкой", неоднократно делая расистские и антимусульманские заявления в общественных местах. В настоящее время она ведёт шоу Loomer Unleashed, которое транслируется еженедельно на Rumble.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
война в Украине новости США Дональд Трамп Маргарита Симоньян
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Очередная фейковая "победа" РФ в Константиновке: в ISW рассказали о текущей ситуация

Очередная фейковая "победа" РФ в Константиновке: в ISW рассказали о текущей ситуация

12:16Фронт
Тарифа в 90 грн для киевлян не будет: в КГГА назвали реальную цену на воду

Тарифа в 90 грн для киевлян не будет: в КГГА назвали реальную цену на воду

11:44Экономика
Взрывчатку спрятали в кастрюлях: СБУ сорвала двойной теракт в Ивано-Франковске

Взрывчатку спрятали в кастрюлях: СБУ сорвала двойной теракт в Ивано-Франковске

10:59Украина
Реклама

Популярное

Ещё
От русизма "дворник" пора отказаться: как правильно назвать профессию на украинском

От русизма "дворник" пора отказаться: как правильно назвать профессию на украинском

Томаты будут как мед и без трещин: простая схема подкормки на стадии созревания

Томаты будут как мед и без трещин: простая схема подкормки на стадии созревания

Тест на IQ: нужно найти 3 различия на картинке девушки в кофейне за 19 с

Тест на IQ: нужно найти 3 различия на картинке девушки в кофейне за 19 с

Огурцы в бутылках без стерилизации: идеальная заготовка без лишних хлопот

Огурцы в бутылках без стерилизации: идеальная заготовка без лишних хлопот

Зеленский рассматривает отставку Сырского: в Bloomberg назвали вероятного преемника

Зеленский рассматривает отставку Сырского: в Bloomberg назвали вероятного преемника

Последние новости

13:02

Китайский гороскоп на завтра, 22 июля: Крысам - идеи, Обезьянам - сюрпризы

12:45

Жена оккупанта переехала в чужое жилье и пожаловалась на грязь - реакция украинцев

12:24

Почему одна кошка постоянно лижет другую: учёные раскрыли язык мурлык

12:16

Очередная фейковая "победа" РФ в Константиновке: в ISW рассказали о текущей ситуация

12:08

Как сказать на украинском "мне по барабану" — меткие, но малоизвестные фразыВидео

Россия исчерпала резервы: запрет экспорта дизеля не спасет Кремль от кризиса - ГардусРоссия исчерпала резервы: запрет экспорта дизеля не спасет Кремль от кризиса - Гардус
12:00

Актеры Тышкевич и Томусяк рассекретили пол первенца

11:44

Тарифа в 90 грн для киевлян не будет: в КГГА назвали реальную цену на воду

11:30

Соратница Трампа Лора Лумер, которая раньше была на стороне РФ, прибыла в Украину

11:29

Жена оригинально отомстила мужу всего за $6: такого не ожидал никто

Реклама
10:59

Взрывчатку спрятали в кастрюлях: СБУ сорвала двойной теракт в Ивано-ФранковскеФото

10:58

Китай нанес двойной удар по РФ: какие еще страны также отворачиваются от Кремля

10:49

Ленивая пицца за 35 минут: рецепт восхитительного домашнего блюда

10:46

Занудный Козерог и Рыбы-мученики: что друзья говорят за спиной каждого знака зодиака

10:35

Три знака зодиака оставят одиночество позади: кого удивит судьба

10:27

Сорняки засохнут за день вместе с корнями: простое средство из кухниВидео

09:48

Зона "свободной охоты": украинские дроны открыли новый фронт против логистики РФ

09:26

Тарифы на воду в Киеве могут вырасти втрое: сколько будет стоить куб

09:24

В РФ пропагандисты устроили "бунт" против Кремля из-за лжи о Крыме — ISW

08:37

Атака на Крым: в Симферополе - масштабный пожар в районе логистического центраВидео

08:17

Гороскоп на завтра, 22 июля: Скорпионам — награда, Водолеям — признание

Реклама
07:42

В Липецке - взрывы: под удар мог попасть завод, поставлявший сталь для ракетВидео

06:57

Зеленский рассматривает отставку Сырского: в Bloomberg назвали вероятного преемника

05:36

Поймают волну удачи: какие три знака зодиака станут счастливчиками 21 июля

04:41

Сленг, о котором стыдно вспоминать: кого в СССР пренебрежительно называли "мочалками"

04:00

Тест на IQ: нужно найти 3 различия на картинке девушки в кофейне за 19 с

03:58

Главные угодники по гороскопу: кто ставит чужие потребности выше своих

03:32

Сигнал, который нельзя игнорировать — почему собака пьет много водыВидео

03:01

Гороскоп для Тельца на август 2026 года: затмения принесут важные перемены

02:40

Черная полоса заканчивается: какие знаки зодиака вырвутся из плена неудач

02:08

Умственные способности ребенка зависят не от обоих родителей: что узнали ученые

02:05

Украина усилила давление: враг начал терять позиции на важном участке - СМИ

01:21

Стеклянные перегородки в душевой теряют лидерство: что приходит им на смену

00:22

Томаты будут как мед и без трещин: простая схема подкормки на стадии созреванияВидео

20 июля, понедельник
23:25

Россия сменила ракеты для обстрелов Украины: что стоит за новой тактикой

23:05

Осень станет решающей: Зеленский после заседания Ставки объявил об изменениях в ВСУ

22:40

"Без труда не вытащишь рыбку из пруда" — красивые украинские синонимы

22:31

РФ ударила по дому и ТРЦ в Сумах: вспыхнул масштабный пожар, есть пострадавшиеФотоВидео

22:15

В Украине растут цены на топливо: сколько будет длиться новая волна подорожания

22:08

Обереги для дома: какие талисманы защищают жилище и привлекают благосостояние

21:46

Правительство одобрило назначение нового министра обороны — что известно

Реклама
21:45

Улитки их просто ненавидят: какие цветы защитят участок от прожорливых вредителей

21:44

Шесть стран ЕС требуют смягчить новый пакет санкций против РФ: мнение Невзлинамнение

21:25

Стоит переезжать в село: украинцев предупредили о самой тяжелой зимеВидео

21:12

Почему огурцы растут "крючком": основные ошибки в уходе и как спасти урожай

20:56

Путин спешит к определенной дате: раскрыто, почему Россия резко усилила удары по Украине

20:49

Маринованные огурцы с морковью и луком: рецепт со стерилизацией 5 минут

20:27

Какую максимальную скорость выдерживают шины: ответ удивит многих водителейВидео

19:58

Сырский на фоне слухов об отставке обратился к Федорову и сделал заявление о своём будущем

19:32

Новая волна экстремальной жары: синоптик рассказал, накроет ли она Украину

19:31

"Виконуючий обов'язки" — это калька: как правильно согласно правописанию

Новости Украины
Отключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Новости шоу бизнеса
ПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий Козловский
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Регионы
Новости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ХарьковаНовости ТернополяНовости ПолтавыНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости СумНовости Черкассы
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять