Соратница Трампа Лора Лумер, которая раньше была на стороне РФ, прибыла в Украину

По прибытии в Киев блогерша резко отреагировала на заявление российской пропагандистки.

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Лумер ясно дала понять пропагандистке, что она думает о РФ / Коллаж: Главред, фото: скриншоты с YouTube, x.com/M_Simonyan

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В Киев приехала Лора Лумер

Блогерша назвала себя жертвой российской пропаганды

Лумер назвала Россию жестокой и выступила в поддержку Украины

Ультраправая активистка и блогер из окружения президента США Дональда Трампа Лора Лумер, которая ранее поддерживала страну-агрессора Россию, приехала в Украину.

Об этом она сообщила на своей странице в соцсети X. Появление Лумер в Киеве сильно смутило российскую пропагандистку Маргариту Симоньян. Она оставила комментарий под постом Лумер.

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"Жду сбалансированного репортажа из Киева. Надо отдать должное госпоже Лумер, нам действительно нравились ее колонки для RT в прошлом", - написала россиянка.

Я не в России, потому что я не пропагандист. pic.twitter.com/VD83wjgQNq - Laura Loomer (@LauraLoomer) 20 июля 2026

Лумер в ответ отметила, что она может удалить свои колонки из российского государственного пропагандистского СМИ или оставить их как напоминание о том, что она тоже когда-то "стала жертвой российской пропаганды, но теперь видит правду".

"Я рада быть здесь, Маргарита! Я только что прибыла в Украину. Дорога сюда заняла целую вечность из-за российских террористов, которые разрушили авиасообщение. После 30 часов путешествия я с нетерпением жду возможности показать миллионам сторонников Трампа и американцам, насколько жестока Россия и почему следующими могут стать Соединенные Штаты, если мы не проснемся и не осознаем опасность, которую несет идеология многополярности", - подчеркнула блогерша.

Ответ блогерши российской пропагандистке / фото: скриншот

В РФ пропагандисты подняли "бунт"

Главред писал, что, по данным аналитиков ISW, российские пропагандисты раскритиковали заявления оккупационных властей о якобы полной защите сухопутного маршрута в Крым от украинских ударов.

Они заявили, что российские военные не контролируют ситуацию, а украинские дроны продолжают атаковать важную логистическую артерию. Российские военные блогеры также опровергли версию о том, что снижение количества поражений российской техники стало результатом эффективной работы российской противовоздушной обороны.

Российские пропагандисты - последние новости по теме

Напомним, Главред писал, что российский пропагандист Захар Прилепин начал паниковать из-за войны в Украине. По его словам, армия РФ начала терять территории, о чем умалчивает командование РФ. Он отметил, что тенденции на фронте ухудшаются для россиян.

Накануне также пропагандист Игорь Димитриев заявил, что война в Украине может закончиться только поражением РФ. По его мнению, у Кремля уже не осталось вариантов, как "выйти из ситуации без больших потерь".

Ранее российские пропагандисты активно распространяли информацию о якобы планах Великобритании и Франции предоставить Украине ядерное оружие. Но эти заявления являются безосновательными и свидетельствуют о попытках Кремля влиять на общественное мнение внутри РФ.

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О персоне: Лора Лумер Лора Лумер - американская ультраправая политическая активистка, конспиролог и интернет-персона, пишет Википедия. Родилась в Тусоне, штат Аризона. Лумер работала активисткой в нескольких организациях, включая Project Veritas, Geller Report, Rebel News и InfoWars. Она называла себя "белой националисткой" и "гордой исламофобкой", неоднократно делая расистские и антимусульманские заявления в общественных местах. В настоящее время она ведёт шоу Loomer Unleashed, которое транслируется еженедельно на Rumble.

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