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Путин нашел способ изменить позицию Трампа по Украине: что задумал Кремль

Инна Ковенько
9 июля 2026, 12:01обновлено 9 июля, 12:33
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Кремль будет пытаться убедить Дональда Трампа в том, что без учета российских требований завершить войну не удастся.
Путин нашёл новый способ повлиять на Трампа
Путин нашёл новый способ повлиять на Трампа / Коллаж: Главред, фото: скриншот, Белый дом

Главное из заявлений Фесенко:

  • Путин стремится изменить отношение Трампа к Украине
  • Кремль может тайно влиять на Трампа через его ближайшее окружение
  • Москва попытается заинтересовать США ресурсным соглашением в обмен на уступки со стороны Украины

Россия пытается изменить отношение Дональда Трампа к войне в Украине и склонить его к решениям, выгодным Кремлю. Председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента", политолог Владимир Фесенко в интервью Главреду назвал четыре ключевых "козыря", которые, по его мнению, Москва может использовать.

Одним из главных аргументов Кремля остается силовое давление. Именно в дни переговоров Трампа и Зеленского интенсивность обстрелов украинской столицы выросла до рекордных показателей за последнее время.

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"Путин пытается продемонстрировать, что Россия сохраняет военную инициативу. Даже в день встречи Трампа и Зеленского - ударами по Киеву. Такой интенсивности ударов по украинской столице, как сейчас, давно не было", - отметил Фесенко.

По словам политолога, только за первую неделю июля по Киеву прошло три волны массированных ударов практически подряд, тогда как раньше между подобными атаками обычно проходила как минимум неделя.

"Путин стремится продемонстрировать Трампу, что Россия не проигрывает войну и существует риск дальнейшей эскалации", - считает эксперт.

Тайная дипломатия и влияние на окружение Трампа

Помимо прямого силового давления, у Кремля есть и непубличные каналы влияния на американского президента.

"Сейчас снова могут активизироваться контакты через Кирилла Дмитриева, Стива Виткоффа, Джареда Кушнера и сына Трампа. У россиян есть каналы влияния, связанные не только с официальными участниками переговоров. Старший сын Трампа, Дональд Трамп-младший, пожалуй, является самым антиукраинским и пророссийским человеком в его ближайшем окружении", - отметил Фесенко.

По словам политолога, через таких людей в Кремле могут пытаться влиять на Трампа, настраивая его против Украины. Россияне могут подбрасывать компромат или распространять выдуманные истории о якобы негативных высказываниях Зеленского или других украинских чиновников в адрес американского президента.

"То есть Россия будет действовать через интриги: тайно россияне будут пытаться настроить Трампа против Украины. Такой механизм работал в прошлом году, и, думаю, сейчас его снова попытаются использовать", - сказал Фесенко.

Третьим инструментом Кремля политолог назвал попытки психологического воздействия на Трампа - лесть и убеждение в необходимости учесть российскую позицию во время переговоров. По его словам, несмотря на то что подобный подход вряд ли сработает сейчас, Путин умеет вести диалог с Трампом и будет пытаться постепенно вернуть свое влияние, апеллируя к "духу Анкориджа". Хотя в самой России эту идею уже считают похороненной после встречи Трампа и Зеленского.

Мирный план США из 20 пунктов
Мирный план США из 20 пунктов / Инфографика: Главред

Ресурсное соглашение как главный козырь Кремля

Особое внимание политолог уделил бизнес-составляющей американской политики. По его словам, во время совместной пресс-конференции с Зеленским Трамп сам указал на новый мотив своей поддержки Украины - интерес Вашингтона к соглашению о добыче украинских редкоземельных металлов, что, по мнению Фесенко, является косвенной гарантией безопасности для Киева.

В то же время, по оценке эксперта, у Кремля есть чем противостоять этому соглашению.

"У России тоже есть что предложить Штатам. Она обладает огромными природными ресурсами. Россияне понимают интерес Трампа к природным ресурсам других стран и будут предлагать ему гораздо более масштабное ресурсное соглашение между США и Россией. Но исключительно при условии, что Украина пойдет на уступки России в ходе мирных переговоров", - пояснил Фесенко.

Политолог подчеркнул, что этот аргумент может оказаться весомым для Трампа, поскольку он прежде всего бизнесмен, а деловой интерес уже неоднократно влиял на его политические решения.

Соглашение с США, сделка с США, Фонд восстановления Украины, полезные ископаемые Инфографика Главред
Что предусматривает соглашение с США о создании фонда восстановления Украины / Инфографика: Главред

Саммит НАТО в Анкаре - последние новости

Как ранее сообщал Главред, разногласия между президентом США Дональдом Трампом и другими лидерами НАТО продемонстрировали демократическую силу Альянса и должны стать уроком для российского диктатора Владимира Путина. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте после саммита в Анкаре.

Напомним, по итогам встречи Владимира Зеленского и Дональда Трампа было объявлено, что США готовы предоставить лицензию на производство ракет-перехватчиков для комплексов Patriot непосредственно в Украине.

Отметим, что председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко в комментарии по поводу переговоров в Анкаре заявил об изменении отношения Вашингтона к Киеву. По его словам, потепление отношений между Трампом и Зеленским на саммите НАТО поможет решить вопрос о поставках вооружения в кратчайшие сроки.

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О персоне: Владимир Фесенко

Фесенко Владимир (8 ноября 1958 года, Лозовая, Харьковская область) - украинский политолог, председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента". Лауреат премии "Celebrity Awards 2020" в номинации "Политолог года", пишет Википедия.

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